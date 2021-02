Covid : l'Afrique du Sud met fin au déploiement du vaccin AstraZeneca contre sa nouvelle variante

Crédit photo, Reuters Légende image, L'Afrique du Sud a enregistré plus de 1,4 million de cas de Covid

L'Afrique du Sud suspend le déploiement du vaccin Oxford-AstraZeneca après qu'une étude a montré des résultats "décevants" contre sa nouvelle variante de Covid.

Les scientifiques affirment que cette variante représente 90% des nouveaux cas de Covid en Afrique du Sud.

L'essai, auquel ont participé quelque 2 000 personnes, révèle que le vaccin offre une "protection minimale" contre les cas légers et modérés.

Mais les experts espèrent que le vaccin sera toujours efficace pour prévenir les cas graves.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

L'Afrique du Sud a enregistré près de 1,5 million de cas de coronavirus et plus de 46 000 décès depuis le début de la pandémie - un bilan plus élevé que dans tout autre pays du continent.

Le pays a reçu un million de doses du vaccin Oxford-AstraZeneca et se préparait à commencer à vacciner la population.

Le ministre de la santé Zweli Mkhize annonce que son gouvernement attendrait de nouveaux conseils sur la meilleure façon de procéder avec le vaccin AstraZeneca à la lumière des résultats.

En attendant, dit-il, le gouvernement va proposer des vaccins produits par Johnson & Johnson et Pfizer dans les semaines à venir.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, #LaVieAvecLeCorona ou comment la pandémie met à l'épreuve nos capacités d'adaptation.

Qu'est-ce que cela signifie pour les cas graves ?

L'essai est réalisé par des chercheurs de l'Université du Witwatersrand en Afrique du Sud et de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni, mais ne fait pas encore l'objet d'un examen par les pairs.

Le chercheur en chef de cette étude, le professeur Shabir Madhi, explique qu'elle a montré que "malheureusement, le vaccin AstraZeneca n'est pas efficace contre les maladies légères et modérées".

Le professeur Madhi affirme que l'étude ne permet pas d'évaluer l'efficacité du vaccin dans la prévention d'infections plus graves, car les participants ont une moyenne d'âge de 31 ans et ne représentent donc pas le groupe démographique le plus exposé aux symptômes graves du virus.

La similarité du vaccin avec celui produit par Johnson & Johnson, dont une étude récente démontre qu'il est très efficace pour prévenir les maladies graves en Afrique du Sud, indique que le vaccin permettrait quand même de prévenir les maladies graves, selon le professeur Madhi.

Lire plus sur le Covid-19 :

"Il y a encore de l'espoir que le vaccin d'AstraZeneca puisse être aussi efficace que celui de Johnson & Johnson dans une autre tranche d'âge que celle à laquelle je m'adresse pour les maladies graves", explique-t-il à la BBC.

D'autres experts ont également exprimé l'espoir que le vaccin reste efficace pour lutter contre les cas plus graves.

"Ce que nous constatons chez les autres développeurs de vaccins, c'est qu'ils ont une efficacité réduite contre certaines variantes de virus et ce que cela donne, c'est que nous ne réduisons peut-être pas le nombre total de cas, mais il y a toujours une protection dans ce cas contre les décès, les hospitalisations et les maladies graves", souligne le professeur Sarah Gilbert, principal développeur de vaccins à Oxford, au Andrew Marr Show dimanche.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, f

Elle précise que les développeurs allaient probablement disposer d'une version modifiée de l'injection contre la variante sud-africaine, également connue sous le nom de 501.V2 ou B.1.351, plus tard dans l'année.

Les ministres britanniques ont cherché à rassurer le public sur l'efficacité du vaccin Oxford-AstraZeneca. Le ministre des vaccins, Nadhim Zahawi, estime que l'injection semble bien fonctionner contre les variantes dominantes au Royaume-Uni, tandis que le ministre de la santé, Edward Argar, affirme qu'il n'y a "aucune preuve" que le vaccin n'est pas efficace pour prévenir les maladies graves.

Les premiers résultats de Moderna indiquent que son vaccin est toujours efficace contre la variante sud-africaine, tandis qu'AstraZeneca affirme que son vaccin offre une bonne protection contre la variante britannique identifiée pour la première fois à la fin de l'année dernière.

Les premiers résultats révèlent également que le vaccin Pfizer-BioNTech protège contre les nouvelles variantes.

Nous devons faire attention à ne pas nous précipiter pour juger

Analyse

Par Nick Triggle

Correspondant Santé

Légende image, Nick Triggle, correspondant Santé

Les virus mutent - ce qui se passe n'est donc pas surprenant.

Les mutations observées en Afrique du Sud modifient la partie du virus que les vaccins ciblent. Cela signifie que tous les vaccins qui ont été produits jusqu'à présent sont susceptibles d'être affectés d'une manière ou d'une autre.

Les essais des vaccins Novavax et Janssen qui ont été réalisés en Afrique du Sud ont montré une efficacité moindre contre cette variante. Les deux sont actuellement soumis à l'autorité de réglementation britannique.

Par conséquent, les nouvelles concernant Oxford-AstraZeneca ne tombent pas du ciel.

Le fait qu'il n'ait plus qu'un effet "minimal", selon les rapports, est préoccupant : les autres vaccins ont montré une efficacité de l'ordre de 60% contre la variante sud-africaine.

Lire plus :

Mais nous devons faire attention à ne pas nous précipiter pour porter un jugement. L'étude était de petite envergure, de sorte que la confiance dans les résultats est limitée.

Qui plus est, il y a encore de l'espoir que le vaccin préviendra les maladies graves et l'hospitalisation.

Cela montre une fois de plus que la pandémie ne se terminera pas avec un seul Big Bang. Il est probable que les vaccins devront être modifiés pour suivre le rythme du virus.

Les progrès seront graduels. Mais les vaccins sont toujours la voie de sortie.

Que savons-nous de cette variante ?

La variante sud-africaine est porteuse d'une mutation qui semble la rendre plus contagieuse ou plus facile à se propager.

Toutefois, rien ne prouve qu'elle provoque une maladie plus grave chez la grande majorité des personnes infectées. Comme pour la version originale, le risque est plus élevé pour les personnes âgées ou celles qui présentent des problèmes de santé sous-jacents importants.

Au moins 20 autres pays, dont l'Autriche, la Norvège et le Japon, ont trouvé des cas de cette variante.

Les responsables de la santé affirment que tout n'est pas perdu

Analyse

Par Pumza Fihlani

Reporter en Afrique du Sud

Légende image, Pumza Fihlani est reporter en Afrique australe

De nombreux Sud-Africains ont réagi avec choc et déception à la nouvelle selon laquelle les 1,5 million de doses des vaccins Oxford/AstraZeneca ne seront pas aussi efficaces que les experts l'avaient espéré contre la nouvelle variante découverte ici en novembre.

Bien qu'il y ait maintenant plus de questions que de réponses toutes faites, le message des responsables de la santé est que tout n'est pas perdu. Ils estiment que le vaccin pourrait encore être efficace pour prévenir les maladies graves et contribuer à réduire le nombre de personnes devant être hospitalisées pour être traitées.

C'est important dans un pays où quelque 80 % de la population n'a pas les moyens de se payer des soins de santé privés et dépend des hôpitaux publics - actuellement surchargés - pour les soins de santé.

Quel est donc le plan maintenant ? Le ministre sud-africain de la santé a indiqué que les scientifiques locaux allaient prendre l'initiative de reconvertir le vaccin afin d'en tirer le meilleur parti possible.

Il a été suggéré que le vaccin pourrait être utile s'il était administré aux personnes âgées et aux personnes souffrant de comorbidités.

En ce qui concerne la gestion des préoccupations de la population, le gouvernement et les scientifiques devront peut-être faire un effort supplémentaire pour rassurer les citoyens sur le fait qu'un plan est toujours en place et que des vies peuvent être et seront sauvées.

Regarder :