Comment la Gambie est aux prises avec un passé macabre après Yahya Jammeh

Les procédures de la Commission vérité, réconciliation et réparation viennent de passer le cap des deux ans et les diffusions quotidiennes en direct semblent interpeller la nation.

Les téléspectateurs ont entendu des histoires de violence et de torture extrêmes, d'arrestations et de meurtres arbitraires, et de l'impact des faux traitements médicaux du président.

2) Les informateurs étaient partout

Tous les autres ont simplement baissé le regard. Plus tard, quelqu'un a expliqué : "On ne sait jamais qui regarde."

3) La paranoïa de Jammeh a conduit au meurtre

Un groupe de soldats a avoué avoir capturé et tué plus de 50 migrants africains, dont 44 Ghanéens qui, en juillet 2005, ont commis l'erreur de vouloir traverser le pays pour se rendre en Europe.

Un témoin, qui était séropositif, a déclaré qu'il devait se déshabiller. Il s'est ensuite fait appliquer une lotion sur le corps et on lui a donné à boire.

5) Le convoi présidentiel accusé d'avoir tué des civils

Les récits des témoins et des auteurs ont amené les Gambiens à réfléchir sur ce qu'ils savaient du pays et d'eux-mêmes.

La commission a encore au moins six mois et ce n'est qu'après la publication de son rapport qu'il sera possible de rendre un jugement définitif sur le passé violent et troublé de la Gambie.