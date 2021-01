'Je suis la voix des sans-voix', réagit le rappeur Pa Salieu lauréat du Prix BBC Sound 2021

Ian Youngs

Journaliste arts et divertissements

Le rappeur Pa Salieu a remporté le Prix BBC Sound 2021, le désignant comme le meilleur talent musical de Grande-Bretagne grâce à ses morceaux audacieux et entrainants aux paroles percutantes sur la vie et la mort en "première ligne" à Coventry.

Pa Salieu suit les traces des précédents lauréats comme Adele, Ellie Goulding et Michael Kiwanuka.

Il sait cependant qu'il aurait pu en être autrement.

"Si j'étais mort l'année dernière", commence-t-il en évoquant la façon dont il avait reçu une balle dans la tête à l'extérieur d'un pub de sa ville natale en 2019. "Si j'étais mort, je serais passé pour un criminel à leurs yeux."

C'est ainsi qu'il pense qu'il aurait été perçu par les autorités, la presse et le monde extérieur.

"Fusillade en voiture liée à un gang. Croyez-moi, la perception serait différente en ce moment. Vous n'auriez jamais entendu parler de moi. Et si cela avait été le cas, on aurait dit : "C'est ce gamin qui est mort par arme à feu. Ces jeunes gens stupides."

Crédit photo, Aliyah Otchere Légende image, Pa Salieu a reçu 16 balles de fusil de chasse dans le crâne en 2019

La vie dont parle Salieu et sur laquelle il rappe est sombre et précaire. Il a eu des ennuis avec la justice, et a été arrêté il y a six ans pour port d'arme blanche - pour sa défense, insiste-t-il.

"La police disait que je suis dans un gang. Ce n'était pas le cas. Je n'ai jamais fait partie d'un gang. J'essayais de survivre. Je me suis fait prendre avec un couteau quand j'avais 17 ans ? Parce que j'ai peur de la rue ?"

"On m'a tiré dans la tête. Des gens se font tuer tous les jours sans raison d'où je viens. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un puisse me comprendre," explique-t-il.

Quarante ans après que l'album du groupe de ska The Specials, Ghost Town, ait dépeint Coventry comme une ville en déclin, Salieu en parle comme "COV, #CityOfViolence" (ville de la violence).

Mais il veut maintenant être la voix de ceux qui n'ont pas pu s'en sortir, comme deux de ses amis proches qui ont été tués. "Nos voix comptent", dit-il.

Crédit photo, Rosie Matheson Légende image, Il s'installe dans le quartier Hillfields de Coventry à l'âge de huit ans

La première mixtape de Salieu, 'Send Them To Coventry' - tirée de l'adage qui signifie que l'on ostracise ou marginalise délibérément quelqu'un - peut également être une source d'inspiration.

À 23 ans, il est né à Slough, puis a passé six ans de son enfance en Gambie avant d'être envoyé à Coventry à l'âge de huit ans. Sa voix fraîche a un timbre qui sert à adoucir les contours des histoires qu'il raconte.

Musicalement, il a plus de profondeur et de sensibilité que la plupart des jeunes talents du hip-hop. Ses jeux de mots intelligents sont déroulés sur des instrumentaux inventifs, de la sirène de Frontline - la chanson qui a commencé à faire parler d'elle au début de l'année dernière - aux synthés lents et doux de More Paper.

"Il a une perspective unique sur la Grande-Bretagne", déclare Annie Mac, DJ de BBC Radio 1, qui a fait partie des 160 membres du jury qui ont voté pour BBC Sound 2021.

"Ses chansons sont produites de manière exquise, avec suffisamment de retenue pour que la voix de Pa puisse briller et avoir l'espace nécessaire pour raconter les histoires de sa vie. Ce sont des histoires d'amitié et de famille, de violence, d'exclusion et de racisme, et elles constituent un témoignage de la vie dans les quartiers chauds au tournant de la nouvelle décennie".

Lisez l'interview complète de Pa Salieu ci-dessous.

Qu'est-ce que BBC Sound 2021 ?

Environ 160 jurés ont voté pour leurs nouveautés musicales préférées, les artistes étant ensuite classés en fonction du nombre de votes exprimés.

Parmi ces jurés, on trouve des DJ, des critiques musicaux, des producteurs de télévision, de radio et de sites web, ainsi que des artistes tels que Billie Eilish, Stormzy, Foals, Charli XCX et AJ Tracey.

Une longue liste de 10 artistes a été annoncée en décembre, et les cinq premiers ont été dévoilés cette semaine.

Parmi les précédents lauréats figurent Celeste, Sigrid, Years & Years, Sam Smith, Michael Kiwanuka, Ellie Goulding et Adele.

Comment a été l'année 2020 pour vous ?

2020 a été une année folle. Ca a été une année où j'ai navigué à vue. Je suis enthousiaste pour la nouvelle année et ce qui va suivre, et 2020 m'a donné la chance de voir la lumière. La lumière est là, mais je suis toujours dans ce tunnel.

Votre tante est chanteuse folk en Gambie - vous a-t-elle incité à vous lancer dans la musique ?

Elle a toujours été là et elle a participé à de nombreux événements gambiens et sénégalais. La musique folklorique fait partie de notre passé et de notre identité. Chez nous, c'est ce que cela signifie.

Mais je me suis lancé dans la musique seul. J'ai juste visité un studio et j'en suis tombé amoureux. Je me suis dit : "Woah, j'aime le son de ma voix là-dedans." J'ai compris que je pouvais faire de ma voix un instrument.

Vous avez été envoyé à Coventry à votre retour de Gambie ?

Directement à Coventry, oui. Tout droit dans les tranchées.

Comment était-ce - pourquoi l'appelez-vous les tranchées ?

La Gambie est un pays de malade. Je suis né en Angleterre, mais ma première langue est techniquement le wolof. En Gambie, j'ai appris qui je suis et ce que je suis. Mon histoire, ma culture. En Angleterre, j'ai appris ce qu'est la vie. C'est la vraie vie. Deux sortes de leçons différentes. J'ai l'impression d'avoir de la chance.

Etait-ce un choc de venir à Coventry ?

Oui. A Coventry, Hillfields est un quartier chaud. C'est la zone dans ce quartier. De la Gambie, j'ai été envoyé directement à Hills et je ne suis allé nulle part ailleurs. Voir la rue se transformer, voir les années passer, rien n'a vraiment changé. La violence a juste empiré. D'autres missions locales pour les jeunes ont fermé. La survie - c'est ce que j'ai appris à Hillfields.

Je n'ai pas vu de drogués ou de fumeurs de crack en Gambie. Quand j'étais enfant et que j'allais à l'école [à Coventry], il fallait passer devant des monstres, des prostituées. C'était le matin, mais les travailleuses de nuit étaient toujours là, vous voyez ce que je veux dire ? Je ne savais pas que la plupart de mes amis allaient devenir des drogués, que la plupart de mes amis allaient mourir à cause de ce qui se passe dans la rue. C'est ce que j'ai appris ici. La vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire ?

Crédit photo, Rosie Matheson Légende image, La chanteuse Mahalia apparaît sur le titre Energy de Pa Salieu

Se faire tirer dessus a dû être terrifiant.

En fait, c'est moins douloureux que de se faire poignarder. Il est choquant de ne pas savoir si l'on va vivre ou non. C'est là que c'est choquant.

J'essayais juste de ne pas fermer les yeux. C'est effrayant mais c'est le sentiment le plus bizarre que j'ai jamais eu. J'étais plus concentré sur le sang qui sortait.

Cela vous a-t-il changé ?

Non. Beaucoup de choses m'ont ouvert les yeux bien avant ça. La musique, j'ai dû m'y mettre sérieusement après que mon meilleur ami ait été tué. Puis quelques mois plus tard, mon autre meilleur ami a été tué.

Tout ce que j'ai appris chez moi est ancré en moi, tout ce que j'ai vu ici est ancré en moi. Croyez-moi, je devrais être fort, malgré les coups de feu ou quoi que ce soit d'autre. C'est une autre révélation. On m'a tiré dessus, mais je n'avais jamais vraiment été touché avant ce moment. C'est normal. Tout ce que je peux faire, c'est aller de l'avant, comme toujours.

Pourquoi a-t-on voulu vous tirer dessus ?

Je ne sais pas. Des gens se font tirer dessus tous les jours. Mauvais endroit, mauvais moment. Les gens vous détestent. C'est le quartier. C'est différent. C'est un monde de traîtrise, croyez-le ou non. Très traître. Des gens meurent sans raison tous les jours. C'est la vie.

Ce qui compte, c'est ce que vous allez en faire : le laisser vous dévorer ou vous élever au-dessus de ça ? Se faire tirer dessus, c'est la même chose que se faire virer de son travail. Qu'allez-vous en faire ? Vous élever, ou quoi ? C'est la vie. Tout est une leçon.

Crédit photo, Aliyah Otchere

Vous avez dit que vous êtes lancé sérieusementdans la musique après ce qui est arrivé à vos amis - est-ce parce que vous avez décidé que vous deviez faire quelque chose de votre vie ?

Je dis toujours, soit on tombe, soit on s'en sort. Il y a tellement d'amis qui ont perdu la vie, qui sont devenus des drogués ou qui sont en prison depuis très longtemps. Leurs voix ne seront pas entendues. Je vais être leur porte-voix autant que je le peux. C'est mon intention. Représenter le quartier. Personne ne peut comprendre ce que nous avons vécu.

Mais je sais que beaucoup de gens qui ont vécu ce que j'ai vécu, ou qui viennent de là où je viens, peuvent s'identifier à cela. C'est leur voix. Tant de voix ne peuvent pas être entendues. C'est tellement triste. Je suis leur voix.

Et cela vous incite à agir ?

Oui. Mon meilleur ami avait une ligne de vêtements appelée Money Moves avant sa mort. Vous voyez pourquoi je fais encore plus de musique après sa mort, parce qu'il a été l'une des premières personnes à essayer de faire quelque chose. Il est allé imprimer ses propres chemises. Il a commencé. Nous avons tous commencé à l'aider, à le pousser. Quand j'ai commencé à faire de la musique, c'est lui qui m'a le plus poussé.

Y a-t-il un message que vous voulez envoyer avec votre musique ?

Construire. L'unité. C'est ce qui nous manque. D'où je viens, nous manquons de compassion. Elle devra venir de moi. Je ne suis pas un artiste à punchline. Tout ce que je dis est exactement ce que je ressens, ce que je vois et d'où je viens. Mon message est juste : construire, construire, construire. S'effondrer ou s'en sortir. Protégez votre énergie. Protégez tout.

Sound 2021 - le reste du top 5

Qui sont vos modèles ?

Pour être honnête, mes grands-parents. Simples, spirituels, gentils. C'est tout ce dont vous avez besoin dans la vie. Vous pouvez être l'homme d'affaires le plus riche ou le plus fou du monde - vous avez besoin de vibrations pures, c'est ce qui compte.

Coventry est la ville britannique de la culture en 2021. C'est un bon endroit pour faire de la musique ?

On doit juste lui donner plus de possibilités. Il y a tellement de talents. Différents types de musique, différentes cultures très vivantes. Mais il manque d'opportunités, que nous devons promouvoir, et que nous allons promouvoir.

Crédit photo, Aliyah Otchere Légende image, Send Them To Coventry a reçu des critiques élogieuses lors de sa sortie en novembre

Connaissez-vous l'histoire musicale de Coventry, des gens comme The Specials?

Oui, mon meilleur ami qui a été tué, son grand-père était Neville Staple, il était dans The Specials. Je savais que son grand-père faisait de la musique, mais je n'ai jamais connu son talent. Puis il est mort. Donc ce n'est pas une blague. Son nom doit continuer à vivre.

Quel est votre objectif en 2021 ?