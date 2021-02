Ebola: ce que l'on sait de la résurgence de la maladie en RDC

Crédit photo, AFP Légende image, Les travailleurs de la santé en RD Congo ont dû faire face à de multiples épidémies d'Ebola au fil des ans.

La République démocratique du Congo annonce dimanche la "résurgence" de la maladie à virus Ebola dans l'Est du pays.

Une équipe d'épidémiologistes est dépêchée sur place par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à la suite du décès d'une femme dans la ville de Biena, près de Butembo.

"On a prélevé le sang, on a emmené cet échantillon à Butembo où on a fait les analyses qui sont positives. Malheureusement, la dame était déjà décédée le 3 février", annonce Eteni Longondo, le ministre congolais de la santé.

Même s'il demande à ses compatriotes de ne pas paniquer face à cette résurgence de la maladie, le ministre de la Santé les sensibilise sur l'urgence du moment.

"Donc, si je suis là, c'est pour annoncer aux Congolais que nous avons une autre épisode de cette maladie. Et je voudrais aussi dire à mes frères et sœurs de Butembo de ne pas paniquer, tout simplement parce que nous avions organisé une lutte avec une équipe de riposte qui sera à Béni aujourd'hui et qui sera secondée par l'équipe nationale qui va suivre au début de la semaine prochaine", rassure-t-il.

Malgré les équipes médicales de spécialité déployées sur place par les autorités, le ministre de la Santé promet sa présence sur le terrain au chevet des populations.

"Nous sommes là et nous ferons en sorte que cette maladie disparaisse le plus tôt possible comme on l'a fait à Mbandaka. Et moi-même je promets de descendre au début de la semaine prochaine", explique-t-il.

Il s'agirait de la 12ème épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo.

L'OMS avait décrété il y a trois mois, la fin d'une épidémie précédente dans l'ouest du pays.

Qu'est-ce que l'Ebola ?

L'Ebola est un virus qui provoque initialement une fièvre soudaine, une faiblesse intense, des douleurs musculaires et un mal de gorge

Elle évolue vers des vomissements, des diarrhées et des hémorragies internes et externes

Les personnes sont infectées lorsqu'elles entrent en contact direct, par une lésion cutanée ou par la bouche et le nez, avec le sang, les vomissures, les matières fécales ou les fluides corporels d'une personne atteinte d'Ebola

Les patients ont tendance à mourir de déshydratation et de défaillance de plusieurs organes

