Distinction femme et homme : ces mythes sexistes qui ne meurent jamais

Crédit photo, Reuters

Gina Rippon a passé sa carrière à essayer de déboulonner l'idée que les cerveaux des hommes et des femmes sont différents - pourtant, elle pense que le "bombardement" des débats sur le genre auquel nous sommes soumis est plus que jamais grand. Pourquoi ?

Lorsque je rencontre la neuroscientifique cognitive Gina Rippon, elle me raconte une anecdote qui contribue à démontrer à quel point les jeunes enfants peuvent être exposés aux stéréotypes sexuels.

C'est la naissance de sa deuxième fille, le 11 juin 1986, le soir où Gary Lineker a marqué un triplé contre la Pologne lors de la Coupe du monde de football masculin. Neuf bébés sont nés dans le service ce jour-là, se souvient Mme Rippon. Huit d'entre eux s'appelaient Gary.

Elle se souvient d'avoir discuté avec une des autres mamans quand elles ont entendu un grand bruits'approcher. C'était une infirmière qui amenait leurs deux bébés qui criaient. L'infirmière a remis à son voisin un "Gary enveloppé de bleu" avec ce commentaire d'approbation- il avait "une paire de poumons qui craquaient". La propre fille de Rippon (qui faisait exactement le même bruit) a été traitée par l'infirmère comme "la plus bruyante du lot, pas très féminine".

"Et donc, âgée de seulement 10 minutes, ma petite fille a eu très tôt une expérience de la sexospécificité de notre monde", dit Rippon.

Rippon a passé des décennies à remettre en question les idées selon lesquelles les cerveaux des hommes et des femmes sont en quelque sorte fondamentalement différents - un travail qu'elle présente de manière convaincante dans son nouveau livre, The Gendered Brain (le cerveau "sexué"). Le titre est légèrement trompeur, car son argument repose sur le fait que ce n'est pas le cerveau humain qui est intrinsèquement "sexualisé", mais le monde dans lequel nous sommes élevés. De subtils indices sur les comportements "virils" et "féminins", dès la naissance, façonnent nos comportements et nos capacités, que d'autres scientifiques ont ensuite considérés comme des différences inhérentes et innées.

Dans sont texte, Rippon est frustrée par le fait que cet argument doit encore être énoncé en 2019. Elle décrit de nombreuses théories sur les différences entre les sexes comme des mythes "farfelus" qui continuent à apparaître, sous une autre forme, même si elles sont souvent démystifiées.

"Nous nous sommes penchés sur la question de savoir si les cerveaux masculins sont différents des cerveaux féminins pendant environ 200 ans", dit-elle. "Et de temps en temps, il y a une nouvelle percée dans la science ou la technologie, qui nous permet de réexaminer cette question, et nous fait réaliser que certaines des certitudes passées sont clairement erronées. Et vous pensez qu'en tant que scientifique, vous les avez peut-être abordées et corrigées, et que les gens vont passer à autre chose et ne plus utiliser ces termes ou ces conclusions. Mais la prochaine fois que vous regarderez la presse populaire, vous constaterez que le vieux mythe est revenu".

L'une des considérations les plus anciennes prétend que les femmes ont un cerveau plus petit, ce qui était considéré comme une preuve d'infériorité intellectuelle. S'il est vrai qu'en moyenne, le cerveau des femmes est plus petit, d'environ 10%, cette hypothèse pose tout de même plusieurs problèmes.

"Tout d'abord, si vous pensiez que la taille est un facteur important, alors les cachalots et les éléphants ont un cerveau plus gros que celui des hommes, et ils ne sont pas réputés pour être beaucoup plus brillants", explique M. Rippon. Et puis il y a le fait que, malgré la différence de taille moyenne, la variété des cerveaux des hommes et des femmes est énorme. "De sorte que vous verrez des femmes avec de gros cerveaux et des hommes avec de petits cerveaux."

Il convient de noter que le cerveau d'Einstein était plus petit que celui de l'homme moyen et, dans l'ensemble, de nombreuses études montrent qu'il n'existe pratiquement aucune différence moyenne entre l'intelligence ou les traits de comportement des hommes et des femmes. Pourtant, ces affirmations persistent dans les médias.

Crédit photo, BBC Reel Légende image, Des compétences telles que la lecture de cartes et le multitâche sont souvent attribuées à des stéréotypes de genre mais peuvent être le résultat de la façon dont notre cerveau est formé tôt dans la vie

Rippon soutient que les différences structurelles apparentes au sein du cerveau lui-même ont également été exagérées. Le corps calleux, par exemple, est le pont de fibres nerveuses qui relie les hémisphères gauche et droit du cerveau. Certaines études initiales ont montré que cette autoroute de l'information est plus importante dans le cerveau des femmes que dans celui des hommes. Cela a servi à justifier toutes sortes de stéréotypes, comme l'idée que les femmes sont intrinsèquement illogiques, puisque leurs sentiments de l'hémisphère droit "émotionnel" interfèrent avec le traitement dans l'hémisphère gauche, plus froid et rationnel.

Comme l'explique Rippon dans son livre : "Le mécanisme de filtrage des callosités plus efficace des hommes explique le génie mathématique et scientifique... leur droit d'être capitaine d'industrie, [leur capacité à] gagner des prix Nobel et ainsi de suite".

Mais de telles affirmations sont souvent basées sur un petit d'échantillon, dit-elle - et les techniques pour mesurer la "taille" de n'importe quelle région sont encore assez rudimentaires et sujettes à l'interprétation, ce qui signifie que même l'existence de telles différences cérébrales repose sur des bases très fragiles. (Et bien sûr, l'idée du cerveau "gauche" et "droit" est elle-même quelque peu mythique). Malgré des décennies de recherche, il a été très difficile d'identifier de manière fiable des différences "câblées" significatives dans la structure du cerveau masculin et féminin.

Hormones enragées

Et nos hormones sexuelles ? Ne devraient-elles pas, au moins, avoir un impact très net sur nos esprits et nos comportements ? Pourtant, les preuves ont été mal interprétées pour dénigrer les capacités des femmes, dit M. Rippon.

Le concept de syndrome prémenstruel, par exemple, est apparu pour la première fois dans les années 1930. "Et il s'est imposé comme une raison pour laquelle les femmes ne se voient pas attribuer des postes de pouvoir." Comme elle le souligne, les femmes ont même été initialement exclues du programme spatial américain en raison des préoccupations liées à la présence de ces "humains psychophysiologiquement capricieux" à bord du vaisseau.

Bien que peu de gens aujourd'hui soient de cet avis, nous considérons toujours que le syndrome prémenstruel entraîne une série de changements cognitifs et émotionnels qui sont moins que souhaitables. Pourtant, certains des symptômes observés peuvent être une réponse psychosomatique - le résultat d'une attente plutôt que de changements biologiques inévitables dans le cerveau.

Dans une étude menée par Diane Ruble à l'université de Princeton, par exemple, les femmes ont reçu de fausses informations sur l'état de leur cycle menstruel. "Elles pouvaient donner une date approximative du début de leurs règles - mais vous pouviez leur faire passer un faux test sanguin disant qu'en fait, vous êtes maintenant dans la phase pré-menstruelle, ou dans la phase intermenstruelle", explique Mme Rippon. Et on leur demandait ensuite de remplir un questionnaire sur différents éléments du syndrome prémenstruel.

Crédit photo, BBC Reel Légende image, La taille du cerveau peut varier considérablement d'un individu à l'autre, mais ce n'est pas un marqueur précis de l'intelligence

L'étude a révélé que les femmes à qui l'on avait dit qu'elles étaient en phase prémenstruelle étaient beaucoup plus susceptibles de signaler les symptômes du syndrome prémenstruel - même si elles n'étaient pas à ce stade du cycle, ce qui conforte l'idée que certains des symptômes sont issus de leurs attentes.

"Je ne voudrais pas minimiser la réalité des changements hormonaux qui sont associés au cycle menstruel, ni nier que les gens ont des changements associés aux fluctuations des hormones ", dit Mme Rippon. "Mais si vous regardez réellement des choses comme les journaux menstruels, ou des mesures objectives des changements d'humeur, l'effet n'a rien d'aussi profond que la personne le croit. Ainsi, le fait même que vous croyiez que [vous êtes] en train de vivre un changement d'humeur, et que cela doit être associé au cycle prémenstruel, devient une sorte de prophétie qui se réalise d'elle-même".

Les perceptions du syndrome prémenstruel trahissent également un certain préjugé de confirmation parmi les chercheurs qui étudient les différences de sexe et de genre, qui ont eu tendance à mener des études qui soutiennent les stéréotypes plutôt que de chercher les preuves qui pourraient remettre en question les hypothèses dominantes. Selon Mme Rippon, les femmes peuvent en fait bénéficier d'une stimulation cognitive à certains moments du cycle menstruel, par exemple - mais ces aspects ont été largement ignorés, en raison de la préoccupation des scientifiques concernant la faiblesse perçue des femmes.

"Nous avons fait des études qui montrent que, sur le plan cognitif, il y a des fluctuations dans le cycle menstruel", dit-elle. La mémoire de travail verbale et spatiale, par exemple, s'améliore lorsque le taux d'œstrogène est le plus élevé. "Et qu'il y a des changements très positifs concernant le moment de l'ovulation - amélioration de la réactivité aux informations sensorielles, par exemple, et amélioration du temps de réaction".

Crédit photo, BBC Reel Légende image, Les médias sociaux envoient souvent de puissants messages prescriptifs sur ce que signifie être un homme ou une femme

Mais Mme Rippon affirme que si l'outil standard pour mesurer le syndrome prémenstruel est le Moos Menstrual Distress Questionnaire, "je ne suis pas tombée sur un "questionnaire sur l'euphorie d'ovulation"". Il semble que l'accent soit toujours mis sur le négatif.

Tsunamis roses et bleus

L'un des défis de l'étude des différences entre les sexes a été de rendre compte du rôle de la culture. Même lorsque des différences apparentes dans la structure du cerveau peuvent être observées, il est toujours possible qu'elles proviennent de l'éducation plutôt que de la nature.

Nous savons que le cerveau est plastique, ce qui signifie qu'il est moulé par l'expérience et la formation. Et comme Rippon l'a observé avec la naissance de sa propre fille, un garçon et une fille peuvent avoir des expériences très différentes dès leur entrée dans le monde, car certains comportements sont subtilement encouragés. Elle cite des recherches montrant que des enfants de 24 mois seulement sont très sensibles aux comportements typiques du sexe. Ils sont, dit-elle, "de minuscules éponges sociales qui absorbent des informations sociales", et l'adoption de ces comportements eux-mêmes finira par recâbler leurs circuits neuronaux. "Un monde sexué produit un cerveau sexué".

C'est pourquoi il est si important d'aborder la question des stéréotypes sexuels sur les jouets.

"Beaucoup de gens pensent que l'idée que nous devrions éviter les jouets sexués est en fait un peu une absurdité PC [politiquement correcte]", dit-elle. "Mais je pense que si nous adoptons une approche neuroscientifique à ce sujet, nous pouvons voir qu'il y a des implications assez profondes des jouets avec lesquels nous jouons quand nous sommes très jeunes". Ces moments de jeu peuvent être considérés comme des "occasions d'entraînement" qui peuvent modeler le cerveau d'un enfant pour en faire un cerveau d'adulte.

Crédit photo, BBC Reel Légende image, Les enfants peuvent être soumis à des messages sur leur sexe - certains subtils, d'autres moins - qui peuvent modifier la façon dont ils voient leur propre place dans le monde

Pensez à un jouet de construction comme Lego ou Duplo ou à des jeux comme Tetris. En jouant, en faisant tourner des briques et en trouvant des moyens de plus en plus inventifs de les assembler dans de nouvelles structures, l'enfant construira les réseaux de neurones impliqués dans le traitement visuel et spatial. Ensuite, en arrivant à l'école, vous pourriez être légèrement plus performant dans ces tâches et être félicité pour vos capacités, ce qui signifie que vous continuerez à les pratiquer. Enfin, vous pourriez même trouver une profession qui vous demande de passer toute la journée, tous les jours, à renforcer ces capacités.

"Maintenant, si tous ces jouets et toutes ces possibilités de formation sont sexués, vous pouvez commencer à obtenir ce qui ressemble à une nette division des sexes basée sur le sexe biologique d'un individu, par opposition aux différentes possibilités de formation que cet individu a eues", dit Mme Rippon.

Les psychologues Melissa Terlecki et Nora Newcombe ont montré que les différences apparentes entre les sexes en matière de cognition spatiale diminuent lorsque l'on tient compte du temps passé par une personne à jouer à des jeux vidéo comme Tetris, par exemple.

Quelques campagnes - comme Let Toys Be Toys au Royaume-Uni et Play Unlimited en Australie - ont réussi à persuader les détaillants de modifier leur marketing sexospécifique, mais en général, Mme Rippon affirme que les enfants sont encore catalogués de bien d'autres façons.

"Un des problèmes que nous avons au 21ème siècle est que ce que j'appelle le bombardement des genres est beaucoup plus intense", dit Rippon. "Il y a beaucoup plus dans les médias sociaux, et toute une série d'initiatives de marketing, qui dressent une liste prescriptive très claire de ce que c'est que d'être un homme, ou ce que c'est que d'être une femme".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les enfants sont particulièrement sensibles aux stéréotypes de genre car leur cerveau est encore modelé par leurs expériences

Et c'est pourquoi Rippon est particulièrement frustrée par le "neurosexisme" qui existe. Plus les conclusions ténues, tirées de données faibles, atteignent le public, plus nous sommes susceptibles de transmettre ces messages aux enfants, renforçant ainsi ces prophéties qui se réalisent d'elles-mêmes.

"Si nous croyons qu'il existe des différences profondes et fondamentales entre les cerveaux des hommes et des femmes, et plus encore - que ceux qui possèdent ces cerveaux développent donc des compétences différentes, ou ont des tempéraments ou des personnalités différents - cela affectera certainement la façon dont nous nous considérons comme homme ou femme", déclare-t-elle. Cela affectera également la façon dont nous pensons aux autres et à leur potentiel, prévient-elle.

"Les scientifiques doivent donc être très prudents, dit-elle, et bien sûr, nous devons comprendre où se situent les différences entre les sexes et ce qu'elles peuvent signifier. Mais nous devons faire attention à ne pas parler de différences fondamentales ou profondes, car nous donnons une fausse impression aux personnes qui sont vraiment intéressées de connaître les réponses aux questions que nous posons".

En fin de compte, nous devons accepter que chacun d'entre nous possède un cerveau unique - et nos capacités ne peuvent être définies par une seule étiquette comme notre sexe.

"Comprendre que chaque cerveau est différent des autres, et pas nécessairement une simple fonction du sexe de son celui ou celle qui le possède, est un progrès vraiment important au 21e siècle", insiste M. Rippon.