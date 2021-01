Mohamed Bazoum contre Mahamane Ousmane : tout savoir sur les finalistes de la présidentielle au Niger

Les deux candidats qui doivent se faire face au second tour le 21 février 2021.

Que savons-nous des deux finalistes de la présidentielle au Niger ? Retour sur le profil politique des deux candidats Mohamed Bazoum et Mahamane Ousmane.

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a proclamé samedi matin les résultats provisoires des élections présidentielles et législatives couplées du 27 décembre.

Les deux candidats Mohamed Bazoum du parti au pouvoir (39,67% des voix) et Mahamane Ousmane de l'opposition, (16,99%), doivent se faire face au second tour qui est prévu le 21 février prochain.

Candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS-TARAYYA), le principal parti au pouvoir, Mohamed Bazoum est largement en tête du scrutin avec 39,67% des voix. Un score qui ne lui permet pas cependant de passer directement au premier tour.

Après ses études primaires et secondaires au Niger, Mohamed Bazoum débarque à Dakar avec son Baccaulauréat.

De 1979 à 1984, il fait ses études supérieures à l'Université de Dakar (Sénégal) à la faculté des lettres et sciences humaines au département de philosophie.

Bazoum est détenteur d'une maitrise en philosophie politique et morale, puis d'un diplôme d'études approfondies (DEA), option logique et épistémologie.

De retour au Niger où il sert comme enseignant en philosophie à Tahoua et à Maradi entre 1984 et 1991, Bazoum s'investit en syndicalisme dans le SNEN (Syndicat national des enseignants du Niger) avant d'intégrer le Bureau exécutif de l'USTN (Union syndicale des travailleurs du Niger).

Membre fondateur du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS-Tarayya) en décembre 1990, il occupe le poste du Président du Comité exécutif national (CEN) en 2011 depuis l'accession de Mahamadou Issoufou à la magistrature suprême du Niger.

Elu quatre fois député (1993, 2004, 2011 et 2016) de la circonscription spéciale de Tesker (Zinder) et plusieurs fois vice président de l'Assemblée nationale et président du groupe parlementaire du PNDS-Tarayya, Bazoum a également occupé plusieurs fonctions ministérielles.