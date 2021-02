Voyager pendant Covid : "J'étais nerveuse d'utiliser un faux certificat de test"

Nous avons parlé à deux femmes qui admettent avoir utilisé et vendu de faux certificats de test Covid-19.

"Il l'a littéralement lu pendant 10 à 20 secondes, puis il a souri, m'a demandé où j'allais et m'a dit : "Bon voyage"".

Louise*, 24 ans, s'est rendue au Ghana en octobre en utilisant un faux certificat de test Covid-19 négatif - le document que certains pays exigent pour prouver que vous n'avez pas le virus et que vous êtes apte à prendre l'avion avant votre départ.

Le Ghana est l'un de ces pays et Louise dit qu'elle devait s'y rendre pour son travail et qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer le coût du test. Ils peuvent coûter entre 100 et 300 £ [75.000 à 225.000 Fcfa], alors elle a cherché à obtenir un faux certificat.