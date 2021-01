Election en Géorgie : pourquoi est-ce si important et cela affectera-t-elles la présidence de Biden ?

Pourquoi y a-t-il une élection en Géorgie ?

Le sénateur David Perdue, 70 ans, contre Jon Ossoff, 33 ans

La sénatrice Kelly Loeffler, 50 ans, contre le révérend Raphael Warnock, 51 ans

Pourquoi l'élection en Géorgie est-elle si importante ?

Chaque parti aurait 50 sénateurs, mais il est de plus en plus rare que les sénateurs votent contre leur parti.

Techniquement, il y a actuellement 46 démocrates et deux sénateurs indépendants - Bernie Sanders et Angus King - mais ils votent généralement avec les démocrates.

Analyse d'Anthony Zurcher, journaliste pour l'Amérique du Nord

Si les démocrates remportent les deux sièges et font jeu égal à la Chambre haute, il est loin d'être certain que M. Biden pourra promulguer le type de législation de grande envergure sur l'environnement, les soins de santé et l'économie qu'il a proposé durant sa campagne présidentielle réussie.

Elle donnera toutefois au nouveau président une chance de s'imposer sur le plan législatif et lui facilitera considérablement la tâche pour nommer les fonctionnaires de l'administration et les juges fédéraux de son choix.

Si les républicains s'accrochent, cela signifiera deux années supplémentaires de gouvernement divisé et, probablement, d'impasse législative. Les espoirs des démocrates reposeront sur les caprices du chef de la majorité, Mitch McConnell, et d'une poignée de modérés républicains.

La course Loeffler-Warnock a bénéficié d'une plus grande attention des médias, en partie parce qu'elle a été plus énergique et plus bruyante.