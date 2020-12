Cinq choses à comprendre sur l’Éco, une alternative "françafricaine" au franc CFA

"Pour comprendre ce qu'est cette garantie, il faut savoir qu'elle n'est là qu'en cas de force majeure, par exemple, avant la dévaluation de 1994 quand on ne pouvait plus payer nos propres importations", renseigne Pr Abdoulaye Ndiaye.

En réalité, il y a Éco et Éco. L'ÉCO de la CÉDÉAO est portée par les 15 pays membres : (le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, la Gambie, la Guinée, le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone et le Cap-Vert). Fondée en 1975, la CÉDÉAO avait initialement formulé l'idée d'une monnaie unique en 1983.

"Si le Nigéria était dans l'Eco on aurait un régime de change flexible, mais dans ce cas là il faut se poser la question s'il serait dans l'intérêt de pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire d'avoir le Nigéria qui est très sensible aux fluctuations des prix des matières premières", prévient Pr Abdoulaye Ndiaye.

"Je vois plus un Eco avec les pays de la CÉDÉAO sans le Nigéria, c'est-à-dire où on a une inclusion progressive de pays comme le Ghana, etc. Je pense que le Nigéria est plutôt intéressé par considérer le projet plus global de l'Eco CÉDÉAO".