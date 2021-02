Coronavirus : Tanzanie, le pays qui rejette le vaccin

La ministre de la santé Dorothy Gwajima (C) a tenu une conférence de presse pour démontrer comment préparer un jus de légumes qui, selon elle, sans fournir de preuves, protégerait contre le coronavirus

Pendant des mois, le gouvernement tanzanien a insisté sur le fait que le pays était exempt de Covid-19 - il n'y a donc aucun plan de vaccination. Dickens Olewe, de la BBC, s'est entretenu avec une famille qui pleure la mort d'un mari et d'un père soupçonnés d'avoir eu la maladie. La crainte est qu'au milieu du déni, il y ait beaucoup plus de victimes non reconnues de ce virus hautement contagieux.