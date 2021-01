Meddy du Rwanda : La musique peut vaincre la haine

Le Rwandais Meddy est la preuve vivante que ces choses ne sont pas vraies. Il chante certaines des chansons d'amour les plus populaires d'Afrique ces dernières années, notamment des tubes comme Slowly de 2017 et Dusuma de l'année dernière avec le Kenyan Otile Brown.

Malgré un certain succès à la fin de son adolescence au Rwanda, Meddy ne voyait pas la musique comme une carrière viable.

Heureusement, ce n'est plus le cas.

Et ce n'est pas seulement le succès d'artistes comme Meddy qui a contribué à changer cet état d'esprit.

Cela signifiait que l'ingénierie informatique devait être reléguée au second plan, mais cette décision s'est avérée très cool.

