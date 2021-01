Nouvelle variante du Covid-19 en Afrique du Sud : des scientifiques cherchent à comprendre la souche

Les scientifiques sud-africains affirment qu'il y a une "préoccupation raisonnable" que la nouvelle variante de Covid-19 qui se répand dans le pays pourrait s'avérer plus résistante aux vaccins actuellement en cours de déploiement au Royaume-Uni et ailleurs, et avertissent qu'elle rend le besoin d'un déploiement mondial des vaccins "encore plus critique".