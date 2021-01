Afrique Avenir : WhatsApp, protection des données personnelles et messageries africaines

Vous avez été nombreux à vous poser des questions depuis l’annonce des nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp. Et nombreux également sont ceux qui migrent vers d’autres services de messageries, jugés plus fiables dans la protection des données. Que comprendre de l’annonce de WhatsApp ? Les pays africains sont-ils suffisamment outillés sur les plans techniques et juridiques face aux GAFAM ? Et quelles alternatives avons-nous en Afrique pour ceux qui sont en quête de nouvelles plateformes de conversations virtuelles.