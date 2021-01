Dix stars de la musique africaine à surveiller en 2021

Par Princess Irede Abumere & DJ Edu

BBC News

Crédit photo, AFP Légende image, Le Nigérian Omah Lay (à gauche) et la Sud-Africaine Elaine (à droite) devraient faire plus d'impression en 2021

2021 devrait être une nouvelle année record pour la musique africaine.

Nous avons examiné qui innove en termes de style et de son, ainsi que qui explore de nouveaux genres, pour établir notre liste de personnes à suivre de près :

Elaine (Afrique du Sud)

Elaine s'impose rapidement comme l'une des voix d'or du R&B du continent.

À cette époque où de nombreux chanteurs ont recours à des réglages techniques pour améliorer le rendu de sa voix, la jeune femme de 21 ans reste fidèle à sa vraie voix.

Elle a signé avec le label américain Columbia records en août dernier, ce qui devrait lui permettre de construire sur des bases solides.

Elaine a conquis ses fans par son authenticité et sa chanson de 2019 intitulée You're the One. Elle est ainsi devenue l'une des artistes les plus diffusées en Afrique du Sud.

Son premier EP Elements était une entrée en scène puissante mettant en valeur sa voix hypnotique, remplie de paroles mémorables sur l'amour et les relations par-dessus le trap-soul et le R&B.

Fik Fameica (Ouganda)

Crédit photo, Xzent Montage

Fik Fameica, également connu sous le nom de Fresh Boy, est l'un des rappeurs les plus intéressants d'Afrique de l'Est en ce moment.

Le rappeur a fait sa première apparition sur la scène musicale fin 2017 avec le single Kutama.

Ce jeune homme de 24 ans s'éloigne de la musique ougandaise traditionnelle et expérimente un son influencé par le reggae.

Fik Fameica brise les barrières et se rapproche de nombreux jeunes grâce à sa musique. Il a déjà collaboré avec des artistes connus de toute l'Afrique, notamment Patoranking, Vanessa Mdee et Joeboy.

Gaz Mawete (République Démocratique du Congo)

Crédit photo, AFP Légende image, Le Nigérian Omah Lay (à gauche) et la Sud-Africaine Elaine (à droite) devraient faire plus d'impression en 2021

Gaz Mawete est arrivé sur la scène en 2018 avec Olingi Nini, un air facile, chaleureux et mélodieux, et il s'est imposé dans le monde de la musique francophone.

Le danseur congolais, qui s'est fait connaître dans son pays après avoir participé à des concours de talents, a collaboré avec les sommités de la musique, notamment avec Fally Ipupa, qui est apparu dans C'est Raté. Mawete a également participé à l'album Poison ou Antidote de Dadju.

Mawete a une rampe de lancement pour 2021 après avoir été nominé l'année dernière dans la catégorie du "Best African Act" aux MTV Europe Music Awards.

Kabza De Small (Afrique du Sud)

Kabza De Small a fait forte impression depuis qu'il a commencé à sortir des chansons en 2016.

Le DJ et producteur de disques est étiqueté "King of Amapiano", un genre originaire d'Afrique du Sud. Sa signature est une musique mélodique, énergique, accueillante et contagieuse.

Kabza De Small est devenu le champion d'un son qui se propage dans d'autres pays africains et qui est de plus en plus accepté dans le monde entier.

Son influence se fait sentir dans des morceaux enregistrés sur tout le continent et cela a été reconnu lorsqu'il a été nominé l'année dernière dans la catégorie "Best African Act" de MTV Europe.

KiDi (Ghana)

Crédit photo, b.gray.pixels

KiDi, qui fait partie d'une nouvelle génération d'artistes ghanéens, a connu son moment de gloire lorsque son enregistrement Sugar a été élu album de l'année aux Ghana Music Awards 2020.

L'Afrobeats des jeunes et le son Highlife du chanteur propulse sa musique au-delà des frontières du Ghana.

En 2020, la chanson Say Cheese de KiDi, tirée de son EP Blue, a permis au musicien de se faire connaître au niveau international après que le chanteur américain Teddy Riley a collaboré avec lui sur le remix.

La jeune fille de 27 ans a également collaboré avec d'autres artistes d'Afrique de l'Ouest, dont Davido et Mr Eazi.

Omah Lay (Nigéria)

Omah Lay a attiré notre attention suite à la sortie de sa chanson Bad Influence.

Avec sa voix envoûtante et son son bien arrangé sur une combinaison d'afrobeats, d'afrofusion et de soul, l'artiste en pleine ascension s'est positionné comme un artiste à suivre.

Il est également en tête du peloton des artistes new school du Nigeria et a travaillé avec le chanteur et rappeur américain 6lack.

L'année dernière, Omah Lay a connu une situation inquiétante quelques jours après avoir été détenu en Ouganda parce qu'il aurait enfreint la réglementation sur les coronavirus, mais une énorme campagne sur les médias sociaux pour sa libération a témoigné de sa popularité croissante.

Sha Sha (Zimbabwé)

Sha Sha est une chanteuse talentueuse de soul, qu'elle a débuté sur son EP Blossom de 2019.

Cette chanteuse d'origine zimbabwéenne a une voix émouvante qui s'exprime avec force sur des sons Amapiano, qu'elle a choisis, ce qui la distingue des autres.

Sha Sha a été classée parmi les 10 artistes féminines les plus diffusées sur Spotify en Afrique du Sud en 2020, tandis que son single Tender Love, avec DJ Maphorisa et Kabza De Small, a été classé parmi les chansons les plus diffusées.

L'année dernière, elle a également remporté le prix du "Best New International Act" aux BET Awards.

Soraia Ramos (Cape Verde)

Crédit photo, Klasszik

Avec sa voix douce, Soraia Ramos explore les thèmes de l'amour et des relations avec des paroles en portugais et parfois en créole.

Elle a donné au kizomba une touche de fraîcheur, lui insufflant parfois des éléments de hip-hop et de R&B.

La chanteuse capverdienne fait actuellement des vagues avec son single O Nosso Amor sorti conjointement avec Calema ainsi que le remix de son single Bai avec Lisandro.

Sur YouTube, ses clips musicaux pour la version originale de Bai et le remix ont été visionnés plus de 15 millions de fois.

Tems (Nigéria)

Avec la sortie de son single Try Me en 2019, Tems est une chanteuse et compositrice nigériane en pleine ascension.

Réputée pour sa voix puissante, sa musique est superposée sur un son contagieux accentué par des éléments de soul, de hip-hop et de R&B.

Une certaine liberté accompagne ses paroles, montrant toute la maitrise de l'artiste.

Avec la sortie de son EP For Broken Ears, Tems se construit une base de fans qui s'étend au-delà du Nigeria et du continent.

Zuchu (Tanzanie)

Crédit photo, WCB Wasafi

En tant qu'artiste montante, la percée de Zuchu a été phénoménale.

La chanteuse se produit en swahili et en anglais et aime expérimenter le genre tanzanien Bongo Flava. L'année dernière, la chanteuse a sorti son premier EP I Am Zuchu et elle a également signé sur le label WCB Wasafi de Diamond Platnumz.