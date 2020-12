Covid-19 : le réfugié qui contribue à sauver des vies dans l'un des plus grands camps du monde

Innocent a baissé le prix de ses produits de nettoyage lorsque la pandémie a frappé et les a également donnés gratuitement aux personnes les plus vulnérables du camp de réfugiés de Kakuma

Lorsque Innocent Havyarimana a démarré son entreprise de fabrication de savon dans le camp de réfugiés de Kakuma au Kenya au début de l'année 2015, il essayait de surmonter les événements traumatisants qui l'avaient fait fuir son pays natal, le Burundi, un an plus tôt.

Dès qu'Innocent a réalisé l'importance du lavage des mains dans la lutte contre la propagation de la Covid-19, il a baissé les prix et a commencé à proposer les savons en plus petites quantités et tailles, pour les rendre plus abordables pour ses pairs.