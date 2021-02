Excision : la chirurgie reconstructive est-elle ce dont les femmes ont besoin?

Alima Hassoun

BBC Arabe - Londres

Basma Kamil

Si l'Égyptienne Basma Kamel a perdu son portefeuille, son passeport et tous ses papiers officiels il y a quelques semaines lors de sa visite dans la capitale française, Paris, elle n'a pas perdu son enthousiasme pour le but pour lequel elle s'y est rendue.

Tout ce que cette jeune femme de 27 ans souhaite, c'est obtenir une consultation d'un célèbre médecin français au sujet d'une procédure de reconstruction due à son excision à l'âge de neuf ans.

Depuis son adolescence, Basma demande, lit et cherche à comprendre la raison de ce qui lui est arrivé, afin de se sortir du cycle des questions qui l'occupent depuis longtemps.

"Au collège, j'ai appris de mes camarades de classe au Caire qu'elles n'avaient pas subi d'excision. Alors j'ai commencé à me demander : "Pourquoi moi? À l'âge de 17 ans, j'ai parlé avec ma mère pour la première fois du sujet. Je la sentais regrettable que je saignais beaucoup ce jour-là, et elle était presque responsable de ma mort. J'ai donc arrêté de la blâmer quand j'ai su qu'elle l'avait elle-même subie. Je ne connais pas la raison de la circoncision", explique Basma à BBC Arabe.

Et le sujet est resté préoccupant.

Alors, en parallèle de ses études d'ingénieur et de son travail, elle a tenté d'obtenir le soutien des associations travaillant dans ce domaine en Egypte, et elle a voulu comprendre comment d'autres femmes gèrent ce sentiment causé par l'excision, mais elle n'a pas pu trouver ce qu'elle cherchait.

Puis elle a commencé à réfléchir au processus de restauration génitale et à lire ce que les femmes avaient écrit sur cette opération, dont elle avait entendu parler pour la première fois via une chaîne YouTube lancée par une Afro-américaine, pour partager son expérience de l'opération - jour après jour.

La coïncidence l'a menée il y a deux ans en Grande-Bretagne lorsqu'elle a gagné une bourse et a décidé de s'installer dans le pays - elle a d'abord eu l'occasion de parler à un professionnel de ce qu'elle avait vécu, et elle a suivi un traitement psychologique qui a changé toutes les façons de penser, dit-elle.

Légende vidéo, En Ouganda, la pratique des MGFs a la peau dure

"Après mon grand voyage de psychothérapie et de traumatisme, j'ai commencé à m'accepter davantage. La psychothérapie a vraiment fait une différence pour moi. Cela a fait une différence dans mon acceptation de moi-même et ma compréhension de mon corps. J'ai appris que je suis différente, mais je ne suis pas déficiente. J'ai décidé que je ne détesterai pas mon corps à cause d'une partie manquante. Je sais qu'un bon partenaire m'acceptera tel que je suis ", dit Basma.

Mais elle est restée enthousiaste à l'idée d'obtenir des conseils sur le processus - pour une raison différente.

"Le problème n'est plus personnel. Je sens qu'une responsabilité est placée sur moi. J'ai commencé à me dire : pratiquer l'excision n'était pas mon choix, mais maintenant j'ai le choix. Si je décide de subir l'opération, je pourrai en parler aux femmes qui réfléchissent à la question et qui ne sont pas en mesure d'accéder à l'information - complètement. "Comme c'était mon cas."

Bien que l'idée de reconstruire les organes génitaux coupés pendant l'enfance puisse donner de l'espoir aux femmes qui estiment que ce problème est un casse-tête pour elles, de nombreuses voix appellent à ce que ce ne soit pas la première, mais plutôt la dernière option.

Légende vidéo, BBC Africa Eye : Enlevées, trafiquées ou tuées, la vie de travailleuses du sexe en Sierra Leone

'Je me sens inférieure'

Basma n'a entendu parler que récemment d'un nouveau centre au Caire qui offre des services chirurgicaux et non chirurgicaux aux femmes qui ont subi des MGF.

Mais ce n'est pas central au sens strict. Jusqu'à présent, en raison de l'absence de soutien financier, les deux médecins fondateurs, Reham Awwad et Amr Seif El-Din, ont loué une salle d'examen et du matériel pour effectuer des analyses et des radiographies à l'administration d'un hôpital, et ils travaillent seuls, en plus d'un traitement psychologique, sans l'aide d'une infirmière ou d'une secrétaire.

Dr Reham Awad, Chirurgienne plasticienne

Après six ans passés au Collège de Médecine aux Emirats, et après avoir déménagé entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, Reham Awad a décidé que sa thèse de maîtrise devrait porter sur la restauration génitale pour les femmes excisées.

Reham n'avait pas entendu parler de l'excision tout au long de son enfance en Arabie saoudite, ni pendant ses études, jusqu'à ce qu'elle commence l'année de "stage" après avoir obtenu son diplôme de médecine.

Elle raconte à la BBC Arabe: "Alors que je passais devant le service d'obstétrique et de gynécologie, j'ai vu une femme enceinte qui était venue pour l'examen et j'ai remarqué que ses parties génitales étaient cousues. J'ai été choquée et j'ai commencé à m'enquérir. Le médecin m'a expliqué que c'est l'excision pharaonique, qui est connue comme le troisième type de circoncision, et elle m'a dit qu'elle est répandue dans certains endroits dans les pays africains. À partir de ce moment, je n'ai plus pu retirer cette idée de ma tête. J'ai décidé de me spécialiser dans ce domaine. "

Le Dr Reham s'est installée en Egypte, ville natale de son père, et a terminé sa thèse de maîtrise début 2020, puis a cherché à contacter le "seul médecin" en Egypte qui effectue des opérations de restauration des effets de l'excision, le chirurgien plasticien Amr Saifuddin.

Lors d'un appel vidéo sur Internet avec les deux médecins, Saifuddin a expliqué qu'après avoir obtenu son diplôme de médecine, il avait passé des mois à la morgue à étudier les différences entre un clitoris excisé et non excisé. Il a remarqué une coagulation et des dommages aux nerfs du clitoris excisé, il a donc envisagé de réacheminer le reste comme une technique de réparation (cette idée est trop simpliste sur la technique).

Notez que le clitoris n'est pas limité à la petite partie visible, mais a une profondeur, il est donc impossible de l'enlever complètement - et beaucoup ignorent cette information, selon le médecin.

Saifuddin ne dispose pas de statistiques documentant le nombre de femmes qui ont subi l'opération, et par conséquent, nous ne pouvons pas obtenir de chiffres qui prouvent l'amélioration de la condition des femmes qui ont subi l'opération.

Légende audio, "Nous n'arrêterons pas la lutte avant la fin des MGF" Dr Mory Sanda Kouyate

Le médecin en attribue la raison au grand nombre d'opérations qu'il a effectuées - car il exerce la profession de chirurgie plastique depuis 22 ans - et que les résultats de l'opération mettent des mois à apparaître, mais il dit qu'il ne pouvait pas suivre l'état des patients en raison de l'incapacité de communiquer avec elles auparavant, alors que la technologie de communication actuelle n'était pas disponible.

Actuellement, il dit qu'il n'y a pas de possibilités de suivi en raison de la petite taille de l'équipe, mais aussi que les femmes "hésitent" à répondre aux questionnaires de suivi parce qu'elles contiennent tellement de détails sur leur vie sexuelle.

Les Nations Unies qualifient l'excision de "mutilations génitales féminines" et la considèrent comme une violation d'un droit humain. Elles ont déclaré le 6 février "une journée internationale de tolérance zéro pour la pratique des mutilations génitales féminines". Les autorités égyptiennes ont également criminalisé les mutilations génitales féminines depuis 2008 - mais cela continue.

Légende vidéo, Au Kenya, le programme "Tumdo ne leel" dit non à l'excision

"J'essaye de comprendre comment les deux médecins prennent la décision d'opérer", dit-elle.

Le Dr Amr Saifuddin explique: «La première chose que je veux comprendre est la raison de la plainte de la patiente. La première question que je lui pose est: Pourquoi êtes-vous ici? Et la plupart des réponses sont: je me sens inférieure. Cette carence ne peut pas être réparée chirurgicalement, mais elle peut être traitée par un traitement psychologique - Sexuelle. Et nous essayons de comprendre si la forme est ce qui dérange et afflige la femme, ou est-ce un défaut dans la fonction de l'organe? Le problème est dans la fonction de l'organe féminin et de la sensation, alors nous pouvons recourir à des traitements non chirurgicaux de plusieurs types.

Il déclare que les maris causent souvent du stress chez les femmes à cause de leurs commentaires. "Dans notre société, la plupart des hommes regardent des films (pornos) et le mari est souvent dur dans ses paroles avec sa femme, ce qui la frustre."

Par conséquent, les deux médecins ne prennent leurs décisions «qu'après que le psychologue ait confirmé que la femme est mentalement prête», puis ils étudient comment résoudre le problème, que ce soit par un traitement chirurgical ou non chirurgical.

Quel est le coût? Saifuddin dit que le coût varie en fonction de la situation de chaque patient, et il refuse de donner un nombre approximatif de coûts pour l'opération.

Légende vidéo, Tout savoir sur l'excision

"Déformée"

Le grand rôle du facteur psychologique dans le sentiment du besoin chirurgical de la femme circoncise est l'une des raisons les plus importantes pour apprécier l'idée de l'intervention chirurgicale comme solution au problème.

Une étude européenne démontre que les campagnes, les organisations et les militantes des Nations Unies pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, en se concentrant sur le mot «mutilation», créent un sentiment de honte chez les femmes âgées qui ont été excisées dans leur jeunesse.

A noter que ces opérations sont devenues disponibles dans de nombreux pays européens en raison de la présence de communautés d'immigrants africains en leur sein.

J'ai lu une étude en ligne de Sarah Jonesdotter, professeur d'anthropologie à l'Université suédoise de Malmö, qui publie des recherches sur l'excision.

Selon elle, en Europe, "la demande croissante d'opérations de restauration est due à la diffusion de récits de mutilations durs", à cause desquels les femmes peuvent se sentir "déficientes, déformées et sexuellement insensibles". Elle présente également un certain nombre d'études qui indiquent que de nombreuses femmes peuvent ne pas se sentir mieux après l'opération.

Elle affirme qu'elle n'est pas contre l'opération, mais dit qu'elle devrait être considérée comme "un outil" parmi la pléthore de méthodes de soins auxquelles les femmes peuvent recourir.

Le Dr Reham explique la différence entre ce contexte européen et la situation en Égypte - la principale différence est l'étendue de la culture de la psychothérapie.

"J'ai l'impression que seul un petit pourcentage des femmes (que j'ai rencontrées) ont décidé de recourir à l'opération car elles étaient affectées par ce qui est diffusé par les médias. En Égypte, une fille a souvent entre 7 et 10 ans lorsqu'elle subit une excision, ce qui signifie qu'elle se souvient du traumatisme qu'elle a subi. De plus, la culture ici est différente de celle de l'Europe, et les femmes ne pensent pas que le traitement psychologique est important."

Et elle a ajouté : "La mentalité dominante et l'absence de culture (sur l'efficacité du) traitement psychologique amènent beaucoup à croire qu'il est nécessaire de recourir à la chirurgie. Il existe un lien important entre l'aspect psychologique des femmes et les performances sexuelles. Je pense que le succès de l'opération est causé par moi-même ... la femme s'améliore psychologiquement et augmente la confiance en soi lorsqu'elle voit le clitoris et les lèvres par la suite. Si elle se sentait inférieure en leur absence."

L'UNICEF considère que la restauration «devrait rester la dernière option» pour les femmes à la recherche d'un confort psychologique et physique.

Selon Jeremy Hopkins, Représentant de l'UNICEF en Égypte, "Les services de santé, y compris les chirurgies reconstructives pour les femmes, doivent être fondés sur plusieurs principes de base conformes aux directives de l'OMS." Parmi ces directives figurent: Obtenir le consentement de la femme sans coercition, et que l'opération soit menée avec le consentement de la femme, et que les avantages de la chirurgie l'emportent sur les inconvénients de l'excision, et que l'intervention chirurgicale proposée soit possible.

Mais il revient et affirme : "le gros de nos efforts doit être consacré à faire en sorte que (l'excision) n'arrive jamais à aucune fille nulle part dans le monde."

Regarder :