Variante du coronavirus en Afrique du Sud: quels sont les risques?

Par Michelle Roberts

Rédacteur santé, BBC News en ligne

Crédit photo, Getty Images

Une nouvelle variante du coronavirus circulant en Afrique du Sud est maintenant observée dans d'autres pays, dont le Royaume-Uni.

Les experts l'étudient d'urgence pour comprendre le risque qu'il représente.

Quelle est la nouvelle variante ?

Tous les virus, y compris celui qui cause le Covid-19, mutent.

Ces minuscules changements génétiques se produisent lorsque le virus fait de nouvelles copies de lui-même pour se propager et se développer.

La plupart sont sans conséquence, et quelques-uns peuvent même nuire à la survie du virus, mais certains peuvent le rendre plus infectieux ou plus menaçant pour les hôtes - les humains.

Il existe aujourd'hui des milliers de versions, ou variantes, du virus pandémique en circulation. Mais les préoccupations des experts se concentrent sur un petit nombre d'entre elles.

L'une d'entre elles est la variante sud-africaine appelée 501.V2.

Que disent les experts ?

La variante sud-africaine est porteuse d'une mutation appelée E484K, entre autres.

Elle est différente d'une autre variante récemment découverte que les scientifiques ont étudiée au Royaume-Uni.

Les nouvelles souches sud-africaine et britannique "Kent" semblent être plus contagieux, ce qui pose problème car des restrictions plus strictes de la société pourraient être nécessaires pour contrôler la propagation.

Si les modifications apportées à la nouvelle variante britannique ne risquent pas de nuire à l'efficacité des vaccins actuels, il est possible que celles de la variante sud-africaine le fassent dans une certaine mesure, selon les scientifiques.

Il est trop tôt pour en être sûr, ou pour savoir dans quelle mesure, tant que d'autres tests ne seront pas effectués, bien qu'il soit extrêmement peu probable que les mutations rendent les vaccins inutilisables.

Le Dr Simon Clarke, qui est un expert en microbiologie cellulaire à l'université de Reading, explique : " la variante sud-africaine présente un certain nombre de mutations supplémentaires, y compris des modifications de certaines des protéines de pointe du virus qui sont préoccupantes ".

La protéine de pointe est ce que le coronavirus utilise pour pénétrer dans les cellules humaines. C'est également la base sur laquelle les vaccins sont conçus, c'est pourquoi les experts s'inquiètent de ces mutations particulières.

"Elles provoquent une altération plus importante de la protéine de pointe que les modifications de la variante Kent et pourraient rendre le virus moins sensible à la réponse immunitaire déclenchée par les vaccins", précise le Dr Clarke.

Le professeur Francois Balloux, de l'University College London, ajoute : "il a été démontré que la mutation E484K réduit la reconnaissance des anticorps. En tant que telle, elle aide le virus SRAS-CoV-2 à contourner la protection immunitaire fournie par une infection ou une vaccination antérieure".

Mais même dans le pire des cas, les vaccins peuvent être re-conçus et modifiés pour mieux correspondre en quelques semaines ou mois, si nécessaire, selon les experts.

Est-ce plus dangereux ?

Il n'y a actuellement aucune preuve que l'un des virus mutés soit une maladie plus grave.

Et des mesures comme se laver les mains, se tenir à distance des autres personnes et se couvrir le visage contribueront encore à enrayer la propagation.

Jusqu'où s'est-elle répandue ?

Il s'agit déjà de la variante dominante du virus dans les provinces du Cap-Oriental et du Cap-Occidental en Afrique du Sud.

D'autres pays, dont l'Autriche, la Norvège et le Japon, ont également trouvé des cas.

Le Royaume-Uni a détecté deux personnes présentant la variante sud-africaine, l'une à Londres et l'autre dans le nord-ouest de l'Angleterre. Toutes deux étaient des contacts de personnes ayant voyagé en Afrique du Sud.

Que fait le Royaume-Uni à ce sujet ?

Le Royaume-Uni a imposé une interdiction des vols directs en provenance d'Afrique du Sud et des restrictions sur les vols vers ce pays. Toute personne qui s'y est rendue récemment, et toute personne avec laquelle elle a été en contact, est immédiatement mise en quarantaine.

Les autorités de santé publique et les scientifiques étudient la variante et feront bientôt part de leurs conclusions.

Le Dr Susan Hopkins, conseiller médical en chef sur le Covid-19 auprès de la santé publique anglaise, déclare : "nous sommes très heureux de pouvoir vous aider. Nous menons en priorité des travaux pour comprendre le risque potentiel que cette variante peut entraîner".