Ngozi Okonjo-Iweala prête à entrer dans l'histoire à l'OMC

Par Kunle Falayi

BBC News, Lagos

Crédit photo, Reuters

Ayant survécu aux eaux troubles de la politique au Nigeria, où sa mère a été enlevée pour lui envoyer un message, et s'étant hissée au deuxième rang de la Banque mondiale, Ngozi Okonjo-Iweala ne devrait avoir aucun mal à traiter avec les négociateurs commerciaux internationaux dans le cadre de son nouveau poste à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

A 66 ans, elle sera la première femme et la première Africaine à occuper ce poste.

Bien qu'elle ait récemment obtenu la citoyenneté américaine, elle se réjouit d'être nigériane et fait preuve d'un patriotisme farouche, affichant son identité africaine dans ses tenues africaines.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

En 2012, elle confie à la BBC qu'elle a en fait adopté une tenue telle que celle d'une mère de quatre enfants qui travaille pour faire fonctionner l'école, une réponse facile pour un look intelligent - et économe en plus, puisqu'elle estime que chaque tenue coûte environ 25 dollars (13 687 FCFA).

L'économiste du développement formée par Harvard est considérée comme une travailleuse acharnée et pragmatique, qui affirme à la BBC HardTalk en juillet que l'OMC a besoin d'un changement.

"Ils ont besoin de quelque chose de différent, l'OMC ne peut pas continuer à fonctionner comme si de rien n'était - [ils ont besoin] de quelqu'un qui soit prêt à faire les réformes et à diriger".

Réforme au Nigeria

Au cours de ses 25 années passées à la Banque mondiale, elle a été le fer de lance de plusieurs initiatives visant à aider les pays à faible revenu, notamment en recueillant près de 50 milliards de dollars (+ de 27 375 milliards FCFA) en 2010 auprès des donateurs pour l'Association internationale de développement (IDA), le fonds de la Banque mondiale pour les pays les plus pauvres.

Mais c'est de son programme de réforme au Nigeria dont elle est très fière, en particulier des deux fois où elle a été ministre des finances du pays sous les présidents Olusegun Obasanjo et Goodluck Jonathan.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mme Okonjo-Iweala a quitté son emploi à la Banque mondiale pour travailler comme ministre des finances nigériane

L'une de ses plus grandes réussites a été de diriger une équipe qui a négocié une énorme dette de 18 milliards de dollars (9 855 milliards FCFA) en 2005 pour le pays, aidant le Nigeria à obtenir sa toute première notation de la dette souveraine.

Les dettes du pays remontaient au début des années 1980 et avaient atteint plus de 35 milliards de dollars (+ de 19 162 milliards FCFA) en raison des pénalités et des frais de retard dans les années 1990.

Ses réformes économiques ont eu un impact considérable et ont sauvé le Nigéria à une période critique, selon l'éminent économiste nigérian, Bismarck Rewane.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Thursdaline Peter, championne de Taekwondo, se bat pour que chaque femme en fasse autant.

Elle a notamment dissocié le budget du prix du pétrole, permettant au pays d'économiser de l'argent sur un compte spécial lorsque les prix du pétrole étaient élevés.

"C'est ce tampon qui a assuré la survie de l'économie nigériane entre 2008 et 2009", a dit M. Rewane à la BBC.

Mme Okonjo-Iweala avait abandonné un emploi bien rémunéré à la Banque mondiale et quitté sa famille à Washington, où son mari travaille comme neurochirurgien, pour servir au Nigeria, où, contrairement à d'autres ministres, elle n'avait pas de personnel domestique important ni de flotte de voitures.

En fait, elle aimait même faire sa propre cuisine quand elle le pouvait, la soupe aux poivrons de queue de bœuf étant l'une de ses préférées, a révélé une interview du Financial Times en 2015.

Une approche rationnelle

Mais ses réformes et surtout sa répression de la corruption dans le secteur des carburants, où certains importateurs puissants - connus sous le nom de "marketeurs" - ont réclamé au gouvernement d'énormes sommes d'argent sous forme de subventions pour des carburants qu'ils n'avaient pas vendus, ont eu un coût personnel.

Sa mère, Kamene Okonjo - médecin et professeur de sociologie à la retraite - a été enlevée chez elle dans le sud du Nigeria en 2012, à l'âge de 82 ans.

Le kidnapping est courant au Nigeria, où il s'agit d'une entreprise criminelle lucrative et où les familles doivent payer car les services de sécurité ne retrouvent pas souvent les personnes enlevées.

Le ministre des finances de l'époque a expliqué que les ravisseurs avaient d'abord exigé sa démission, puis une rançon.

Crédit photo, CAPTURE D'ECRAN Légende image, "Ne laissez pas l'Afrique à la traîne dans la lutte contre le coronavirus"

Mais elle dit qu'elle a refusé de faire l'un ou l'autre.

"Je savais que le plus grand intérêt que j'avais récemment heurté dans mon travail de lutte contre la corruption était un sous-ensemble sans scrupules des négociants en pétrole du pays", explique-t-elle dans son récit de l'événement.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Le pétrole tue-t-il les enfants au Nigéria?

Mme Okonjo a été libérée dans les cinq jours dans des circonstances peu claires, mais l'approche pragmatique de sa fille a peut-être joué un rôle dans cette affaire.

L'un de ses fils - Uzodinma Iweala, auteur du roman Beast of No Nation (2005) - a parlé de son éducation stricte : " ma mère est une femme très puissante. Elle sait comment elle veut que les choses soient faites, et si vous ne le faites pas à sa façon, vous êtes dans le pétrin".

Biographie

Né en 1954 au Nigeria

A étudié à Harvard de 1973 à 1976 et a obtenu un doctorat au Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 1981

A passé 25 ans à la Banque mondiale, où elle a occupé le deuxième poste de directeur général (2007-11)

Deux fois ministre nigériane des finances - 2003-2006 et 2011-2015 - et la première femme à occuper ce poste

A été brièvement ministre des affaires étrangères en 2006, également la première femme à occuper ce poste

Siège aux conseils d'administration de Twitter, de la Standard Chartered Bank et de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI)

Désigné par le président Mohammadu Buhari comme candidat au poste de directeur général de l'OMC en juin 2020

"Je peux supporter les difficultés"

Sa motivation peut venir de sa connaissance de la vraie pauvreté. Elle a vécu avec sa grand-mère jusqu'à l'âge de neuf ans, alors que ses parents étaient à l'étranger pour suivre leur scolarité.

"Ils sont partis pendant près d'une décennie avant que je ne les voie et ne les connaisse vraiment. J'ai fait tout ce qu'une fille du village aurait fait, aller chercher de l'eau, aller à la ferme avec ma grand-mère, toutes les corvées, j'ai vu ce que signifiait la pauvreté, être pauvre au premier degré", a-t-elle confessé à la BBC en 2012.

Son expérience d'adolescente pendant la guerre civile du Biafra de 1967-1970 a cristallisé cela.

Ses parents Igbo ont perdu toutes leurs économies pendant le conflit car son père, un professeur renommé, était un brigadier dans les forces biafraises.

"Je peux supporter les difficultés. Je peux dormir sur le sol froid à tout moment", dit-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mme Okonjo-Iweala pose les fondations de nouvelles salles de classe pour une école de Chibok incendiée par les combattants de Boko Haram en 2015

Mais toujours prompte à rire dans les interviews, elle a ajouté : "je peux aussi dormir sur un lit de plumes".

Cette détermination et cette indépendance l'ont aidée à entreprendre d'autres réformes au Nigeria, comme sa décision de révéler le montant des fonds alloués mensuellement aux autorités locales pour des projets tels que la construction de routes et le fonctionnement d'écoles et de cliniques rurales.

L'économiste Pat Utomi a souligné que les Nigérians n'avaient pas réalisé combien les administrateurs régionaux recevaient.

"Mais elle a eu l'idée de les publier et a embarrassé beaucoup de gens", dit le professeur Utomi.

Elle a également mis en place un système qui a permis de retirer des milliers de faux travailleurs et de faux retraités de la liste de paie du gouvernement.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Coronavirus au Nigéria : attention aux fake news !

Mais lorsque le gouvernement a décidé de supprimer une subvention au carburant en 2012, les choses ne se sont pas bien passées.

Mme Okonjo-Iweala a indiqué que cette subvention n'était pas viable car elle coûtait 8 milliards de dollars (4 380 milliards FCFA) par an et encourageait la corruption.

Cependant, le gouvernement a été forcé de faire marche arrière après des manifestations nationales - la subvention n'a été supprimée qu'au début de l'année, le gouvernement ayant promis de maintenir le prix plafonné.

Et certains pensent que si ses réformes au Nigeria ont été bonnes, elles n'ont pas duré longtemps.

"Comme la gestion d'un foyer"

Mais l'activiste nigériane Josephine Effa-Chukwuma estime que la carrière de Mme Okonjo-Iweala est d'autant plus impressionnante que les femmes sont peu respectées au Nigeria.

"Elle a rendu les femmes fières qu'une femme dans un pays patriarcal et misogyne comme le Nigéria puisse se défendre et obtenir des résultats honorables, contrairement à ce que pensaient ses détracteurs", avoue-t-elle à la BBC.

"Elle était honnête, transparente et responsable - des vertus que l'on ne trouve pas souvent chez les fonctionnaires au Nigeria", dit-elle.

Crédit photo, CAPTURE D'ECRAN Légende image, Ngozi Okonjo-Iweala, du Nigeria, parle de la lutte contre la corruption

L'économiste, qui siège également au conseil d'administration de Twitter, en tant que présidente de l'alliance pour le vaccin Gavi et en tant qu'envoyée spéciale pour la lutte contre le virus Covid-19 de l'Organisation mondiale de la santé, a déjà plaisanté en disant que les femmes semblent moins corrompues.

"Les femmes ont tendance à être plus honnêtes, plus directes, plus concentrées sur leur travail et à y apporter moins d'ego. Je ne sais pas si c'est un instinct féminin, mais gérer une économie est parfois comme gérer un ménage", a-t-elle confié à l'Independent en 2006.

Et les femmes sont également à son programme à l'OMC.

Dans sa candidature, elle a déclaré : "elle devrait également relever le défi de faciliter une plus grande participation des femmes au commerce international, en particulier dans les pays en développement, où des efforts accrus devraient être faits pour inclure les entreprises détenues par des femmes dans le secteur formel".

Mme Effa-Chukwuma pense que tout cela est de bon augure pour l'OMC : "nous lui faisons confiance pour tenir ses promesses et faire en sorte que les pays en développement bénéficient du commerce international".

Regarder :