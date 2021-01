Variant anglais du Covid au Sénégal: ce qu'il faut savoir

Ce pays d'Afrique de l'Ouest connaît une recrudescence des infections à Covid 19. Cette flambée se traduit par une augmentation quotidienne d'environ deux cents nouveaux cas et une douzaine de décès.

La présence de la variante Covid 19, plus contagieuse, identifiée pour la première fois au Royaume-Uni, a été confirmée début janvier à la suite d'analyses d'échantillons mais l'information n'a pas été communiquée tout de suite.

"Le séquençage se fait sur la base d'un certain nombre de critères à travers un examen d'un certain nombre d'échantillons, on a pu retrouver un échantillon qui a présenté cette variante", ajoute-t-il.