Comment éviter une intoxication alimentaire?

Mais une fois que vous connaissez quelques règles de base sur la cuisson, la conservation et le réchauffement des aliments, vous pouvez être sûr de savoir quand les aliments sont propres à la consommation et quand les jeter.

Une bactérie appelée campylobacter, présente dans le poulet cru, provoque 280 000 cas d'intoxication alimentaire chaque année au Royaume-Uni. C'est plus que l'E.coli, la listeria et la salmonelle réunis.

Pour tuer la bactérie campylobacter, le poulet doit être cuit jusqu'au milieu. Coupez dans la partie la plus profonde du poulet et vérifiez qu'il n'y a pas de viande rose. Vous devez également vérifier que les jus sont clairs et non rosés. Si le poulet n'est pas prêt, faites-le cuire plus longtemps puis vérifiez à nouveau.