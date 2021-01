Coronavirus: pourquoi l'Afrique du Sud n'a-t-elle pas commencé à vacciner ?

L'Afrique du Sud a le plus grand nombre d'infections en Afrique

Plus d'un tiers de tous les cas de Covid-19 en Afrique ont été enregistrés en Afrique du Sud et les chiffres augmentent avec l'émergence d'une nouvelle variante du virus.

L'Afrique du Sud prévoit d'acquérir des doses pour environ 10 % de la population grâce au Covax et a été informée qu'elle les recevra d'avril à juin.

Le ministère de la santé affirme avoir un accord bilatéral avec le Serum Institute of India, le plus grand fabricant de vaccins au monde, pour 1,5 million de doses.

Il s'attend à recevoir le premier lot d'un million de doses du vaccin Oxford-AstraZeneca dans le courant du mois, et le reste en février.

L'Afrique du Sud aurait-elle pu se faire vacciner plus tôt ?

On craint que de nombreux pays pauvres et moins développés ne soient laissés à la traîne dans la compétition mondiale pour l'approvisionnement en vaccins.

Cependant, les critiques suggèrent que l'Afrique du Sud - en tant que pays le plus riche d'Afrique - ne devrait pas se trouver dans cette situation.

Que dit le gouvernement ?

Et il souligne que le comité consultatif ministériel a déconseillé l'utilisation de ce vaccin.

"Nous attendions les autres vaccins que nous pouvons utiliser dans le cadre d'une campagne de déploiement de masse, et ces vaccins n'étaient pas encore passés par la chaîne de production", a-t-il déclaré.

Le gouvernement affirme qu'il n'aurait pas pu signer des accords à l'avance sans savoir si les vaccins étaient sûrs et efficaces, car cela aurait été en violation des lois financières nationales.

Que font les autres pays ?

Des pays riches, comme le Royaume-Uni et d'autres, ont signé des accords pour des vaccins potentiels dès juillet de l'année dernière alors qu'ils étaient encore en cours de développement et d'essai.

Et les pays qui peuvent se permettre de payer le plus cher au stade le plus précoce de la production peuvent souvent s'assurer un avantage, selon les experts.