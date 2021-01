Vaccin contre le Covid-19: l'Afrique obtient 270 millions de doses

Crédit photo, Reuters

L'Union africaine (UA) a obtenu 270 millions de doses provisoires de vaccins Covid-19 pour les distribuer sur le continent.Toutes les doses seront utilisées cette année, promet l'actuel président sud-africain de l'UA, Cyril Ramaphosa.

Ces doses s'ajoutent aux 600 millions de doses déjà promises mais ne suffisent toujours pas pour vacciner l'ensemble de la région.Il est à craindre que les pays les plus pauvres du monde attendent beaucoup plus longtemps que les pays riches pour être vaccinés.Bien que le nombre d'infections et le taux de mortalité soient comparativement plus faibles dans la plupart des pays d'Afrique, le nombre de cas augmente à nouveau dans certaines régions.Une nouvelle variante de Covid-19 en Afrique du Sud est particulièrement inquétante et représente la plupart des nouveaux cas.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Une façon intelligente de fournir de l'oxygène pour sauver des vies

"Grâce à nos propres efforts, nous avons jusqu'à présent obtenu un engagement d'un montant provisoire de 270 millions de vaccins auprès de trois grands fournisseurs : Pfizer, AstraZeneca (par l'intermédiaire du Serum Institute of India) et Johnson & Johnson", se réjouit le président Ramaphosa mercredi.Au moins 50 millions de doses seront disponibles "pour la période cruciale d'avril à juin 2021", ajoute-t-il.

Lire aussi

En outre, la région attend environ 600 millions de doses de l'effort mondial de Covax qui vise à fournir des vaccins aux pays à faible revenu.Mais les responsables attendent toujours des détails et sont maintenant "heureux que nous ayons des solutions alternatives", indique à l'agence de presse AP Nicaise Ndembi, conseiller scientifique principal pour les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.M. Ramaphosa soutient que les fonctionnaires s'inquiètent du fait que les doses de Covax libérées au cours du premier semestre 2021 ne suffiront qu'à vacciner les travailleurs de la santé.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Un pansement équipé de micro-aiguilles sert de vaccin.

Avec une population de 1,3 milliard d'habitants et chaque personne ayant besoin de deux piqûres de vaccin, l'Afrique aurait besoin d'environ 2,6 milliards de doses pour pouvoir vacciner tout le monde à terme."Ces efforts visent à compléter les efforts du Covax, et à garantir que le plus grand nombre possible de doses de vaccin soient disponibles dans toute l'Afrique dès que possible", a-t-il expliqué.L'Afrique a enregistré plus de trois millions de cas de Covid-19 et près de 75 000 décès.