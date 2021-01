Attaques de villages au Niger : le nombre de morts s'élève à 100

Le Premier ministre du Niger annonce que 100 personnes ont été tuées lors des attaques de samedi par des djihadistes présumés dans deux villages. Brigi Rafini a déclaré que 70 personnes ont été tuées dans le village de Tchombangou et 30 autres à Zaroumdareye - tous deux près de la frontière du Niger avec le Mali.Ce fut l'un des jours les plus meurtriers de mémoire d'homme, alors que le Niger est aux prises avec la violence ethnique et le militantisme islamiste.