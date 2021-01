Diary Sow: ancienne "meilleure élève" du Sénégal disparaît en France

Diary Sow n'est pas retournée à l'école après les vacances de Noël, ce qui a suscité des inquiétudes au Sénégal et en France.

Sacrée "meilleure élève du Sénégal" deux années consécutives en 2018 et 2019, Mme Sow a remporté plusieurs prix académiques nationaux et a publié son premier roman l'année dernière.

La diaspora sénégalaise mobilise les réseaux sociaux pour la retrouver. Plusieurs célébrités françaises, dont l'acteur Omar Sy, partagent l'appel sur Instagram et Twitter.

"C'est une étudiante ponctuelle et très sérieuse, et l'alerte a été donnée rapidement. Personne ne l'a vue, on ne l'a pas trouvée à son appartement" dans une résidence universitaire à Paris, a déclaré à l'AFP Henry Sarr, membre d'une association d'étudiants sénégalais qui a lancé des appels sur les réseaux sociaux.