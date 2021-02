Afrique Avenir : RETICE, la solution du Dr Victor Agbégnénou pour une école numérique

Dr Victor Agbegnenou, scientifique et chercheur, a pour ambition de lutter contre les fractures énergétiques et numériques et apporter de l’énergie renouvelable et de la connectivité à tous et partout en un temps record.

Il crée de ce fait des technologies adaptées au contexte africain notamment, dont le programme RETICE.

Le Réseau Énergie, Technologie de l’information et de la Communication en Education est une solution destinée à apporter du numérique à des structures données, des écoles notamment.

Il permet, dans un établissement scolaire par exemple, aux enseignants et aux étudiants de pouvoir communiquer à travers des communaux numériques sans connexion internet grâce à une innovation nommée « 80/20 ».

« 80% des besoins de communications sont satisfaits par ce réseau local et par conséquent les besoins en internet et d’opérateurs tiers pour communiquer baissent dans la même proportion et avec eux les coûts de connectivité. Les besoins pour les interconnexions et l’internet se résumant à moins de 20%. »

L’exploitation du RETICE, selon son auteur, génère d’importantes richesses et d’emplois et permet de lutter contre l’exode rural et les migrations.

Le RETICE a été testé en France, au Sénégal et est en cours d’implémentation à l’Institut Supérieur d’Administration et de Gestion (ESAG-NDE) au Togo.

