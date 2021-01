Les jumelles siamoises Marième et Ndèye font leur entrée à l'école à Cardiff

Les filles ont des cœurs et des épines séparés, mais partagent un foie, une vessie et un système digestif

Des jumelles siamoises qui devaient mourir dans les jours qui ont suivi leur naissance sont, près de quatre ans plus tard, en train de s'installer dans leur école de Cardiff.

Marième et Ndèye Ndiaye ont été amenées au Royaume-Uni depuis le Sénégal en 2017 par leur père Ibrahima pour être soignées au Great Ormond Street Hospital de Londres.

Les filles, qui ont maintenant quatre ans, apprennent à se tenir debout et leur père estime que leurs progrès étaient "une réussite herculéenne".

Leur professeur principal signale que les filles se sont faites des amies et qu'elles "rient beaucoup".

Les filles, qui ont des cœurs et des épines séparés mais partageant un foie, une vessie et un système digestif, ont des conditions qui les rendent plus vulnérables aux complications du Covid-19.