Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie et pourquoi certains pays y sont-ils opposés ?

Crédit photo, Reuters Légende image, Différents types de crypto-monnaie

Le Nigeria est le dernier d'une longue liste de pays à adopter des mesures de restriction contre les Crypto-monnaies. Voici 6 choses à savoir sur cette argent d'un nouveau genre.

Vendredi dernier, la Banque centrale du Nigeria a interdit le commerce de Crypto monnaie [Dogecoin, Bitcoin, Ethereum] dans le pays d'Afrique anglophone. Par le passé d'autres pays comme la Chine, l'Iran, l'Inde, le Bangladesh, le Maroc, la Thailande, l'Ouganda et la Zambie ont pris diverses mesures de restriction contre les Crypto-monnaies.

Qu'est-ce que la crypto-monnaie et pourquoi certains pays y sont-ils opposés ? La réponse en 6 questions.

1. Quelle sera la prochaine étape après l'interdiction par la Banque centrale du Nigeria des transactions liées à la crypto-monnaie ?

La Banque centrale du Nigeria (CBN) a expliqué pourquoi elle a interdit les transactions liées à la crypto-monnaie dans le pays, affirmant que la monnaie numérique est utilisée pour le blanchiment d'argent et le terrorisme.

Cette décision a suscité l'indignation de la plupart des jeunes et a soulevé des questions sur d'autres plateformes de paiement et d'épargne virtuelles comme Piggyvest.

Dans une déclaration signée par Osita Nwanisobi, directeur par intérim de la communication d'entreprise, la CBN a déclaré que "l'utilisation de crypto-monnaie au Nigeria est une violation directe de la loi existante".

Mais si ce rappel de la Banque centrale a déclenché une hystérie collective, voyons ce qu'est réellement la crypto-monnaie et ce que pourrait être l'avenir de ces monnaies numériques.

2. Qu'est-ce que la crypto-monnaie et pourquoi certains pays y sont-ils opposés ?

Le bitcoin a été la première crypto-monnaie et les experts disent que Satoshi Nakamoto, qui reste anonyme et inconnu, l'a inventé et présenté au public en 2019.

Depuis lors, il y a eu des milliers de crypto-monnaies, comme le Litecoin, l'Ethereum, et même le Dogecoin.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Différents types de crypto-monnaie

Qu'est-ce donc que la crypto-monnaie ?

La crypto-monnaie est une monnaie numérique ou virtuelle. Une monnaie qui ne peut être ni sentie ni vue.

Elle est fabriquée par codage et les transactions en crypto-monnaie sont stockées dans une sorte de base de données appelée blockchain.

La cryptographie est utilisée pour crypter et cacher les codes afin de protéger l'argent.

À quoi peut servir le système de crypto-monnaie ?

Pour beaucoup de choses. Vous pouvez l'utiliser pour acheter des produits, des services et même échanger avec d'autres devises physiques.

Des célébrités et des milliardaires comme Elon Musk, Lionel Messi et Mike Tyson ont montré publiquement leur soutien à cet argent virtuel.

Alors pourquoi certains pays n'ont pas pas confiance ?

Une chose qui rend la cryptomonnaie différente de la monnaie normale que vous connaissez est qu'il n'existe pas de banque centrale ou d'administration unique la réglementant. Et c'est là que réside le gros problème ou l'attrait de la monnaie virtuelle.

Alors que certains pays comme l'Amérique ont adopté une position positive sur l'utilisation de la cryptomonnaie comme le Bitcoin pour les transactions, d'autres sont toujours sur la sellette ou l'ont interdit à juste titre !

Depuis 2017, par exemple, la Banque centrale du Nigeria interdit aux banques de détenir, d'échanger ou d'utiliser la cryptomonnaie pour les transactions.

Leur dernier rappel a déclenché un tollé et a suscité de nombreuses réactions.

Mais attention, le Nigéria n'est pas le seul pays à avoir un problème avec la cryptomonnaie.

La Chine, Taiwan, l'Iran, même le Canada et d'autres pays ont imposé des restrictions sur l'utilisation de la cryptomonnaie pour les transactions.

En fait, en Chine, la cryptomonnaie est complètement interdite ! Les banques ne sont pas autorisées à traiter ou à effectuer des transactions avec.

Certains experts pensent que, puisque les transactions avec la cryptomonnaie sont largement non réglementées, anonymes et intraçables, elle est devenue une sorte d'aide pour des choses comme le blanchiment d'argent, le terrorisme, les activités criminelles, pour acheter des armes légères, des armes et même pour échapper à l'impôt.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, La fièvre du Bitcoin gagne l'Ouganda et fait rêver

Quel est donc l'avenir de la crypto-monnaie ?

Personne n'a de réponse claire pour l'instant.

Mais une recherche effectuée et publiée par la Deutsche Bank allemande indique qu'il est possible qu'à terme l'inflation devienne courante et constitue un gros problème pour l'argent et que si cela se produisait, la demande de devises alternatives sera probablement élevée d'ici 2030.