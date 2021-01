La vie étonnante de Johnny Smythe, aviateur sierra-léonais capturé en Allemagne nazie

La guerre avait éclaté quatre ans plus tôt, alors qu'il avait 25 ans, et Johnny s'était porté volontaire pour rejoindre la lutte contre le fascisme après un appel de la Grande-Bretagne à ses colonies pour des recrues.

Encore et toujours, lui et ses camarades ont risqué leur vie dans le ciel de l'Europe occupée.

Mais en tant que Noir aux griffes d'un régime nazi meurtrier et raciste, comment Johnny Smythe a-t-il survécu à la guerre ?

Les balles ricochant sur la grange où il se cachait, il savait qu'il devait se rendre. Epuisé et saignant à blanc, le lieutenant d'aviation de la RAF est sorti pour affronter l'ennemi.

Les vols l'emmenaient au-dessus de la Manche, de la France et de l'Allemagne, et étaient toujours à haut risque. L'espérance de vie des équipages de bombardiers de la RAF était alarmante.

"C'est au-dessus de Berlin que le danger était le plus grand, là où les tirs anti-aériens étaient les plus intenses et où les chasseurs allemands vous rencontraient", explique Eddy, un géomètre de 62 ans spécialisé dans le développement.