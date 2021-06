Guillaume Soro condamné à la prison à vie

il y a 25 minutes

Deux autres de ses proches en exil avec lui, son directeur de communication Toure Moussa et l'ex-ministre Affousiata Lamine Bamba ont écopés de 20 ans de prison.

Souleymane Kamagaté dit Soul to Soul, chef de protocole est condamne à la même peine.

Condamné à perpétuité

Selon l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel d'Abidjan, Guillaume Soro et 19 de ses proches étaient accusés de"complot", "tentative d'atteinte contre l'autorité de l'Etat" ainsi que de "diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement, ayant entraîné une atteinte au moral des populations".