Présidentielle au Bénin : la Cour constitutionnelle refuse de toucher au système de parrainage

"Le pouvoir constituant détenu par le peuple par voie référendaire et par l'assemblée nationale est souverain dans les conditions et sous le respect des procédures fixées par la constitution et ne peut faire, quand au contenu de cette volonté, l'objet de contrôles de constitutionnalité à priori ou à postériori par la Cour constitutionnelle", a énoncé le magistrat.