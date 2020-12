Elections présidentielles au Niger : qui sont les principaux candidats, quels sont les défis ?

Le Niger organise des élections générales en cette fin d'année. Des régionales et des locales mais aussi des élections présidentielle et législative. Le président sortant Mahamadou Issoufou ne se représente pas après ses deux mandats. Ce sont les premières élections qui doivent consacrer une alternance démocratique dans le pays depuis l'indépendance. Le processus démocratique a été perturbé par trois coups d'Etats en 1996, 1999 et 2010.