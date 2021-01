August Browne : ce natif du Nigeria qui a rejoint la résistance polonaise

Par Nicholas Boston

Université de la ville de New York

Crédit photo, Domaine public

Parmi les centaines de milliers de patriotes que la Pologne célèbre pour avoir servi dans le mouvement de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un homme noir, né au Nigeria.

Le musicien de jazz August Agboola Browne avait une quarantaine d'années, et était en Pologne depuis 17 ans, lorsqu'il a rejoint la lutte contre l'occupation nazie en 1939 - on pensait qu'il était la seule personne noire du pays à le faire.

Sous le nom de code "Ali", il s'est battu pour son pays d'adoption pendant le siège de Varsovie lors de l'invasion allemande, puis lors du soulèvement de Varsovie, qui a pris fin il y a 76 ans en octobre 2020.

Étonnamment, il a survécu à la guerre au cours de laquelle 94 % des habitants de la capitale polonaise ont été tués ou déplacés, et a continué à vivre dans la ville ravagée jusqu'en 1956, date à laquelle il a émigré en Grande-Bretagne avec sa seconde épouse.

Crédit photo, Wojciech Załuski Légende image, Un monument à Browne a été érigé à Varsovie l'année dernière.

Un petit monument de pierre à Varsovie commémore maintenant la vie de Browne. Mais les rares détails qu'il contient n'auraient peut-être jamais été connus s'il n'avait pas fait une demande d'adhésion à une association d'anciens combattants en 1949.

Le document a été conservé pendant six décennies, jusqu'en 2009, lorsque Zbigniew Osinski du Musée de l'Insurrection de Varsovie l'a découvert.

Ce formulaire, rempli dans une belle écriture cursive et avec une photo d'identité collée dans un coin, est sa pierre de Rosette - le fragment documentaire qui a conduit les chercheurs à interpréter des faits isolés sur sa vie et à localiser des descendants vivants.

Sur la photo, Browne, vêtu d'une veste et d'un pull bien ajusté, a l'air vif et jeune avec un soupçon de sourire sur le visage. Tous ceux qui ont rencontré Browne l'ont décrit comme un bel homme et un habilleur élégant.

Crédit photo, Office of Veterans and Victims of Oppression

Il a alors la cinquantaine, comme le révèle le formulaire, et il est né le 22 juillet 1895 à Lagos - alors sous l'Empire britannique - de Wallace et Jozefina.

Il est arrivé en Angleterre à bord d'un navire marchand britannique avec son père débardeur. De là, il a rejoint une troupe de théâtre en tournée en Europe et s'est retrouvé en Pologne via l'Allemagne.

"Réfugiés du ghetto protégé"

Malheureusement, le formulaire ne dit pas ce qui l'a poussé à quitter le Nigeria, ni à faire de la Pologne sa destination, si bien qu'un esprit aventureux semble être l'explication la plus plausible. Mais dans les années 1930, il est devenu un percussionniste de jazz célèbre, jouant dans les restaurants de Varsovie.

Ce que Browne a écrit, c'est que dans la résistance, il a distribué des journaux clandestins, échangé du matériel électronique et "abrité des réfugiés du ghetto". Il s'agissait d'un quartier fermé de la ville dans lequel les Juifs ont été contraints par les nazis de vivre et où 91 000 personnes sont mortes de faim, de maladie et de meurtre. Quelque 300 000 d'entre eux ont été transportés vers les camps de concentration nazis où ils ont trouvé la mort.

Le soulèvement de Varsovie

Août-octobre 1944

Crédit photo, Universal History Archive

La résistance polonaise, connue sous le nom d'Armée de l'Intérieur, a attaqué les forces d'occupation allemandes le 1er août

Ils ont rapidement pris le contrôle d'une grande partie de la ville

L'Allemagne a envoyé des renforts et l'armée soviétique voisine n'a pas aidé

Les Polonais se sont rendus le 2 octobre après 63 jours

200.000 civils et 16.000 combattants polonais sont morts

Source : Encyclopédie Britannica et Musée de l'Élévation de Varsovie

Il semble que pour Browne, rester en Pologne après la guerre était un choix - en tant que citoyen de l'Empire britannique, il avait la possibilité de partir.

À son arrivée en Pologne, il s'est d'abord installé à Cracovie où il a épousé sa première femme, Zofia Pykowna, avec laquelle il a eu deux fils, Ryszard et Aleksander.

Le mariage échoue, mais au début de la guerre, Browne fait en sorte que ses enfants et leur mère se réfugient en Angleterre. Mais - peut-être engagé dans la lutte polonaise - Browne n'est pas allé avec eux.

Le puzzle incomplet d'informations suscite de nombreuses questions sur sa vie.

"Un homme calme et discret"

Tatiana Browne, sa fille issue de son second mariage, beaucoup plus long, avec Olga Miechowicz, est née et a été élevée à Londres et est son seul enfant survivant en Grande-Bretagne. Elle dit qu'il n'a jamais parlé de ce qui lui était arrivé.

Elle a aujourd'hui 62 ans - son père est mort en 1976 alors qu'elle en avait 17. Elle se souvient de lui comme "très calme, très discret et assez distant" et qu'il n'a jamais parlé de son passé en Pologne ou de ses premières années à Lagos.

Tatiana n'est pas sûre de la raison pour laquelle aucun de ses parents ne lui a dit grand-chose sur leur passé. Elle soupçonne que c'était pour enterrer les traumatismes qu'ils ont subis et les atrocités dont ils ont été témoins.

Crédit photo, Keystone Légende image, Les soldats polonais se sont rendus après 63 jours de combat et ont été faits prisonniers de guerre

En y repensant, elle se rappelle avoir regardé un documentaire sur la guerre avec ses parents et sa mère disant : "je me souviens avoir vu des gens être pendus dans les rues ; je sais que c'est vrai parce que je l'ai vu de mes propres yeux".

Mais il n'y a pas eu de discussion et maintenant elle aurait aimé qu'ils lui en disent plus.

Mais Browne n'a jamais tourné le dos à la culture polonaise dans laquelle il a vécu pendant près de 35 ans, et Tatiana dit que le polonais était la seule langue parlée dans leur maison de Londres.

Une connaissance en Pologne se souvient qu'il parlait "la langue polonaise la plus pure, même avec un accent de Varsovie". Il parlait couramment plusieurs langues.

"Papa m'a appris à lire et à écrire en anglais", dit Tatiana.

"Un esprit vif et un vrai charme"

Comment le musicien, qui en tant que Noir aurait été si remarquable, a pu survivre dans la Pologne occupée par les nazis reste un mystère.

Deux autres hommes africains, Jozef Diak du Sénégal et Sam Sandi, dont on ne connaît pas le lieu d'origine exact sur le continent, avaient servi dans l'armée polonaise pendant la guerre polono-bolchevique (1919-1921) et sont restés à Varsovie par la suite, mais tous deux sont morts avant le début de la Seconde Guerre mondiale.

En les actualisant, ainsi que Browne, les experts disent qu'il y a peut-être eu deux autres résidents noirs de Varsovie dans l'entre-deux-guerres, des artistes professionnels dont les traces ont disparu pendant l'occupation.

Mais le souvenir que Tatiana se fait de la personnalité charismatique de son père peut donner une idée de sa propre endurance.

"Papa avait un esprit vif et un vrai charme à son sujet", dit Tatiana.

"Quand nous allions à l'église un dimanche, je le voyais interagir avec d'autres personnes. Il avait une vraie chaleur qui vous attirait, donc vous l'aimiez automatiquement.

"Quand il était en compagnie d'autres personnes, il y avait juste cette [énergie]. Les gens étaient attirés par lui."

L'histoire de Browne a vu le jour en 2009, à une époque où le patriotisme et la xénophobie se sont intensifiés en Pologne.

Elle a suscité un intérêt immédiat dans tout l'éventail politique et des appels ont été lancés pour qu'on se souvienne de lui comme d'un héros national.

À l'époque, le président de l'époque, Lech Kaczynski, cofondateur du parti conservateur Droit et Justice, a voulu "lui rendre hommage à l'occasion du 65e anniversaire du soulèvement de Varsovie", a déclaré Krzysztof Karpinski, un historien du jazz qui a été vice-président de l'Association polonaise de jazz, contacté par le bureau de M. Kaczynski pour plus d'informations sur Browne.

Mais Kaczynski est mort dans un accident d'avion en 2010 et le plan est apparemment parti avec lui.

Ce n'est que l'année dernière qu'un petit monument à la mémoire du résistant nigéro-polonais a finalement été dévoilé. Ce projet a été financé par une organisation à but non lucratif, la Fondation du mouvement pour la liberté et la paix. Son service militaire est honoré par les conservateurs et les progressistes pour symboliser la Pologne d'aujourd'hui.

Légende image, Browne et sa femme ont célébré leur culte à l'église orthodoxe russe de Knightsbridge, à Londres.

Browne a mené une existence modeste en Angleterre pendant les deux dernières décennies de sa vie. Il a continué à travailler comme musicien, d'abord en tant que musicien de studio. Quand il est devenu plus âgé, "nous avions un piano à la maison, alors il donnait des leçons de piano", dit Tatiana.

C'était une "charmante famille", se souvient le Dr Michael Modell, qui a soigné Browne pour un cancer.

Il est mort à l'âge de 81 ans en 1976 et est enterré sous une simple stèle dans un cimetière du nord de Londres.

Il n'y a aucun signe des événements traumatisants et tumultueux auxquels il a participé, ce qui reflète la façon dont il a apparemment vécu sa vie à Londres.

"Pour moi, c'était juste moi grandissant à la maison avec une maman et un papa. Quelle que fût notre vie, c'était ma vie normale", dit Tatiana.

Nicholas Boston, PhD, est professeur associé en études des médias à la City University de New York, Lehman College. Il a été assisté par Wojciech Załuski en Pologne.