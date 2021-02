Coronavirus : des passagers aériens achètent de "faux" résultats de tests Covid

Les Émirats arabes unis (EAU) avaient rendu obligatoire pour les visiteurs de présenter à leur arrivée la preuve d'un certificat de test Covid négatif par réaction en chaîne de la polymérase (PCR) et avaient mis 53 pays sur une liste exigeant que les voyageurs passent par un double processus de test.

L'Afghanistan était l'un d'entre eux - et les EAU ont rapidement rencontré une vague de passagers détenant des résultats falsifiés. Mais si certains voyageurs auraient délibérément obtenu de faux résultats au test Covid, d'autres disent l'avoir fait sans le savoir.

Crédit photo, AFP via Getty Images

Yasin, un commerçant basé à Kaboul, s'est rendu dans une clinique de la capitale qu'il jugeait digne de confiance et a payé un test coûteux avant son vol vers Dubaï.

"J'étais très heureux que mon test soit négatif, et je me suis rendu à l'aéroport en toute confiance. Ils ont accepté le test à l'aéroport de Kaboul, mais quand je suis arrivé à Dubaï, ils ont fait un autre test qui s'est révélé positif".

Yasin, dont le nom a été changé pour protéger son identité, a été mis en quarantaine et son voyage d'affaires a été "ruiné" à cause du faux certificat de test Covid qui lui a été remis.

Cependant, les responsables gouvernementaux accusent les cliniques et les passagers de falsifier délibérément les tests Covid en raison des longues files d'attente pour les tests, du coût du test lui-même et de la corruption.

Sur sa page Facebook, le premier vice-président afghan, Amrullah Saleh, explique qu'un certain nombre de tests frauduleux ont été produits par des laboratoires privés à Kaboul.

Il souligne que la réputation de l'Afghanistan en matière de normes sanitaires est ternie et prévient que des agents travailleront sous couverture pour trouver les laboratoires frauduleux.

"Cette falsification a fortement touché l'économie chancelante de l'Afghanistan", écrit-il. "Malheureusement, deux des personnes qui ont acheté de faux certificats d'analyse aux laboratoires sont célèbres et millionnaires dans ce pays", poursuit-il.

"Des dizaines de volontaires de la Charte de sécurité afghane iront faire des tests et en payant des pots-de-vin gérés, ils découvriront quel laboratoire est corrompu", prévient-il.

Le gouvernement a suspendu les licences d'un certain nombre de centres d'essai privés qui ne sont plus autorisés à certifier les tests Covid, mais il ne veut pas fournir de chiffres officiels à la BBC. Les autorités ont cependant distribué les noms de 25 laboratoires dont les certificats sont acceptés à l'aéroport de Kaboul.

Mais cela n'a pas résolu le problème. Un technicien de laboratoire qui a été témoin d'une falsification indique que des fonctionnaires afghans, y compris des députés, ont fait traiter des tests Covid en leur absence et ont envoyé des copies de leurs passeports au laboratoire afin que les techniciens puissent imprimer le numéro du document sur le certificat.

"Je sais que certaines succursales des grandes cliniques mettent plutôt le bout de l'échantillon dans l'eau, puis le mettent dans le flacon et l'envoient à la succursale principale pour traitement et il revient négatif".

La BBC a parlé à plusieurs personnes qui ont acheté des résultats de tests PCR faussement négatifs dans des laboratoires, des pharmacies et des magasins de photocopie sans donner de tampons, en payant aussi peu que 200Afs (moins de 1636 FCFA) - bien moins que le coût moyen d'un test privé - 5000Afs (35 445 FCFA).

La question ne se limite cependant pas à l'Afghanistan. L'Association internationale du transport aérien (IATA) a déclaré que des résultats de tests Covid contrefaits avaient "surgi dans d'autres pays du monde, notamment au Brésil, au Bangladesh et en France".

Le 22 janvier, le Danemark a interrompu les vols en provenance de Dubaï pendant cinq jours en raison de doutes sur la crédibilité des tests Covid. L'autorité scandinave a déclaré avoir été "informée que les tests de Dubaï ne sont pas suffisants" et le ministre des transports Benny Engelbrecht a depuis prolongé l'interdiction jusqu'au 2 février.

Le gouvernement iranien a fermé certains centres de test accusés de donner aux patients un faux certificat de test Covid, tandis qu'au Chili, un centre médical a été fermé et accusé du même coup.

Au Pakistan, les reporters de la BBC à Islamabad et Karachi comprennent que certaines compagnies aériennes ont partagé une liste de laboratoires désignés qui envoient une copie des résultats des tests directement aux compagnies aériennes, après que certains passagers auraient falsifié les résultats.

Et au Kenya, des fonctionnaires locaux ont signalé que des procès ont été organisés pour les personnes accusées d'avoir falsifié des résultats d'essais, avec des rapports de presse similaires au Népal.

Selon l'IATA, une partie du problème réside dans le fait que les certificats d'examen sur papier peuvent être facilement manipulés parce qu'ils sont disponibles dans différents formats et langues, ce qui "entraîne des inefficacités, des erreurs et des fraudes dans les bilans de santé [qui] deviennent un problème croissant dans le monde entier".

"La falsification des documents, en particulier des certificats de test ou de vaccination, est un problème dont nous sommes bien conscients et qui touche d'autres maladies, et pas seulement le Covid-19", a-t-il déclaré.

"Il s'agit d'une plateforme permettant aux voyageurs d'obtenir les résultats de leurs tests et de leurs vaccins dans un endroit sécurisé, de les relier à leur identité numérique et de l'envoyer aux compagnies aériennes, aux contrôles aux frontières et aux gouvernements s'ils le souhaitent", explique l'IATA.