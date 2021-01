Funérailles de Rawlings : les Ghanéens font leurs adieux à l'ex-président

Les funérailles nationales du plus ancien dirigeant du Ghana, Jerry John Rawlings, ont eu lieu dans la capitale, Accra.

Il est mort en novembre à l'âge de 73 ans d'une maladie non déclarée, mais ses funérailles ont été retardées - en partie à cause de querelles politiques.

Les personnes en deuil portaient des masques et du désinfectant pour les mains avait été fourni, mais il s'avérait difficile de pratiquer la distanciation sociale, explique notre reporter.

Le président du Liberia George Weah, le dirigeant de la Sierra Leone Julius Maada Bio et des représentants des Nations unies et de l'Union africaine ont été parmi les principaux présentateurs de condoléances.

Le président Rawlings a contribué aux efforts de paix au Liberia et en Sierra Leone pendant les guerres civiles des années 1990 et, plus récemment, il a été envoyé de l'Union africaine en Somalie.