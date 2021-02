Ousmane Sonko : pourquoi le leader de Pastef refuse de déférer à la convocation de la gendarmerie sénégalaise?

Le député sénégalais Ousmane Sonko, leader du parti politique "Pastef, Les Patriotes" est convoqué lundi 8 février à la section de la gendarmerie de recherches de Dakar, à la suite d'une accusation de viol et de menaces de mort par une masseuse professionnelle.

De quoi l'accuse-t-on ?

Au début du mois de février, une jeune masseuse professionnelle de 20 ans , officiant dans un cabinet privé situé à Sacré Cœur 3, dépose une plainte contre Ousmane Sonko, le leader de Pastef. Elle l'accuse de viol et de menaces de mort avec une arme.

La patronne du salon de massage à Dakar, arrêté vendredi pour "proxénétisme et diffusion d'images contraire aux bonnes moeurs", a pourtant disculpé l'homme politique dans un entretien avec les médias locaux.

Quelle est sa version des faits ?

Il avoue être allé au salon de massage et d'avoir été en contact avec la fille mais en présence d'une autre personne.

Le leader du Pastef explique être sujet à des douleurs cervicales depuis son enfances et indique qu'il n'a pas les moyens de suivre un traitement couteux à 200 000 francs. Il ajoute qu'il fréquente le salon de massage sur recommandation d'un ami.

"C'est par la suite que je m'y suis rendu après avoir vérifié qu'ils ont tous les agréments nécessaires et après avoir vérifié la conformité avec ma religion car il ne disposait pas de masseur", avoue le député.

Il réfute les accusations de viols et de menaces de mort et parle de "complot d'Etat contre lui".

Il est arrivé 3e de la présidentielle du 24 février 2019 avec 15,67 % des suffrages, derrière le président sortant Macky Sall et l'ancien Premier ministre de Wade, Idrissa Seck.

Diplômé de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis avec une maîtrise en Droit public en 1999, Ousmane Sonko intègre l'Ecole nationale d'administration (ENA), où il poursuit des études de spécialité en "Impôts et Domaines".

Inspecteur des impôts et domaine, Ousmane Sonko crée en 2004 le Syndicat Autonome des Agents des Impôts et Domaines (SAID) dont il est le premier secrétaire général.