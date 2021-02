Idriss Déby, le maréchal dont la candidature à un sixième mandat divise le Tchad

Il prend le pouvoir le 1er décembre 1990 à la tête d'une rébellion, le Mouvement patriotique du Salut qui sera plus tard transformé en parti politique. Mais l'adversité entre Idriss Déby et Hissène Habré n'a commencé qu'à partir du 1er avril 1989, à seulement une année et demi de la chute d'Hissène Habré.