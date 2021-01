Ce que les Japonais peuvent nous apprendre sur "comment vieillir avec grâce"

Des femmes japonaises

Le Japon a l'une des populations les plus âgées du monde, mais certaines personnes âgées du pays ne ressentent pas le poids de l'âge.

Mieko Nagaoka a commencé à nager à 80 ans pour se remettre d'une blessure au genou subie lors de la pratique du Noh, un théâtre traditionnel japonais.

À l'âge de 100 ans, Mieko Nagaoka a publié son livre intitulé : "J'ai 100 ans et je suis la meilleure nageuse active du monde", avant d'établir le premier record du monde pour sa catégorie d'âge, en nageant 1 500 m dans une piscine de 25 m. À 105 ans, elle participe encore à des compétitions et détient actuellement 18 records du monde.

Puis en septembre 2019, à grand renfort de médiatique, Nagaoka a annoncé sa retraite avant de participer à sa dernière compétition, le Japan Masters qui s'est tenu à Fukuoka. Elle a tenté d'établir le premier record du monde du 50m dos dans la tranche d'âge 105-109 ans, mais elle a été contrainte de se retirer de la course. Elle a quitté le bord de la piscine sous les applaudissements de ses fans.

Nagaoka déménagera bientôt pour vivre avec son fils à Yokohama et se retirera de son étonnante carrière de nageuse qui a duré 25 ans. Son fils Hiroyuki (79 ans), qui a aidé Nagaoka dans son entraînement, a déclaré à l'Asahi Shinbun : "Nous avons eu un bonheur fou à nager ensemble jusqu'à cet âge. Il ne doit pas y avoir d'autres exemples comme nous dans le monde".Un autre centurion bien-aimé est le sprinteur Hidekichi Miyazaki, qui est décédé en 2019 à l'âge de 108 ans. Surnommé "Bolt d'or" d'après le médaillé d'or olympique Usain Bolt, Miyazaki a fait la une des journaux à 105 ans lorsqu'il a établi le premier record du monde du 100m sprint pour la catégorie des 105 ans et plus. Interrogé sur sa performance, il a répondu : "Je ne suis pas content du temps", faisant écho à la mentalité de compétition qui pousse Nagaoka à nager.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Alpiniste et skieur professionnel, Yuichiro Miura est âgé de 86 ans

On s'empresse d'attribuer aux bonnes habitudes alimentaires et à l'exercice physique les clés d'un vieillissement en grâce. Mais qu'en est-il de la question de ne jamais perdre l'esprit de compétition ? Une saine rivalité, que ce soit contre un concurrent proche de l'âge adulte ou contre vous-même, combinée à l'espoir de réussir, semble jouer un rôle important.

C'est certainement le cas de Yuichiro Miura.

À 86 ans, le skieur alpiniste et professionnel Miura est un autre senior qui jouit d'un statut de célébrité au Japon et à l'étranger. Dans la quarantaine, il a tenté de descendre l'Everest à ski avec un parachute sur le dos, une pratique connue sous le nom de speed riding, pour ralentir sa descente. Son exploit a été documenté dans le film "The man who skied down Everest", qui a remporté un Academy Award pour le meilleur documentaire en 1975.

À 70 ans, il est retourné sur l'Everest et est devenu la plus vieille personne au monde à atteindre le sommet. Ce record a été battu lorsque Miura a de nouveau fait l'ascension à 75 ans, puis à nouveau à 80 ans. Début 2019, Miura a tenté l'ascension, puis la descente à ski de l'Aconcagua, le plus haut sommet d'Amérique du Sud. À la Plaza Colera, située à environ 6 000 m d'altitude, Miura a été prié par son médecin, qui l'avait accompagné, de s'arrêter, en raison des inquiétudes concernant le risque d'insuffisance cardiaque déclenché par la haute altitude. Une fois de retour au Japon, Miura a expliqué lors d'une conférence de presse qu'il avait décidé d'accepter les ordres du médecin car il espérait toujours une autre tentative. Il travaille maintenant à son objectif, qui est de gravir à nouveau l'Everest à 90 ans.

La liste des seniors actifs au Japon peut se poursuivre : Michiharu Shimojo, marathonien de 83 ans, et Seichi Sano qui s'est mis au surf à 80 ans, "sur un coup de tête", sont quelques-uns des octogénaires qui font honte à beaucoup d'entre nous. Quel est leur secret ? Est-ce la nature compétitive du sport extrême ou quelque chose de fondamental ?

Vieillir avec grâce

Les sociétés vieillissantes deviennent un phénomène mondial. Selon les données recueillies par les Nations unies dans le cadre de l'étude World Population Prospects : the 2019 Revision, d'ici 2050, le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus devrait tripler, passant de 143 millions à 426 millions.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'année dernière, Mieko Nagaoka a tenté d'établir le premier record du monde du 50 m dos chez les 105-109 ans

La démographie du Japon évolue depuis des décennies, et le pays est maintenant entré dans une société "super-âgée", les personnes âgées de 65 ans et plus représentant plus de 28 % de sa population. L'ancien président de la Banque du Japon, Masaaki Shirakawa, a conclu lors d'une conférence de presse sur la "Japanification" en 2018, que les mesures visant à augmenter le prix des biens ou le PIB du pays ne devraient pas provenir de mesures économiques mais de nouvelles structures sociales qui tiennent compte des faibles taux de fertilité et du vieillissement de la population.

Alors que de nombreux pays européens connaissent déjà un vieillissement de la société, et que la Corée du Sud, la Chine et Singapour les suivent de près, les yeux se tourneront vers le Japon afin de tirer des leçons des expériences de ce dernier et prendre de l'avance sur des politiques dépassées qui ont été conçues pour une population plus jeune. De nouveaux changements sociaux, politiques et législatifs sont nécessaires pour faire face à la baisse de la productivité économique, due au vieillissement de la population active, et à l'augmentation des coûts des soins de santé et des retraites. Plus important encore, mais souvent négligé, les pays devront repenser la manière de protéger le bonheur mental de leurs citoyens vieillissants.

Le Japon est déjà particulièrement bien placé pour doter ses citoyens d'une bonne mentalité de senior - plus que la peur de la mort, la peur d'être un fardeau pour la société et la famille est répandue dans la culture. Cette idée de meiwaku, ou "être une nuisance", est ancrée dès le plus jeune âge, et la société fonctionne sur cette philosophie de culpabilité. L'offre d'aide d'un ami est souvent réprimandée parce qu'on penserait qu'il est meiwaku d'accepter. Ce n'est que lorsque l'offre est renouvelée qu'il est poli de l'accepter. Cependant, dans le cas des personnes âgées, l'attitude "non meiwaku" devient alors un effort obstiné pour rester tout à fait indépendant, tant financièrement que mentalement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Hidekichi Miyazaki a reçu le surnom de "Golden Bolt" pour son sprint de super centurion

Cette crainte se manifeste par une forte incitation à continuer à travailler comme un rouage de la roue sociale aussi longtemps que possible. Selon le rapport annuel du Cabinet Office sur le vieillissement de la société, un pourcentage stupéfiant de 70 % des personnes âgées de 60 à 69 ans et environ 50 % des personnes âgées de 70 ans et plus travaillent ou participent à des activités bénévoles, des activités communautaires et des loisirs. Pour expliquer ce changement, 70 % des entreprises ont repoussé l'âge de la retraite, ce qui a influencé le taux d'emploi des personnes âgées tout au long de la dernière décennie.

Avoir une vie sociale qui ne repose pas sur les jeunes membres de la famille est un facteur important pour commencer un passe-temps. Outre les sports actifs tels que la natation (un sport très populaire auprès de la communauté des personnes âgées en raison de ses bienfaits pour la réadaptation), les aînés s'adonnent à diverses activités, de la calligraphie traditionnelle à la composition florale, en passant par la couture, l'apprentissage d'instruments de musique et la danse.

Le même rapport montre également une capacité cognitive plus élevée chez les seniors japonais par rapport au reste du monde. Selon Yuko Oguma, professeur associé en recherche sur la gestion de la santé au centre de recherche sur la médecine sportive de Keio, la capacité athlétique a été liée à une capacité cognitive plus élevée. Cela ne veut pas dire que chaque octogénaire devrait escalader une montagne.

"Les exercices légers, qu'il s'agisse d'étirements, de marche quotidienne, d'entraînement au centre communautaire local, sont efficaces", explique Oguma. "Non seulement pour les fonctions cognitives, mais aussi d'un point de vue social. Par rapport à il y a dix ans, les seniors japonais sont en meilleure santé et ont une meilleure qualité de vie. On pense qu'il s'agit d'une combinaison d'une meilleure aide médicale et d'une meilleure compréhension de notre corps. Récemment, il a été prouvé que les muscles peuvent continuer à se renforcer, même dans la vieillesse, ce qui est contraire à ce que nous croyions. Nous croyions que les muscles se détériorent avec l'âge, mais la recherche montre que non seulement nous pouvons continuer à entraîner et à renforcer nos muscles, mais que c'est important".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Kimiko Nishimoto est une influenceuse de 90 ans qui compte plus de 220 000 abonnés sur l'Instagram

Oguma pense également, bien que cela soit difficile à prouver, que le fait d'avoir tant de pairs dans la société qui s'occupent les uns des autres est un facteur sous-estimé pour vieillir avec grâce. "Souvent, ce sont les seniors eux-mêmes qui mettent en place des programmes au sein de la communauté. Ils travaillent entre eux pour offrir des activités, pour être plus en forme ou pour être inclus socialement. C'est cette proactivité qui les renforce".

Le Japon compte quelques superstars parmi les "super-âges", qui contribuent à faire disparaître les stigmates de l'âge.

Si la création de communautés est une facette importante du vieillissement, la mise en place d'une interaction intergénérationnelle et interculturelle est un autre domaine d'intérêt pour les organisations. Les personnes âgées font du bénévolat dans le cadre d'événements scolaires locaux. Au zoo national, il existe des groupes de bénévoles qui aident les touristes avec la carte du parc. Une autre solution consiste à renforcer les compétences en matière d'internet de la population vieillissante.

Selon l'ONU, le nombre de personnes de plus 60 ans va tripler d'ici la fin de ce siècle.

Une personne âgée influenceuse

Ce qui nous amène à Kimiko Nishimoto, la "grand-mère de l'Insta" de 90 ans, qui compte plus de 220 000 adeptes de l'Instagram. Si les incroyables athlètes mentionnés plus haut sont des témoignages de l'esprit et du corps, alors elle en est du cœur et de l'esprit. Nishimoto a commencé à suivre des cours de photographie à l'école dirigés par son fils, puis elle est tombée amoureuse du son de l'obturateur d'un appareil photo. Ses photos et vêtements excentriques témoignent de son surprenant sens de l'humour. Elle joue avec les normes sociales en se moquant de son "âge" : une photo satirique d'elle-même dans un accident de voiture, une image d'elle conduisant son scooter à une vitesse hyper élevée, un autoportrait dans un sac poubelle. Comme elle vit seule, comme beaucoup d'autres personnes âgées, son fils lui a acheté le robot "Pepper" comme ami. Elle plaisante en disant qu'elle le gronde parce qu'il est trop bruyant, mais elle l'habille aussi de rubans pour poser pour la caméra.

Le Japon compte quelques superstars parmi les "super-âgés", qui contribuent à faire disparaître les stigmates de l'âge. Aujourd'hui, les décideurs politiques, les entreprises et les communautés japonaises se concentrent de plus en plus sur l'amélioration de la qualité de vie de leurs seniors. Ce sont leurs réalisations, leur persévérance et leurs perspectives générales qui devraient nous inspirer.

Peut-être, alors, la clé pour vieillir avec grâce est-elle simplement d'adopter la mentalité no meiwaku... Si le régime alimentaire japonais a certainement été loué pour maintenir la population en bonne santé, il faut aller plus loin dans les secrets de ces personnes âgées. Lorsqu'on a interrogé Nishimoto sur son régime, elle a admis avoir bu du bourbon dans un grand verre et avoir fumé des cigarettes tous les jours. Donc non, le simple fait de vivre avec une alimentation saine n'est pas la seule clé pour être super-âgé.