Jonas Gwangwa : l'icône du jazz sud-africain qui a résisté à l'apartheid

Crédit photo, The Times/Gallo Images/Getty Images

La musique sud-africaine et mondiale a perdu une icône avec la mort du tromboniste de jazz, compositeur et organisateur Jonas Gwangwa.

Il est décédé à la même date que son grand ami Hugh Masekela trois ans plus tôt, et deux ans jour pour jour après le grand Zimbabwéen Oliver Mtukudzi.

Gwangwa, qui a passé la plus grande partie de sa vie en exil, n'a pas seulement été acclamé pour sa musique, il était aussi profondément impliqué dans la lutte contre la domination des minorités blanches dans le pays.

Né à Soweto, dans le township de Johannesburg, le 19 octobre 1937, Gwangwa a poursuivi une carrière musicale très réussie qui s'est étendue sur six décennies.

Soweto, célèbre pour le soulèvement étudiant de 1976, a été le lieu de naissance de nombreux poids lourds politiques et culturels sud-africains

Pendant ce temps, il a répondu à l'appel d'Oliver Tambo, alors président de l'ANC, pour diriger l'ensemble culturel Amandla. Le groupe a été formé en 1980 pour montrer un côté plus doux de la lutte contre l'apartheid et gagner des soutiens dans différentes parties du monde.

Le gouvernement du Parti national, une minorité blanche, considérait l'activisme musical et culturel de Gwangwa comme une menace suffisamment importante pour que ses forces de sécurité bombardent sa maison au Botswana en 1985. Heureusement, le musicien et les autres occupants étaient ailleurs.

Son engagement dans la lutte pour la libération et son talent musical exceptionnel ont valu à Gwangwa de recevoir l'Ordre d'Ikhamanga en or, la plus haute distinction nationale, en Afrique du Sud.