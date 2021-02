Zone de libre-échange africaine : qu'est-ce qui va changer?

Basillioh Mutahi et Zawadi Mudibo

BBC News, Nairobi

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cette usine au Kenya fabrique des masques faciaux mais de nombreux pays africains achètent leurs masques à la Chine

La zone de libre-échange Africaine, la ZLECA, est devenue une réalité le 1er janvier 2021, promettant de faciliter les affaires sur tout le continent.

L'idée, dont on parle depuis des années, est de créer l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, ouvrant un marché de plus de 1,2 milliard de personnes, avec un PIB combiné de plus de 3 billions de dollars. Cela permettrait de créer des opportunités commerciales - et des emplois - dans toute l'Afrique, tout en réduisant le coût de certaines marchandises dans les magasins et sur les marchés.

Le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine fait suite à des années de négociations et de préparatifs, et plus récemment à des mois de retard en raison de la pandémie mondiale de coronavirus.

Que s'est-il passé le 1er janvier ?

À partir de cette date, les 41 pays qui avaient soumis leurs plans de réduction des droits de douane, ou des taxes sur les biens importés, ont pu échanger des marchandises dans le cadre des nouvelles règles. Chaque État ou bloc commercial régional établit ses propres plans et ces informations sont finalement hébergées sur le site web de l'Observatoire du commerce africain (OCA).

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Dans le cadre de l'accord commercial, les droits de douane sur 90 % des marchandises seront progressivement supprimés dans un délai de dix ans, et davantage pour les 10 % restants. Cela se fait par étapes et pourrait donc prendre jusqu'en 2035, selon le secrétariat de l'AfCFTA.

Le prix des marchandises dans les magasins a-t-il changé ?

Non, pas encore.

Pour que les prix dans les magasins et sur les marchés changent, il faut d'abord que les taxes sur les marchandises importées diminuent. De nombreux pays ont officiellement réduit les taxes et certains produits peuvent donc bénéficier de tarifs réduits, mais cela n'est pas encore effectif.

Crédit photo, AFP Légende image, Le prix de ces oranges d'Afrique du Sud pourrait bientôt baisser au Kenya

En effet, les pays sont d'abord tenus de publier au journal officiel (ou dans un registre officiel) les modifications spécifiques apportées aux tarifs douaniers, et cette information est publiée sur le site web de l'ATO.

Comme ce processus n'est pas encore terminé, les droits ou taxes payés n'ont pratiquement pas changé. En outre, tous les pays qui ont proposé de réduire les taxes à l'importation n'ont pas encore finalisé leurs procédures douanières, telles que les procédures de présentation, d'identification et de dédouanement des marchandises.

"Dans la plupart des cas", déclare David Luke, expert en politique commerciale à la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, "les droits seront remboursés [plus tard] puisque le processus, y compris la publication au journal officiel, est en cours".

Lire aussi :

Mais une fois que la réduction des taxes prend effet, ce qui dépend de la date à laquelle les pays individuels achèvent leur processus, les prix des marchandises devraient baisser.

Par exemple, les oranges importées d'Afrique du Sud pour être vendues dans un supermarché au Kenya sont actuellement frappées d'un droit de douane de 25 %, selon l'Observatoire africain du commerce.

Donc, si le Kenya supprime cette taxe, et que tous les processus requis sont prêts, le prix de ces oranges devrait baisser de manière significative.

Andrew Mold, le responsable de l'intégration régionale et du groupe AfCFTA à l'Uneca, estime que la réduction des prix sera assez modeste pour les biens tels que les denrées alimentaires et les matériaux de construction, mais que la pression pour réduire les prix du secteur des services sera plus forte.

"Avec une plus grande concurrence, nous devrions voir les prix baisser pour des services comme les télécommunications, les services aux entreprises et la finance", dit-il.

Quelle différence cela fera-t-il pour les commerçants ?

Cela pourrait potentiellement faire une grande différence pour les personnes qui essaient d'exporter des marchandises d'un pays africain à un autre.

Mabel Simpson est une créatrice de mode à Accra, au Ghana, qui fabrique des articles à partir d'imprimés africains, tels que des sacs pour ordinateurs portables, des sacs à main et des oreillers faits à la main. La plupart des matières premières qu'elle utilise sont importées et, selon elle, les taxes sur celles-ci rendent les produits finaux trop chers pour être vendus ailleurs sur le continent.

Mabel Simpson Si je dois expédier un article aux États-Unis... ça coûte 25 dollars mais si je dois expédier le même article en Ouganda, ça coûte 60 dollars"

Ses principaux marchés d'exportation sont actuellement les États-Unis et le Royaume-Uni, car des facteurs tels que les taxes à l'importation et d'autres coûts rendent les marchandises trop chères pour être vendues ailleurs en Afrique.

"Si je dois expédier un article aux États-Unis, si j'expédie un article qui pèse un kilo, ça me coûte 25 dollars, mais si je dois expédier le même article en Ouganda, le coût sera de 60 dollars. Alors, qu'est-ce qui est le moins cher ? Les États-Unis".

Si elle pouvait vendre ses produits de manière rentable en Ouganda et dans d'autres pays africains, elle dit qu'elle le ferait, ce qui pourrait créer plus d'emplois au Ghana et pour ceux qui vendent ses produits ailleurs.

Elle dit également qu'une zone de libre-échange africaine pourrait rendre ses produits moins chers, car elle paie actuellement des taxes sur les biens qu'elle importe.

"Cette zone [ZLECA] signifie que nous allons pouvoir produire en nombre et que plus de gens vont pouvoir se permettre nos produits et nous allons pouvoir être plus compétitifs en Afrique", dit-elle.

Qu'en est-il des grandes entreprises ?

Avec un marché des marchandises vaste et homogène, la zone de libre-échange devrait attirer davantage d'investissements nationaux et étrangers, ce qui favorisera la croissance industrielle du continent.

C'est l'un des objectifs de la ZLECA, qui sera la plus grande zone de libre-échange au monde en nombre de pays, une fois qu'elle sera pleinement opérationnelle.

A regarder :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Comprendre l’accord sur la zone de libre-échange continentale

Cependant, certaines petites entreprises peuvent craindre de ne pas pouvoir concurrencer les géants continentaux et les multinationales. L'AfCFTA négocie cette année un protocole sur la politique de concurrence qui vise à créer des conditions équitables pour toutes les entreprises.

L'agence conjointe des Nations unies et de l'Organisation mondiale du commerce, le Centre du commerce international, affirme que la zone de libre-échange pourrait également faciliter l'expansion des petites entreprises dans les pays voisins.

Les petites entreprises pourraient trouver des marchés de niche mais peuvent aussi se spécialiser dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement de plus grandes entreprises.

Certains obstacles subsistent encore, notamment la faiblesse des infrastructures physiques telles que les réseaux routiers et ferroviaires, les systèmes douaniers, les questions de sécurité et les barrières de communication qui peuvent encore poser un problème pour la libre circulation des marchandises au sein du continent.

Pourquoi l'Union africaine est-elle si désireuse de créer une zone de libre-échange ?

Essentiellement parce que le commerce entre les pays africains est relativement faible.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La faiblesse des infrastructures et les délais douaniers sont d'autres raisons qui expliquent la faiblesse du commerce intra-africain

Par exemple, le Kenya est un grand exportateur de fleurs, mais le Nigeria en importe des Pays-Bas. De même, l'huile de palme du Kenya provient probablement de Malaisie, plutôt que du Nigeria.

L'idée derrière la zone de libre-échange est de voir des fleurs kenyanes dans les rues de Lagos et de l'huile de palme nigériane en vente à Nairobi.

Sur l'ensemble du continent, seuls 2 % des échanges commerciaux ont été réalisés avec d'autres pays africains au cours de la période 2015-17, contre 47 % en Amérique, 61 % en Asie, 67 % en Europe et 7 % en Océanie, selon l'agence commerciale des Nations unies, la Cnuced.

De nombreux pays font encore plus de commerce avec leur ancienne puissance coloniale qu'avec leurs voisins.

La théorie est que si les pays africains faisaient plus d'affaires entre eux, ils en tireraient tous profit, en créant plus d'emplois et en améliorant ainsi le niveau de vie sur tout le continent.

Le domaine commercial cherche également à résoudre les problèmes liés à l'appartenance multiple et souvent superposée à des blocs commerciaux régionaux, tels que le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (Comesa), la Cedeao en Afrique de l'Ouest, la Sadc dans le sud et la Communauté de l'Afrique de l'Est.

Quelle est la suite ?

Ce n'est que le début d'un processus qui pourrait durer jusqu'en 2035.

L'accord, signé par 54 des 55 États membres de l'Union africaine (UA) et ratifié par 34 d'entre eux jusqu'à présent, engage les pays à supprimer les droits de douane sur 90 % des produits dans un délai de cinq ans.

A Lire:

Le commerce dans le cadre de l'AfCFTA ne peut pas encore commencer pour les 10 % de marchandises restantes, dont les négociations doivent encore être finalisées, selon M. Mold de l'Uneca.

Il note que la mise en œuvre de la zone de libre-échange est un processus plutôt qu'un événement dont la mise en œuvre complète prendra un certain temps.

Les négociations se poursuivent cette année, dit-il, notamment sur le secteur des services, avant que les négociateurs ne passent aux questions de la phase II - telles que les droits des investisseurs, la politique de concurrence et la propriété intellectuelle.

"Tout cela fait partie intégrante d'une harmonisation progressive des politiques africaines en matière de commerce et d'investissement afin de faciliter des niveaux beaucoup plus élevés de commerce et d'investissement intra-africains", a-t-il déclaré à la BBC.

Pourquoi ce retard ?

La pandémie mondiale de coronavirus a repoussé la mise en œuvre de l'accord commercial qui devait commencer en juillet 2020.

Les négociations ont pris des années, depuis 2012, date à laquelle l'Union africaine a lancé le plan de création d'une zone de libre-échange.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les dirigeants africains ont signé l'accord de libre-échange africain en 2018

La fermeture des économies du monde entier en raison de la pandémie est toutefois considérée comme un facteur augmentant le besoin de commerce intra-régional et d'intégration des économies africaines qui ont été fortement dépendantes des importations de Chine, d'Europe, des États-Unis et d'ailleurs.

"Covid-19 a démontré que l'Afrique est trop dépendante de l'exportation de matières premières, trop dépendante des chaînes d'approvisionnement mondiales", a déclaré Wamkele Mene, secrétaire général du secrétariat de l'AfCFTA lors du lancement de la zone de libre-échange.

"Lorsque les chaînes d'approvisionnement mondiales sont perturbées, nous savons que l'Afrique souffre".

Tous les pays sont-ils membres ?

En 2018, 44 pays ont signé l'accord, tandis que 10 d'entre eux, dont le Nigeria, la plus grande économie d'Afrique, étaient initialement réticents à signer, avant d'accepter plus tard de s'y joindre.

Sur les 55 pays du continent, seule l'Érythrée doit encore rejoindre le bloc commercial.