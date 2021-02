COVID en Afrique: ouvrir ou fermer les écoles, le dilemme des autorités du continent

Au début de la pandémie de coronavirus, beaucoup de pays ont fermé l'ensemble des établissements d'enseignement. Élèves et étudiants ont manqué jusqu'à plusieurs semaines de cours, une situation que déplorait l'Organisation mondiale de la santé.

"Les écoles ont ouvert la voie vers la réussite pour de nombreux Africains. Elles constituent également un espace sûr où de nombreux enfants en situation difficile peuvent se développer et s'épanouir. Nous ne devons pas nous laisser distraire par nos efforts pour contenir le Covid-19 et nous retrouver avec une génération perdue" estime le Dr Matshidiso Moeti la Directrice régionale Afrique de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Dans plusieurs pays, les autorités sont tiraillées entre la nécessité du respect du calendrier scolaire et celle du contrôle et de la limitation des foyers de contamination.

Comment permettre aux enfants de poursuivre leur scolarisation et dans le même temps éviter qu'il soit source de propagation du virus à l'heure de la deuxième vague ? C'est l'équation qui se présente aux différents acteurs des secteurs de l'éducation depuis le début de la pandémie.

L'UNICEF va également dans ce sens. L'agence onusienne a récemment appelé les gouvernements à donner la priorité à la réouverture des écoles et à prendre toutes les mesures de prévention pour rendre les écoles aussi sûres que possible.

En République Démocratiques du Congo (RDC) par exemple, les écoles et universités restent toujours fermées alors que le gouvernement a décrété l'état d' urgence depuis le 18 décembre dernier. Une décision pas très acceptée dans les milieux scolaires.

"L'année passée les enfants n'ont pas fini le programme, donc cette année les enfants présentent déjà trop de lacunes. C' est capital que nous puissions rouvrir les écoles qu'ils puissent reprendre. la chose a faire c'est que tout le monde puisse respecter les mesures barrières c' est le plus important" soutient Mmz Keyiba.