Assaut sur le Capitole : ces quatre autres fois où le Congrès américain a été attaqué

L'assaut contre le Capitole a forcé la suspension de la certification de la victoire électorale de Joe Biden qui a eu lieu plus tard dans la nuit, lorsque les autorités ont réussi à libérer le Congrès.

Les manifestants sont ensuite entrés par effraction dans le bâtiment pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une fraude électorale dont il n'y a aucune preuve et qui a été rejetée par les juges dans tous les cas. Les parlementaires se réunissaient pour certifier formellement la victoire du démocrate Joe Biden.

Les forces britanniques tentent de le brûler - 1814

L'attaque la plus célèbre fut peut-être celle des forces britanniques pendant la guerre anglo-américaine de 1812.

Les troupes britanniques, dirigées par le vice-amiral Sir Alexander Cockburn et le major-général Robert Ross, ont incendié, en août 1814, le Capitole, qui était encore en construction, après avoir envahi Washington DC .

C'était en représailles à l'incendie criminel déclenché par les Américains à York, la capitale du Haut-Canada, une province de l'Empire britannique dans le sud-est du Canada actuel, un an plus tôt.

L'attaque de 1814 fut la seule fois qu'une puissance étrangère envahit et occupa Washington DC.

En 2014, l'ambassade britannique à Washington s'est excusée après avoir tweeté une photo d'un gâteau de la Maison Blanche entouré de fusées éclairantes, "commémorant" l'incendie du bâtiment 200 ans plus tôt.

À la suite de l'attaque du Capitole mercredi, le sénateur démocrate du New Jersey, Cory Booker, a déclaré qu'il y avait un parallèle intéressant entre les deux événements, les deux attaques ayant été commises au nom d'un dirigeant individuel: en 1814 pour le roi d'Angleterre et maintenant au nom de Trump.

La différence, a-t-il dit, "est qu'alors c'était un autre pays qui nous a attaqués, et maintenant nous générons cet enfer de l'intérieur ".

Attaque à la dynamite du 4 juillet 1915

Muenter a déclaré plus tard que l'attaque était en réponse aux financiers américains qui ont aidé la Grande-Bretagne à affronter l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale.

Et il a ajouté: "Cette explosion est un point d'exclamation dans mon appel à la paix."

Un jour après l'attaque, Muenter a tiré et blessé le financier JP Morgan Jr. , avant d'être maîtrisé par Morgan Butler et arrêté.

Attaque des nationalistes portoricains - 1954

Le 1er mars 1954, quatre nationalistes portoricains sont entrés dans la galerie des visiteurs de la Chambre des représentants et, agitant le drapeau de l'île, ont crié «Liberté pour Porto Rico» en ouvrant le feu.

Carter a déclaré que la libération était "un geste humanitaire important et serait considéré comme tel par une grande partie de la communauté internationale".

"Conspiration de la résistance" - 1983

Quelques minutes plus tôt, quelqu'un prétendant appartenir à un groupe appelé l'Unité de résistance armée a appelé un standard au Capitole, avertissant d'une attaque.

Selon cette personne, l'attaque était en représailles aux actions militaires américaines à la Grenade et au Liban .

En 1988, des agents du FBI ont arrêté sept membres du groupe de gauche radical Resistance Conspiracy pour l'attaque du Capitole et des explosions séparées à Fort McNair et au Washington Navy Yard, en 1983 et 1984.