10e anniversaire du printemps arabe : d'où vient l'auteur de la vidéo "Ben Ali s'est enfui" ?

Naghmi Qasim

BBC News Arabe

Légende image, Al-Aweini : "dès que j'ai appris la nouvelle du départ de Ben Ali, je suis allé sur la place de la manifestation pour célébrer la "victoire"

"C'est la joie de la victoire. En ce moment, j'ai vu mon rêve se réaliser après des années de remise en question. Gloire aux martyrs, nous n'avons pas peur, soyez libres, Tunisiens, respirez la liberté. "

Cette vidéo a été tournée le 14 janvier 2011, quelques minutes après l'annonce du départ du président tunisien de l'époque, Zine El Abidine Ben Ali.

Al-Aweini raconte sa réaction dès qu'il a appris la nouvelle : "je ne pouvais pas me contrôler. Je me suis rendu rapidement et spontanément rue Habib Bourguiba, pour fêter le départ de Ben Ali, au même endroit où les gens manifestaient contre lui. Il y a une période de 40 minutes dans l'espoir de voir d'autres manifestants se joindre à nous, mais personne n'est venu. "

Cette vidéo a été filmée pendant les heures de couvre-feu, qui est en place dans le pays depuis le 12 janvier, à partir de deux endroits : depuis le balcon d'une maison donnant sur la rue Bourguiba, et par un groupe de jeunes qui logeaient dans un hôtel de la même rue et descendaient dans la rue pour voir ce qui se passait.

Crédit photo, BBC ismael moneer Légende image, Al-Oweini: "Dès que j'ai appris la nouvelle du départ de Ben Ali, je me suis senti détendu et que nos sacrifices et notre lutte pendant des années n'ont pas été vains."

L'avocat tunisien raconte: "je n'étais pas au courant de ce qui se passait autour de moi, la rue devenait mienne, et je pouvais m'exprimer librement car plus personne ne me regardait ni ne me suivait."

Il ajoute que ce qu'il contrôlait dans ces moments-là était : "Comment les Tunisiens ont-ils pu faire face pacifiquement à l'oppression féroce à laquelle ils ont été soumis? Et comment ont-ils résisté à la confrontation jusqu'à ce qu'ils réalisent leurs revendications?"

Selon Abdel Nasser, la journée du 14 janvier a été difficile. Dans la matinée, il est sorti en uniforme d'avocat avec un millier d'autres avocats lors d'une manifestation devant le palais de justice de la capitale, en passant par la vieille ville.

Ils sont par la suite rejoints par environ 10 mille citoyens avant de regagner la rue Habib Bourguiba qui était pleine de manifestants venus de toutes les provinces tunisiennes.

Al-Aweini dit se rappeler se tenir les épaules et chanter : "du pain, de l'eau - oui mais Ben Ali - non", devant le ministère de l'Intérieur entouré de milliers de personnes.

"J'ai réalisé à ce moment-là qu'il n'y a pas de place pour le retour, et que les Tunisiens insistent sur le changement".

Crédit photo, BBC ismael moneer Légende image, Al-Oweini : "Après des années de frustration, l'inattendu a été réalisé avec le départ de Ben Ali, mais il y a encore un long chemin à parcourir"

Cette manifestation, survenue le lendemain du discours de Ben Ali, était la troisième depuis le début des manifestations, dans lesquelles il a annoncé qu'il ne se présenterait pas aux élections de 2014, et s'est engagé à des réformes démocratiques et au respect des libertés publiques.

Al-Awaini souligne que la foule en ce jour était plus importante que jamais, pour répondre "au jeu organisé par Ben Ali et ses partisans et au Rassemblement constitutionnel démocratique le 13 janvier. Après le discours de Ben Ali, ses partisans sont venus exprimer leur joie au sujet de ses engagements".

Al-Oweini participait aux manifestations en Tunisie depuis le premier jour. Après que Bouazizi se soit immolé par le feu à Sidi Bouzid le 17 décembre 2010, Al-Aweini et environ 7 autres avocats se sont rencontrés secrètement le 24 du même mois au bureau de l'avocate Radhia Nasraoui pour créer un comité secret.

Aider la population de Sidi Bouzid, et former un front pour défendre les détenus après les manifestations qui ont eu lieu dans l'Etat.

Trois jours plus tard, ils ont organisé un stand up devant le Palais de Justice de la capitale, pour protester contre la répression des manifestations, auxquelles se sont joints des milliers de citoyens et ont lancé le slogan "Oh, honte à toi, Trabelsi, ils te jugent".

Tout cela a conduit à la propagation des manifestations dans la capitale le 12 janvier.

Mais la poursuite des manifestations jusqu'au 14 janvier a-t-elle exprimé la certitude des manifestants du départ de Ben Ali ?

Al-Owaini dit : "personne ne pouvait imaginer qu'il fuirait de cette façon et si rapidement. J'étais convaincu que le régime s'était effondré et que ses jours étaient comptés, mais ce scénario en particulier ne m'est pas venu à l'esprit et personne ne s'y attendait."

Al-Owaini a ajouté: "dès qu'il a annoncé son départ du pays, j'étais sûr qu'il ne reviendrait pas. Il est parti sous l'influence de l'évolution des événements et de la résistance populaire pacifique et non d'un complot, par exemple, et il n'a pas beaucoup quitté le pays pendant les 23 années où il a dirigé la Tunisie, et même à des occasions officielles, il avait l'habitude d'envoyer le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères. Il se méfiait des personnes les plus proches de lui, et c'est pourquoi il a préféré rester en Tunisie en tenant les rênes."

Abdel Nasser considérait la chute du régime de Ben Ali comme une "victoire personnelle" dont il rêvait, depuis le début de son activité politique dans les rangs de la gauche au lycée, puis à l'université quand il était actif et leader dans le mouvement étudiant, et dans l'Union générale des étudiants tunisiens dans les années 1990. "La militarisation de l'université et le manque de travail le font se jeter dans les griffes de Ben Ali. "

En 1998, il est arrêté avec sept autres étudiants en raison de son activité étudiante et condamné à des peines de prison allant de 10 mois à deux ans, mais ils ont été graciés après deux mois, avant qu'Al-Awaini ne soit rejugé seul dans la même affaire et condamné à neuf mois d'emprisonnement.

Après cela, il s'est battu pour se réinscrire à l'université et a poursuivi sa démarche de soutien à l'activité étudiante jusqu'à ce qu'il obtienne une maîtrise en droit en 2004 et rejoigne la profession d'avocat en 2005.

Il a commencé son parcours en tant qu'avocat des droits de l'homme impliqué dans le mouvement populaire à tous les niveaux, et partisan des opposants, des travailleurs et des juristes dans les manifestations du bassin minier en 2008, et les cas d'étudiants arrêtés et jugés dans le contexte de leur activité étudiante.

Crédit photo, BBC ismael moneer Légende image, "Après 10 ans, la révolution a dévié de son cours, il n'y a pas de compétence politique et il n'y a aucun espoir de changement sauf en améliorant d'abord la vie des gens".

Dix ans après le départ de Ben Ali, Al-Awaini estime que "la révolution a dévié de son cours. La révolution a proné le slogan du travail - liberté - dignité nationale, et ce sont des questions connexes, donc il n'y a pas de liberté sans dignité nationale, et pas de dignité nationale sans travail".

"Après la révolution, les Tunisiens se sont retrouvés sans ressources, ce qui limite leur liberté et diminue leur dignité. Le pays vit toujours sous le même schéma économique et social, avec la même combinaison et la même politique injuste qui donne à la minorité des privilèges au détriment de la majorité, et c'est la politique qui a été suivie par le régime de Ben Ali".

Il attribue cela au fait que "le manque de compétence politique a contribué à réduire l'élan de la révolution à un processus de transformation politique du sommet. C'est un processus dans lequel les politiciens essaient de changer la scène politique et de changer la façon dont le pouvoir est géré, sans lier cela à des réalisations économiques et sociales qui changent la qualité de vie des Tunisiens, ce qui était évident lors des premières élections après la révolution qui a eu lieu en octobre 2011. "

Malgré cela, Al-Awaini n'a pas regretté d'avoir participé à la "Révolution de jasmin" et a affirmé que "notre réalité est frustrée par les attentes de l'après-révolution, mais ce qui s'est passé appartient à l'histoire et ce que nous vivons aujourd'hui est dans le cadre du développement historique, et nous devons évaluer notre réalité et ouvrir des horizons pour le développement du pays et l'amélioration de la vie des gens".

Légende image, "La réalité ne peut être changée qu'en accédant au pouvoir avec un programme capable d'apporter de réels gains au peuple".

Al-Awaini s'est présenté aux élections de l'Assemblée constituante de 2011, chargée de légiférer et d'écrire la nouvelle constitution en 2011, mais il n'a pas gagné. Le concept de Nasser sur la manière de lutter pour le changement a beaucoup changé entre 2011 et aujourd'hui.

"Je croyais que changer la réalité pouvait être atteint par une lutte quotidienne et une pression sur l'autorité et les institutions de l'État, même après les élections d'octobre 2011, au cours desquelles les progressistes et les gauchistes ont été vaincus par les islamistes", dit-il.