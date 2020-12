Le bloggeur nigérian qui fouille le passé pour informer l'avenir

Crédit photo, Teslim Omipidan

Dans notre série de lettres de journalistes africains, la romancière et journaliste Adaobi Tricia Nwaubani se penche sur la passion d'un jeune homme pour le passé.

Il y a de nombreux événements dans l'histoire du Nigeria que Teslim Omipidan, 23 ans, souhaite que chaque Nigérian connaisse.

Par exemple, en octobre 1961, une jeune Américaine, Margery Michelmore, suivait une formation du Corps de la Paix à l'Université d'Ibadan, dans le sud-ouest du Nigeria.

Une carte postale qu'elle a écrite à un ami de chez elle, décrivait les "conditions de vie sordides et absolument primitives" de son nouvel environnement.

Crédit photo, The LIFE Images Collection via Getty Images Légende image, La tristement célèbre carte postale de Margery Michelmore a déclenché un incident international en 1961

Un Nigérian avait vu la carte postale avant qu'elle ne fut postée ; il en a distribué des photocopies sur le campus, ce qui a déclenché des émeutes de la part des étudiants qui ont trouvé le message privé scandaleux, et un incident international qui a finalement entraîné l'implication du président américain de l'époque, John F Kennedy.

Près de 15 ans plus tard, en février 1976, le Lagos Lawn Tennis Club, dans l'ancienne capitale du Nigeria, était rempli de Nigérians et d'expatriés de la classe moyenne, qui s'étaient rassemblés pour regarder jouer deux professionnels américains, le champion de Wimbledon Arthur Ashe et Jeff Borowiak.

Le match Ashe contre Borowiak était le premier tournoi de tennis professionnel d'Afrique noire, dans le cadre de la série du World Championship Tennis Pro Circuit. Le vainqueur remportera 32 281 127 FCFA (60 000 dollars), soit l'équivalent aujourd'hui d'environ 278 106 640 FCFA (517 000 dollars).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Arthur Ashe était le champion en titre de Wimbledon au moment de l'incident de Lagos

Mais le chef militaire bien-aimé du Nigeria, Murtala Muhammed, avait été assassiné lors d'un coup d'État manqué trois jours plus tôt, le 13 février. Peu après le début de la partie, cinq hommes se sont rendus sur le terrain, dont quatre en uniforme militaire.

"Que faites-vous ?" a crié l'un des soldats. "Nous sommes en deuil, vous gagnez de l'argent. Vous êtes tous fous ? S'il vous plaît, partez."

Tandis qu'un soldat enfonçait son arme dans le dos de Ashe et le conduisait hors du terrain avec les mains en l'air, les spectateurs se sont précipités hors de leur siège et se sont enfuis.

Vous pourriez également être intéressé par :

Ce ne sont là que deux des quelque 2 000 articles que M. Omipidan a jusqu'ici catalogués sur son blog Old Naija, qu'il décrit comme "la maison de l'histoire et de la culture nigérianes".

"Mon objectif est de toucher le plus grand nombre possible de Nigérians, dans le pays et à l'étranger, pour les éduquer", a déclaré M. Omipidan, qui vient d'obtenir un diplôme en communication de masse à l'université Adekunle Ajasin, dans le sud-ouest de l'État d'Ondo.

De l'album au blog

Son amour pour l'écriture et l'information remonte à l'âge de cinq ans, lorsqu'il accompagnait son père, imprimeur à Ibadan, pour travailler pendant les vacances scolaires - passant des heures interminables à lire la variété des livres qu'il produisait.

Vers l'âge de 10 ans, M. Omipidan a commencé à écrire un livre de fortune. Il a découpé des photos historiques dans des journaux et les a collées sur un cahier, puis a fait des recherches et a écrit des histoires sur chaque image.

À 17 ans, il avait déjà envie de partager avec le monde les informations qu'il avait accumulées.

"C'est ainsi qu'est née l'idée d'un blog", dit-il. "Je l'ai lancé en 2014".

Crédit photo, A T Nwaubani Légende image, La journaliste Adaobi s'est intéressée au travail du jeune bloggeur nigérian.

M. Omipidan fouille les bibliothèques, les archives de journaux, les livres d'histoire et l'internet pour en trouver le contenu.

Il est particulièrement inspiré par les travaux des historiens nigérians Amanda Kirby Okoye, Max Siollun et Toyin Falola.

Le processus de production de contenu pour Old Naija a parfois changé la vie de M. Omipidan.

Il avait entendu parler de la guerre civile nigériane de 1967 à 1970 - déclenchée par une tentative de sécession du groupe ethnique Igbo pour former une nouvelle nation appelée Biafra - mais il n'avait pas réalisé l'ampleur des effusions de sang et de la dévastation avant de faire des recherches sur l'histoire en 2015.

Il a été particulièrement choqué par le rôle joué par la haine ethnique.

"Je me suis dit : mon pays avait donc un tel passé et nous continuons encore aujourd'hui à jouer avec les choses qui peuvent ramener cela", a-t-il déclaré.

"Depuis, je suis conscient de ce que je dis en ligne quand il s'agit d'un argument ou d'une discussion liée à l'ethnie, parce qu'une petite chose peut déclencher quelque chose de plus grand".

"L'histoire a changé la façon dont je vois les autres ethnies, la façon dont je les perçois, la façon dont je m'en rapproche".

Plus d'informations sur le Biafra et ses retombées :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, A Biafra, le discours sécessionniste refait surface

M. Omipidan pense que davantage de Nigérians adopteraient cette attitude prudente s'ils connaissaient également plus de détails sur la guerre.

Il y a quelques années, un tollé s'est élevé au Nigeria lorsque l'histoire a été supprimée comme matière dans les écoles secondaires, les élèves étant censés apprendre tout sujet connexe dans le cadre des études civiques.

Le gouvernement a fini par céder aux pressions des intellectuels et a rendu l'histoire comme matière à part entière. M. Omipidan est heureux de constater que la guerre du Biafra fait partie du nouveau programme d'histoire, contrairement à ce qui s'est passé lorsqu'il était au lycée il y a quelques années.

"Comme le dit le proverbe, ceux qui ne connaissent pas leur histoire sont obligés de la répéter", a-t-il déclaré.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Entretien sur le Biafra

Un passe-temps qui rapporte

Six ans après avoir fondé Old Naija à l'adolescence, le blog, qu'il gère depuis son domicile à Ibadan, emploie aujourd'hui deux rédacteurs et compte 300 000 visiteurs uniques par mois.

L'histoire la plus populaire qu'il a publiée jusqu'à présent est la saga "Ghana Must Go" de 1983, qui décrit comment le gouvernement nigérian a expulsé plus de deux millions de migrants africains, principalement des Ghanéens, qui avaient cherché des pâturages plus verts dans le pays pendant le boom pétrolier des années 1970. Ce post a été consulté plus d'un million de fois.

Plus d'informations sur "Le Ghana doit partir" :

La deuxième histoire la plus populaire, avec environ 500 000 vues, est la Constitution Clifford de 1922, qui a ouvert la voie aux premiers partis politiques du Nigeria et a permis aux Nigérians de voter pour la première fois. (Seuls les hommes adultes, qui gagnaient à l'époque un revenu annuel d'au moins 100 livres, étaient éligibles).

"Les gens me disaient que personne ne lit l'histoire", a déclaré M. Omipidan, "mais je suis maintenant convaincu que les gens le font".

Son blog lui procure également un revenu régulier, ce qui lui est utile alors qu'il attend que les professeurs nigérians mettent fin à leur longue grève de plusieurs mois, afin qu'il puisse enfin récupérer son certificat et se considérer comme n'étant plus étudiant après avoir passé ses examens finaux il y a plus d'un an, en 2019.

"Je considère les revenus comme un bonus provenant de mon hobby", a-t-il déclaré. "J'ai toujours aimé l'histoire depuis mon enfance. C'est l'amour véritable qui m'a permis de continuer pendant des années sans m'arrêter".

Il espère un jour lancer un podcast ou une station de radio, grâce auxquels il pourra partager sa passion avec plus de gens.

Crédit photo, Teslim Omipidan Légende image, Teslim s'est intéressé très jeune aux faits historiques.

En 1961, le célèbre écrivain américain John Updike a absous Margery Michelmore de toute responsabilité dans l'incident de la carte postale.

"Mlle Machelmore n'a pas péché en disant dans une missive personnelle qu'elle était effrayée, venant tout juste de Foxboro, Massachusetts, de trouver les citoyens d'Ibadan en train de cuisiner dans les rues", écrit-il dans le numéro du 28 octobre du New Yorker de cette année-là.

"Et le camarade qui a ramassé la carte abandonnée et, au lieu de l'envoyer par la poste, l'a remise au miméographe local, semble coupable d'un manque de galanterie. On peut ou non cuisiner dans la rue, mais on ne lit pas le courrier des autres et on ne manifeste pas ensuite parce qu'il n'est pas assez flatteur".

M. Omipidan, en revanche, s'abstient de commenter les articles qu'il publie.

"J'ai tendance à garder mes propres opinions en dehors de l'histoire", a-t-il déclaré.