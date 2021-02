Sani Abacha - la chasse aux milliards volés par l'ancien dirigeant du Nigeria

Lorsque Sani Abacha, alors chef de l'État nigérian, a volé des milliards de dollars et est mort avant d'avoir dépensé son butin, cela a déclenché une chasse au trésor internationale qui s'est étalée sur des décennies. L'homme engagé pour récupérer l'argent raconte à Clare Spencer de la BBC comment ces recherches ont consumé sa vie.

'Pouvez-vous trouver l'argent ?'

En tant qu'avocat, M. Monfrini s'était constitué une clientèle nigériane depuis les années 1980, travaillant dans le café, le cacao et d'autres produits de base.

Il m'a demandé : "Pouvez-vous trouver l'argent et pouvez-vous bloquer l'argent ? Pouvez-vous faire en sorte que cet argent soit renvoyé au Nigeria ?

J'ai répondu : "Oui. Mais en fait, je ne savais pas grand-chose sur le travail à l'époque. Et j'ai dû apprendre très vite, alors je l'ai fait".

Pour commencer, la police nigériane lui a remis les détails de quelques comptes bancaires suisses fermés, qui semblaient contenir une partie de l'argent qu'Abacha et ses associés avaient volé, a écrit M. Monfrini dans le livre "Recovering Stolen Assets" (Récupération des biens volés).

Il a déclaré qu'une enquête préliminaire publiée par la police en novembre 1998 a révélé que plus de 1,5 milliard de dollars (810,5 milliards de Fcfa) avaient été volés par Abacha et ses associés.

'Des dollars à la pelle'

Ce n'était là qu'une des façons dont Abacha et ses associés ont volé d'énormes quantités d'argent. D'autres méthodes allaient de l'attribution de contrats d'État à des amis à des prix exagérément surfacturés pour empocher la différence ou exiger que les entreprises étrangères versent d'énormes pots-de-vin pour opérer dans le pays.

Abacha a volé plus d'un milliard de dollars en prétendant que l'argent était nécessaire pour la "sécurité"

On ne sait pas s'il a eu une crise cardiaque ou s'il avait été empoisonné car il n'y a pas eu d'autopsie, explique son médecin personnel à la BBC.

Abacha est mort avant d'avoir dépensé les milliards volés et quelques coordonnées bancaires ont servi d'indices pour savoir où cet argent était caché.

Et c'est alors qu'il y a eu une grande avancée.

M. Monfrini a fait valoir avec succès que la famille Abacha et ses associés formaient une organisation criminelle.

C'était un élément clé, car cela a permis aux autorités de disposer d'un plus grand nombre d'options quant à la manière de traiter leurs comptes bancaires.

Le procureur général a lancé une alerte générale à toutes les banques en Suisse, leur demandant de révéler l'existence de tout compte ouvert sous les noms et pseudonymes des Abachas.

"En 48 heures, 95% des banques et autres institutions financières ont déclaré les comptes qui semblaient appartenir à la famille".

"Les banques livreraient les documents au procureur à Genève et je faisais le travail du procureur parce qu'il n'avait pas le temps de le faire", se souvient M. Monfrini à la BBC.

'Les comptes bancaires parlent beaucoup'

"En voyant les tenants et aboutissants de ces comptes bancaires, j'ai pu obtenir de plus amples informations sur les autres paiements reçus d'autres pays et envoyés dans d'autres pays".