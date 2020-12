Comment la vie des Noirs a changé la mode en 2020

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme noire portant une bague à l'effigie de "Black Lives Matter".

Ils peuvent sembler être des mondes disparates, mais tout au long de l'histoire, la mode et l'activisme politique ont cheminé ensemble.

Les militants ont depuis longtemps reconnu et utilisé le pouvoir des vêtements, des suffragettes en robe blanche qui parcourent les rues à leurs sœurs de la deuxième vague, célèbres pour leurs soutiens-gorge.

Cependant, aucun groupe n'a mieux compris comment canaliser le style personnel pour des gains politiques que les Black Panthers, le parti politique radical formé pendant le mouvement des droits civils américains, connu pour son uniforme militaire instantanément reconnaissable.

Le béret noir, signature du groupe, avait un poids symbolique particulier - le co-fondateur Huey Newton aurait été inspiré de le porter par un film sur les résistants français. Il a décrit l'accessoire de choix du parti comme "un chapeau international pour le révolutionnaire".

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Les manifestations mondiales de Black Lives Matter qui ont suivi l'assassinat de George Floyd au début de l'année 2020 ont suscité un regain d'intérêt pour le Black Panther Party et ses codes vestimentaires, les militants se tournant aujourd'hui vers les mouvements du passé.

Le numéro de septembre du magazine britannique Vogue, consacré à "l'activisme maintenant", a vu le top model Adwoa Aboah apparaître en couverture, toute de noir vêtue, son béret faisant un clin d'œil aux Panthers, tandis que la danseuse et présentatrice Ashley Banjo est apparue plus tard en QG britannique dans une tenue similaire.

Lors des défilés, les manifestants étaient également visibles dans des vêtements qui ressemblaient à ceux portés par des personnalités comme Fred Hampton et Kathleen Cleaver.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le modèle Adwoa Aboah est apparu sur la couverture du numéro sur l'activisme du Vogue britannique

Ce renouveau du look des Panthères noires indique non seulement une adhésion à la politique plus radicale que le parti défendait, mais aussi une compréhension de la manière dont les vêtements peuvent être utilisés pour faire avancer la cause.

"Lorsque vous voyez les membres du Black Panther Party dans des ensembles entièrement noirs, cela envoie un message d'unité et transmet un message puissant à travers la photographie", explique l'historien de la mode Darnell-Jamal Lisby à BBC Culture.

"C'est comme pour les suffragettes... Tout le monde était conscient de l'impact."

Cinquante-quatre ans après la fondation du parti, au milieu de scènes de brutalité policière qui rappellent étrangement les années 60, le sentiment d'urgence des Noirs est incarné par le slogan T-shirt, en quelque sorte l'uniforme non officiel du militant d'aujourd'hui.

En 2020, des célébrités et des athlètes ont rejoint les militants de base dans des maillots de sport arborant des déclarations percutantes et puissantes : la star du basket-ball LeBron James dans "I Can't Breathe" ; l'acteur Sterling K Brown dans "BLM" et un poing Black Power ; le pilote automobile Lewis Hamilton demandant aux autorités d'"arrêter les flics qui ont tué Breonna Taylor" ; les équipes de football britanniques dans divers T-shirts à slogan antiraciste.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende audio, Le philosophe et écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop réagit à l'affaire George Floyd

Alors que les vêtements ont longtemps été considérés comme un outil de communication, le T-shirt du slogan de BLM évite la subtilité, délivrant plutôt son message avec une conviction brutale.

Pour certains, il s'agit simplement d'une manifestation de solidarité ; pour d'autres, il s'agit de forcer les gens à faire face aux problèmes urgents, en utilisant n'importe quelle plateforme.

"[Les tee-shirts à slogans] peuvent être portés dans la vie de tous les jours - la protestation peut résonner non seulement pendant une marche mais aussi lorsque vous êtes dans une épicerie ou que vous vous faites couper les cheveux", explique Lisby.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Black Panthers, photographiés à New York en 1968, portaient des bérets noirs distinctifs, signe de résistance

Même pour ceux qui considèrent que ce qu'ils portent est totalement apolitique, l'énorme industrie internationale derrière nos vêtements est depuis longtemps liée à des questions plus larges, des droits des travailleurs à la crise climatique.

Et cette année, l'effet d'entraînement du meurtre de George Floyd a forcé l'industrie de la mode - comme beaucoup d'autres - à réagir. Peu de temps après que les manifestations ont éclaté à Minneapolis et se sont propagées comme un feu de forêt, les marques se sont précipitées pour exprimer leur soutien, en publiant des déclarations, en annonçant des dons pour les fonds de sauvetage et en vendant des tee-shirts à slogan.

Cependant, il s'est avéré plus difficile de déterminer le rôle qu'elles ont pu jouer dans le maintien - et souvent la perpétuation - du racisme structurel.

Lire aussi :

Après des années de progrès glacial, plusieurs initiatives visant à lutter contre le racisme dans la mode ont vu le jour en quelques mois.

Parmi elles, le Conseil des Noirs dans la mode, lancé en juillet par Lindsay Peoples Wagner, rédactrice en chef de Teen Vogue, et Sandrine Charles, publiciste spécialisée dans la mode, avec pour mission de "représenter et de garantir l'avancement des personnes noires dans l'industrie de la mode et de la beauté".

Dans un article largement diffusé et édité par Wagner pour The Cut en 2018, des dizaines de personnes noires travaillant dans la mode ont parlé de micro-agressions, de fétichisation, de symbolisme et de difficultés à gravir les échelons professionnels.

Un changement durable

"La mode est très élitiste, et les gens ont tendance à se faire embaucher lorsqu'ils ressemblent aux personnes qui occupent déjà ces postes", explique Bemi Shaw, styliste basée à Londres qui a travaillé sur des séances photos avec des stars telles que l'auteur-compositeur-interprète Jorja Smith et la styliste Victoria Beckham.

Avant cette année, la plupart des conversations sur la race dans la mode étaient centrées sur le besoin de modèles plus diversifiés - les visages les plus visibles de l'industrie, mais pas ceux qui tirent les leviers du pouvoir.

Grâce à son répertoire de rédacteurs, stylistes et cadres noirs, ainsi qu'à son indice d'égalité qui note les entreprises en fonction de leur inclusivité, le Black in Fashion Council s'efforce de secouer une industrie qui favorise encore les personnes minces, riches et blanches.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les tee-shirts "Black Lives Matter" se sont généralisés en 2020, portés par des sportifs, des célébrités et des manifestants

Alors que certaines des marques les plus prestigieuses de la mode s'efforcent aujourd'hui de sauver la face, le British Vogue est devenu un phare pour l'industrie. Lorsque Edward Enninful, fils d'immigrants ghanéens et premier rédacteur en chef noir de l'histoire du magazine, a pris la barre en 2017, il a parlé de son désir de voir son Vogue être inclusif - le précédent rédacteur en chef avait attiré les critiques sur la pénurie de stars noires en couverture et sur une main-d'œuvre entièrement blanche.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Depuis qu'il est devenu rédacteur en chef de British Vogue, Edward Enninful a nourri le talent de la mode noire au sein du magazine

Conscient de l'importance de capturer leurs stars de couverture de plus en plus diverses en dehors d'un regard blanc, le British Vogue a également commencé à commander des photographes de mode noirs, qui, jusqu'à récemment, étaient pratiquement invisibles. (En décembre 2018, Nadine Ijewere est devenue la première femme noire à faire la couverture d'un Vogue, quel qu'il soit).

Cette année, Enninful et son équipe ont fait appel à des noms moins connus comme Misan Harriman, qui a capturé certaines des images marquantes des manifestations de Londres, ainsi que Kennedi Carter, 21 ans, dont le travail cherche à mettre en lumière les "beautés négligées de l'expérience noire".

Dans un secteur qui souffre encore de "pics enneigés", la promotion des créatifs noirs dans le domaine de la mode implique souvent de prendre le temps de rechercher et de cultiver de nouveaux talents, plutôt que de se fier aux noms habituels.

"Il s'agit simplement de ne pas être paresseux, parce qu'il y a tellement de talents", dit Shaw. "La mode actuelle est tellement stagnante parce que ce sont les mêmes huit personnes qui font toujours la même chose".

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Black Lives Matter: les filles de Malcom X et Kwame Nkrumah témoignent

Shaw elle-même est désireuse de faire avancer les choses dans son propre travail en défendant également les designers noirs. "J'aime quand j'ai une opportunité éditoriale et que je peux mettre des gens qui n'auraient pas nécessairement eu cette lumière pour briller", dit-elle à BBC Culture.

Cette année, des designers longtemps négligés ont soudainement été mis sous les feux de la rampe, le mouvement Black Lives Matter encourageant le soutien des entreprises appartenant à des Noirs.

Aux États-Unis, la créatrice d'accessoires Aurora James a lancé le "15 Percent Pledge", demandant aux détaillants de s'assurer que 15 % de leur stock provient de marques appartenant à des Noirs, ce qui correspond à la population afro-américaine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le designer américain Christopher John Rogers a été lauréat du CFDA/ Vogue Fashion Fund

Les acheteurs de mode qui s'engagent à respecter cette promesse ont un contingent croissant à choisir, parmi lesquels les lauréats du CFDA/Vogue Fashion Fund Christopher John Rogers et Kerby Jean Raymond. Nombre de ces créateurs ne se contentent pas de créer de beaux vêtements, mais réécrivent les règles du luxe en évitant les idéaux élitistes et eurocentriques.

Les bijoux du créateur Jameel Mohammed s'inspirent des masques d'Afrique de l'Ouest et des cornes du bétail kenyan, tandis que le "Bushwick Birkin" de Telfar Clemens, au prix accessible, a montré qu'un sac à dos n'a pas besoin d'être exclusif.

Lire aussi :

L'année 2020 a sans aucun doute été un tournant décisif. Mais la mode est une industrie réputée pour son inconstance, et la soudaine ruée contre le racisme après des décennies d'aide à sa perpétuation a laissé beaucoup de sceptiques. "Honnêtement, je n'ai pas suivi le rythme parce qu'une grande partie de cette industrie me semblait si profondément performante", explique Aja Barber, une militante de la mode dont le travail vise à rendre l'industrie plus inclusive et plus durable. "Black Lives Matter" est un mouvement qui existe depuis des années. Pourquoi n'est-il socialement "acceptable" que maintenant ?

De même, il y a eu des débats sur le rôle de l'activisme des T-shirts, considéré par certains comme un exercice de "signalisation de la vertu" qui permet d'exprimer extérieurement la solidarité tout en faisant peu pour apporter un réel changement. (Les tueurs de Breonna Taylor n'ont pas été inculpés pour sa mort, et le slogan jadis injurieux qui la concernait a maintenant été relégué au fond de l'armoire).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le "Bushwick Birkin" de Telfar Clemens a été le "It bag" de l'année

Alors que 2020 touche à sa fin et que #BlackLivesMatter n'est plus à la mode, il reste à voir si le soutien de la mode au mouvement va au-delà des déclarations publicitaires et des T-shirts à forte connotation politique.