La race en Afrique du Sud : "nous n'avons pas appris que nous sommes d'abord des êtres humains"

La discrimination légale fondée sur la race en Afrique du Sud a pris fin avec la disparition de l'apartheid, mais la catégorisation raciale est toujours utilisée par le gouvernement pour surveiller les changements économiques et continue de susciter la controverse, comme l'écrit Mohammed Allie depuis le Cap.

Elle a été introduite en 1950 et a divisé les Sud-Africains en quatre grands groupes - blancs, africains, de couleur et indiens - pour faire appliquer la politique de ségrégation raciale du gouvernement minoritaire.

Le gouvernement l'utilise pour recueillir des données afin d'aider à corriger les déséquilibres flagrants en matière de revenus et d'opportunités économiques qui sont un héritage du racisme officiel du passé.

Mais nombreux sont ceux dans le pays, dont M. Snyman, qui a fondé l'organisation People Against Racial Classification (Parc) en 2010, qui pensent que l'utilisation des catégories n'a pas sa place dans une Afrique du Sud démocratique.

"Le gouvernement et le secteur privé devraient s'occuper de tous les Sud-Africains de la même manière et ne pas faire de discrimination sur l'identité", a-t-il souligné.

Les lois de l'apartheid ont privilégié les blancs et séparé les Sud-Africains selon des critères raciaux

"Si nous adoptons la classe comme critère de réparation, nous pourrons inévitablement bénéficier à un plus grand nombre de Noirs", a-t-il affirmé.

"Les Noirs sont majoritaires dans ce pays et ils sont aussi la majorité des pauvres dans ce pays", poursuit-il.

"Si vous dites que vous allez réparer sur la base de la classe, une personne noire qui a vécu une vie de privilège ne pourra pas bénéficier d'opportunités économiques via les politiques d'action positive du gouvernement," dit-il.

Dans les années 1970, alors que la lutte contre l'apartheid prenait de l'ampleur, et inspirée par le "Black Consciousness Movement" (Mouvement de la Conscience Noire) dirigé par le célèbre militant Steve Biko et l'Organisation des étudiants sud-africains, de nombreuses personnes parmi celles qui sont privées de leurs droits - Africains, personnes de couleur et Indiens - se sont identifiées comme étant des Noirs dans une déclaration de solidarité dans la lutte pour renverser le régime d'apartheid.