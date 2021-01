10e anniversaire du printemps arabe : "le moineau" parle de la Tunisie dont il rêvait

Naghmi Qasim

BBC News Arabe

Crédit photo, Wadea Galasy Légende image, Une manifestation devant le ministère de l'Intérieur en Tunisie quelques heures avant le départ de Zine El Abidine Ben Ali

Le 14 janvier 2011, les manifestations ont contraint le président tunisien d'alors, Zine El Abidine Ben Ali, à partir en exil en Arabie saoudite, après être resté au pouvoir pendant plus de 23 ans.

Des semaines plus tôt, cependant, les rues de toutes les villes tunisiennes étaient remplies d'opposants à son régime, et parmi eux se trouvait "l'oiseau" comme ils l'appelaient lors des manifestations qui ont culminé au jour du départ de Ben Ali.

Son vrai nom est Wadih Al-Jelsi, et il est le propriétaire de la célèbre photo dans laquelle il apparaît portant une cage avec une colombe blanche à l'intérieur, avec un drapeau tunisien accroché à la cage.

Cette photo a été prise par des objectifs photographiques à la rue Habib Bourguiba au cœur de la capitale Tunis, devant le siège du ministère de l'Intérieur, et elle a été prise des heures avant le départ soudain de Ben Ali.

Légende image, Le mouvement politique en Tunisie a commencé avant que les manifestations n'éclatent à Sidi Bouzid le 17 décembre 2011

Cependant, cette journée a été précédée par des jours de manifestations et de mouvements sur le terrain qui ont démarré depuis le début du mois de décembre 2010, comme l'indique Wadih, qui affirme que "le but de porter la cage pendant cette manifestation était une ruse pour échapper à la police, et il n'envisageait pas de le faire avant la manifestation".

Il ajoute : "Le 14 janvier, des amis m'ont dit que moi et d'autres militants étions sous surveillance. J'avais l'intention d'aller à une manifestation qui était prévue à la rue Habib Bourguiba, alors j'ai porté une cage avec une colombe pour que si un policier m'intercepte, je dise que la raison de ma présence dans la rue est ... Les pigeons sont vendus sur le marché de la baie de Moncef - un marché populaire où les oiseaux domestiques sont vendus".

Crédit photo, BBC Alice Grenie Légende image, La cage était un stratagème de Wadih pour échapper aux yeux de la police et prétendre vendre des pigeons sur le marché populaire

Wadih raconte que des centaines de milliers de Tunisiens sont venus de différentes régions pour participer aux manifestations qui ont commencé le matin, et certains d'entre eux sont arrivés à pied à des centaines de kilomètres de la capitale.

Il ajoute : "la police nous a empêchés d'entrer dans la rue Habib Bourguiba, alors nous sommes assis sur le bord de la route et avons refusé de quitter les lieux".

"Quand je suis entré dans la rue, j'ai trouvé des centaines de milliers de personnes qui se rassemblaient. Même les enfants étaient là", se rappelle-t-il.

Wadih a pris le drapeau tunisien de la célèbre image à la fille d'un ami qui participait aux manifestations avec son père, elle portait deux drapeaux de la Tunisie et lui en a donné un à mettre sur la cage.

Crédit photo, BBC Alice Grenie Légende image, Lors de la manifestation appelant au départ de Ben Ali, la cage et la colombe sont devenues un symbole de la liberté que réclament les manifestants.

Wadih a ajouté que la planification des manifestations et du mouvement sur le terrain avait eu lieu des semaines avant que Bouazizi ne s'immole par le feu, son geste a accru la détermination à agir le plus tôt possible, et le groupe de militants avec lesquels Wadih a travaillé a commencé à se développer pour attirer plus de jeunes qui s'opposaient aux mauvaises conditions de vie et au taux de chômage élevé dans le pays.

Wadih raconte : "les avocats dirigeaient le mouvement, puis les étudiants et les chômeurs les ont rejoints plus tard - et nous avions peur de parler au téléphone. Nous avions l'habitude de nous rencontrer dans les cafés pour nous mettre d'accord sur les prochaines étapes et les lieux de notre réunion, et nous avons codifié nos lieux de réunion pour que personne ne sache au cas où nos téléphones étaient sur écoute, donc l'endroit 1 indique un lieu spécifique que personne d'autre ne connaît, et le lieu 2 désigne un autre lieu, et ainsi de suite. "

Crédit photo, BBC Alice Greine Légende image, Malgré les astuces des activistes politiques en Tunisie avant la révolution, la police était très vigilante

Wadih, dit-il, a été contraint de se déguiser pour distribuer les tracts dans les régions tunisiennes sans être découvert par la police, qui était très active.

Malgré les précautions que Wadih prenait, il a été arrêté le 29 décembre, mais il avait distribué tous les tracts en sa possession et n'avait plus rien à part les publicités de l'entreprise qu'il promouvait, il a donc été libéré du poste de police après quelques heures d'enquête.

Le discours de Ben Ali du 10 janvier a alimenté la grogne, et pour cette raison, les protestations qui se sont propagées dans diverses régions ont commencé à s'étendre à Tunis : un développement important dans la marche des manifestations.

Selon Wadih, ils avaient des doutes sur la façon dont les choses allaient se dérouler, "nous nous attendions à 80% à ce que les choses empirent et ne s'améliorent pas, et nous pourrions tous être arrêtés et harcelés, mais il y avait 20% d'espoir et nous avons finalement gagné."

Crédit photo, BBC Alice Grenie Légende image, Le discours de Ben Ali a renforcé la détermination des manifestants et les choses n'étaient pas prometteuses au matin du 14 janvier 2011

Les craintes et la détermination ont augmenté, selon Wadih, lorsque l'armée s'est retirée du centre de la capitale et a laissé ses positions aux forces spéciales de sécurité le 13 janvier.

Depuis ce moment, "il n'y avait pas d'échappatoire pour la lutte", surtout après l'arrestation d'un certain nombre de militants politiques bien connus dans le pays. C'est pourquoi les manifestants de toutes les régions sont venus dans la capitale le lendemain - le 14 janvier - pour affirmer une revendication qui ne peut être renversée, à savoir "le changement et la liberté", raconte Wadih.

Wadih se souvient de ce qui s'est passé ce jour-là, quelques heures avant le départ de Ben Ali, alors que des affrontements ont éclaté entre les manifestants et les agents de sécurité dans le centre de la capitale, et que les forces de sécurité ont utilisé des bombes lacrymogènes et des matraques pour disperser les manifestants, puis ont lancé une campagne d'arrestations aléatoires qui a touché des milliers de manifestants, dont Wadih et un certain nombre de ses compagnons.

Wadih se rappelle : "la police était confuse et ne savait pas quoi faire. Ils nous ont arrêtés et n'ont pas trouvé de voiture pour nous transférer au poste de police parce que la voiture était surchargée, alors ils nous ont gardés et ils ont dû attendre un moment car il y avait des tentatives d'évasion des prisonniers et des escarmouches à l'intérieur des prisons et il n'y avait pas assez d'espace pour nous loger, et tout à coup ils nous ont laissés. "Nous sommes tous rentrés à la maison."

Crédit photo, BBC Alice Grenie Légende image, La liberté d'opinion et d'expression a été atteinte après le départ de Ben Ali, mais la situation économique et sociale se détériore encore

Wadih ajoute qu'après leur libération, ils ont découvert que Ben Ali avait quitté le pays, et malgré le couvre-feu imposé la nuit dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle de la rue tunisienne, les manifestants libérés, y compris Wadih, ont tenté de retourner sur le lieu de la manifestation rue Habib Bourguiba. Ils ont juste rencontré le célèbre chanteur Abdel Nasser Al-Awaini, interprète de "Bin Ali Harb, Bin Ali Harb".

Ils ont été accueillis par les poursuites et le harcèlement des forces de sécurité, les obligeant à se cacher dans un appartement d'avocats donnant sur la rue Bourguiba jusqu'au matin.

Wadih dit : "nous avons ressenti de la joie au départ de Ben Ali, mais nous ne savions pas ce qui allait se passer ensuite ?"

Wadih affirme: "ma famille pensait que j'étais mort ou que quelque chose de grave etait arrivé parce qu'ils ont perdu le contact avec moi quand j'ai perdu mon téléphone pendant les manifestations et personne ne connaissait mon itinéraire jusqu'à ce que je rentre à la maison le 15 janvier. Mais je n'ai rien ressenti, pas même le temps passer. Je me sentais juste fier d'être dans la nouvelle Tunisie."

Dix ans après, dit Wadih, rien n'a changé en Tunisie : le chômage, la pauvreté, la corruption, le favoritisme et la médiocrité des services dans plusieurs régions stagnent encore ou deviennent pires. Mais il croit que la liberté a été acquise et que la liberté d'opinion et d'expression sont maintenant garanties, et ce sont des progrès qui n'auraient pas été obtenus sans la révolution du jasmin, mais il y a encore un long chemin à parcourir pour répondre au reste des revendications.

Crédit photo, Wadih Jalasi Légende image, Chaque année, Wadih lève la cage pour confirmer que les revendications de la révolution sont toujours élevées

Wadih regrette l'union et la cohésion qui sont apparues pendant la période de protestation pour faire place à la "fragmentation" qui s'est produite plus tard.

Il dit: "de nombreux gagnants et perdants sont apparus depuis 2011, et des partis et des visages sont apparus qui n'existaient pas pendant la révolution et n'avaient aucun rôle ou projet sur le terrain". Cependant, il ne regrette pas d'avoir participé à la révolution et déclare : "je suis suffisamment honoré d'être allé à la guerre, que je l'ait gagnée ou non".

Après la révolution, Wadih s'est impliqué dans le travail des partis organisés et a rejoint le Front populaire, une coalition de 11 partis et groupements créée en 2012 - mais il l'a quitté et est retourné travailler en tant que militant de terrain et activiste de la société civile sans rejoindre aucun parti politique.

Crédit photo, BBC Alice Grenie Légende image, "La situation a changé en Tunisie après le départ de Ben Ali, mais améliorer la vie des Tunisiens nécessite plus de travail"

Sur le plan personnel, la vie de Wadih a beaucoup changé après la révolution, car il s'est marié et a eu une fille qui a maintenant 4 ans, et travaille dans une épicerie avec un très mauvais salaire, comme il le dit, mais il garde toujours la cage qu'il sort chaque année à l'anniversaire du départ de Ben Ali rue Habib Bourguiba.

Pour rappeler que les revendications des manifestants sont toujours présentes, mais ces temps-ci, Wadih sort seul et non entouré de milliers de manifestants, comme ce fut le cas en 2011.

Wadih a également réalisé plusieurs pièces relatant la révolution tunisienne, dont des performances intitulées (Résilience - Révolutions arabes - Street Eagles). "Il y a encore de l'espoir que ce que nous avons demandé sera atteint un jour tant que nous pourrons encore le revendiquer", affirme-t-il.

