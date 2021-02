Pourquoi plus de femmes ne gagnent pas de prix Nobel dans le domaine des sciences

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à obtenir un doctorat en sciences. Pourquoi Donna Strickland n'a-t-elle été que la troisième femme physicienne à recevoir un prix Nobel ?

L'un des prix Nobel de physique de 2018 a été décerné à Donna Strickland, ce qui constitue un accomplissement majeur pour tout scientifique. Pourtant, une grande partie de la couverture médiatique s'est concentrée sur le fait qu'elle est seulement la troisième femme physicienne à recevoir ce prix, après Marie Curie en 1903 et Maria Goeppert-Mayer 60 ans plus tard.

Bien que la femme ingénieur en biochimie Frances Arnold ait également remporté le prix cette année-là, pour la chimie, la rareté des femmes lauréates du prix Nobel soulève des questions sur l'exclusion des femmes de l'éducation et des carrières scientifiques. Les chercheuses ont parcouru un long chemin au cours du siècle dernier. Mais il est évident que les femmes restent sous-représentées dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.

Des études ont montré que celles qui persistent dans ces carrières se heurtent à des obstacles explicites et implicites à leur avancement. Les préjugés sont plus intenses dans les domaines à prédominance masculine, où les femmes ne disposent pas d'une masse critique de représentation et sont souvent considérées comme des symboles ou des outsiders.

Lorsque les femmes atteignent les plus hauts niveaux dans le sport, la politique, la médecine et la science, elles servent de modèles pour nous tous, en particulier pour les filles et les autres femmes. Mais les choses s'améliorent-elles en termes de représentation égale ? Et qu'est-ce qui retient encore les femmes dans les salles de classe, dans les laboratoires, dans les postes de direction et en tant que lauréates de prix ?

Des stéréotypes spécieux

Selon les stéréotypes traditionnels, les femmes "n'aiment pas les maths" et "ne sont pas douées pour les sciences". Les hommes et les femmes font état de ces points de vue, mais les chercheurs les ont empiriquement contestés. Des études montrent que les filles et les femmes évitent les filières STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) non pas en raison d'une incapacité cognitive, mais en raison d'une exposition et d'une expérience précoces avec Stem, de la politique éducative, du contexte culturel, des stéréotypes et d'un manque d'exposition à des modèles.

Au cours des dernières décennies, les efforts visant à améliorer la représentation des femmes dans les champs Stem se sont concentrés sur la lutte contre ces stéréotypes par le biais de réformes éducatives et de programmes individuels qui peuvent augmenter le nombre de filles entrant et restant dans ce que l'on appelle la filière Stem - de l'école primaire et secondaire à l'université et à la formation de troisième cycle.

Ces approches fonctionnent. Les femmes sont de plus en plus susceptibles d'exprimer un intérêt pour les carrières Stem et de poursuivre des études supérieures Stem à l'université. Les femmes représentent désormais la moitié ou plus des travailleurs en psychologie et en sciences sociales et sont de plus en plus représentées dans la main-d'œuvre scientifique, bien que les sciences informatiques et mathématiques fassent exception. Selon l'American Institute of Physics, les femmes obtiennent environ 20 % des licences et 18 % des doctorats en physique, soit une augmentation par rapport à 1975, où les femmes obtenaient 10 % des licences et 5 % des doctorats en physique.

De plus en plus de femmes obtiennent des diplômes de doctorat et des postes de professeur. Mais elles se heurtent ensuite à des plafonds de verre lorsqu'elles avancent dans leur carrière universitaire.

Plafond STIM

Les femmes se heurtent à un certain nombre d'obstacles structurels et institutionnels dans les carrières universitaires.

Outre les problèmes liés à l'écart de rémunération entre les sexes, la structure des sciences universitaires fait qu'il est souvent difficile pour les femmes de progresser sur le lieu de travail et de concilier leurs engagements professionnels et personnels. Les sciences de laboratoire peuvent nécessiter des années de temps dédié dans un laboratoire. Les contraintes du processus de titularisation peuvent rendre difficile, voire impossible, le maintien de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la satisfaction des obligations familiales et la possibilité d'avoir des enfants ou de prendre des congés pour raisons familiales.

En outre, le fait de travailler sur des lieux de travail à prédominance masculine peut donner aux femmes un sentiment d'isolement, être perçues comme des objets symboliques et être exposées au harcèlement. Les femmes sont souvent exclues des opportunités de réseautage et des événements sociaux et se sentent en dehors de la culture du laboratoire, du département universitaire et du domaine.

Lorsque les femmes ne disposent pas d'une masse critique - d'environ 15 % ou plus - elles sont moins habilitées à défendre leurs intérêts et sont plus susceptibles d'être perçues comme un groupe minoritaire et une exception. Lorsqu'elles se trouvent dans cette position minoritaire, les femmes sont plus susceptibles de subir des pressions pour accepter des services supplémentaires à titre décoratif au sein de comités ou en tant que mentors pour les étudiantes diplômées.

Avec moins de collègues féminines, les femmes sont moins susceptibles d'établir des relations avec des collaboratrices et des réseaux de soutien et de conseil. Cet isolement peut être exacerbé lorsque les femmes ne peuvent pas participer à des événements professionnels ou assister à des conférences en raison de leurs responsabilités familiales ou de garde d'enfants et de leur incapacité à utiliser les fonds de recherche pour rembourser les frais de garde d'enfants.

Les universités, les associations professionnelles et les bailleurs de fonds fédéraux se sont efforcés de lever une série de ces obstacles structurels. Les efforts comprennent la création de politiques favorables à la famille, l'augmentation de la transparence dans la déclaration des salaires, l'application des protections du Titre IX aux États-Unis, la mise en place de programmes de mentorat et de soutien pour les femmes scientifiques, la protection du temps de recherche pour les femmes scientifiques, et le ciblage des femmes pour l'embauche, le soutien à la recherche et l'avancement.

Ces programmes ont des résultats mitigés. Par exemple, les recherches indiquent que les politiques favorables à la famille, telles que les congés et la garde d'enfants sur place, peuvent exacerber les inégalités entre les sexes, ce qui se traduit par une augmentation de la productivité de la recherche pour les hommes et des obligations d'enseignement et de service pour les femmes.

Nous tous - le grand public, les médias, les employés des universités, les étudiants et les professeurs - avons une idée de ce à quoi ressemble un scientifique et un prix Nobel. Cette image est principalement masculine, blanche et plus âgée, ce qui est logique puisque 97 % des lauréats du prix Nobel de science sont des hommes.

C'est un exemple de biais implicite : l'une des hypothèses inconscientes, involontaires, naturelles et inévitables que nous tous, hommes et femmes, formons sur le monde qui nous entoure. Les gens prennent des décisions basées sur des hypothèses, des préférences et des stéréotypes subconscients - parfois même lorsqu'ils vont à l'encontre de leurs croyances explicites.

Les recherches montrent qu'un préjugé implicite contre les femmes en tant qu'expertes et scientifiques universitaires est omniprésent. Il se manifeste par la valorisation, la reconnaissance et l'attribution de bourses d'études au hommes par rapport aux bourses d'études féminines. Les préjugés implicites peuvent nuire à l'embauche des femmes, à leur avancement et à la reconnaissance de leur travail. Par exemple, les femmes à la recherche d'un emploi universitaire sont plus susceptibles d'être vues et jugées sur la base de leurs informations personnelles et de leur apparence physique. Les lettres de recommandation pour les femmes sont plus susceptibles de soulever des doutes et d'utiliser un langage qui entraîne des résultats plutôt négatifs pour leur carrière.

Les préjugés implicites peuvent affecter la capacité des femmes à publier les résultats de leurs recherches et à faire reconnaître leur travail. Les hommes citent leurs propres articles 56 % de plus que les femmes. Connu sous le nom de "effet Matilda", il existe un écart entre les sexes en matière de reconnaissance, de récompenses et de citations. Les recherches des femmes ont moins de chances d'être citées par les autres et leurs idées sont plus susceptibles d'être attribuées aux hommes. Les recherches menées par des femmes en solo prennent deux fois plus de temps à passer par le processus d'évaluation. Les femmes sont sous-représentées dans les rédactions de revues, en tant que chercheurs et auteurs principaux et en tant que pairs évaluateurs. Cette marginalisation dans les postes de contrôle de la recherche va à l'encontre de la promotion de la recherche des femmes.

Lorsqu'une femme devient une scientifique de classe mondiale, un préjugé implicite s'oppose à la probabilité qu'elle soit invitée en tant que conférencière principale ou invitée à partager ses résultats de recherche, ce qui réduit sa visibilité dans le domaine et la probabilité qu'elle soit nominée pour des prix. Ce déséquilibre entre les sexes est notable dans la rareté des citations de femmes experts dans les reportages sur la plupart des sujets.

Les femmes scientifiques sont moins respectées et reconnues qu'elles ne devraient l'être pour leurs réalisations. Les recherches montrent que lorsque les gens parlent de scientifiques et d'experts masculins, ils sont plus enclins à utiliser leur nom de famille et plus susceptibles de désigner les femmes par leur prénom. En quoi cela est-il important ? Parce que les expériences montrent que les personnes désignées par leur nom de famille sont plus susceptibles d'être considérées comme célèbres et éminentes. En fait, une étude a révélé que le fait d'appeler les scientifiques par leur nom de famille amène les gens à les considérer comme méritant 14 % de plus d'une bourse de carrière de la National Science Foundation.

Le fait que Mme Strickland ait obtenu un prix Nobel en tant que professeur associé de physique est une réalisation majeure ; le faire en tant que femme qui a presque certainement rencontré plus d'obstacles que ses homologues masculins est, à mon avis, monumental.

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle ressentait en tant que troisième femme lauréate du prix Nobel de physique, Mme Strickland a répondu qu'au début, il était surprenant de constater que si peu de femmes avaient remporté ce prix. "Mais, je veux dire, je vis dans un monde où les hommes sont majoritaires, donc voir des hommes majoritaires ne me surprend jamais vraiment non plus", a-t-elle déclaré.

Voir surtout des hommes, c'est l'histoire de la science. En s'attaquant aux préjugés structurels et implicites dans STIM, on espère éviter qu'il faille attendre encore un demi-siècle avant que la prochaine femme ne reçoive un prix Nobel pour sa contribution à la physique. J'attends avec impatience le jour où une femme recevant le prix le plus prestigieux dans le domaine des sciences ne sera digne d'intérêt que pour sa science et non pour son sexe.