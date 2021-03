Les avantages des soins kangourous pour sauver des vies a

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le contact peau à peau entre parents et bébés apporte des avantages surprenants

Ojoma Ekhomun savait que la naissance de son premier enfant allait être difficile - au moment où elle se rendait à son examen et à son scanner de six mois, le Nigeria était en confinement. Ce à quoi elle ne s'attendait pas lors de ce rendez-vous en mars, c'est de se retrouver à l'hôpital moins d'un mois plus tard pour un accouchement à peine 31 semaines après le début de sa grossesse.

Son petit fils prématuré ne pesait qu'un kilo et demi (700 g) lorsqu'il a été mis au monde par césarienne. Il était sous-développé et son faible poids le rendait extrêmement vulnérable. Selon les médecins, le petit garçon - appelé Akahomhen - était le plus petit enfant à avoir été pris en charge au centre pour mères et enfants Amuwo Odofin à Lagos, où il a été transféré immédiatement après sa naissance.

Dans les jours qui ont suivi, le poids d'Akahomhen est tombé à 600 grammes et ses médecins se sont inquiétés. Au Nigeria, environ 205 bébés meurent chaque jour des suites d'une naissance prématurée, ce qui représente 31 % de tous les décès néonatals dans le pays.

Bien que le pays soit la première économie d'Afrique, la faiblesse des investissements dans les infrastructures de santé, associée à un accès limité aux services de maternité dans certaines régions, signifie que la mortalité néonatale y est parmi les plus élevées au monde. Les zones rurales, en particulier, ont des taux élevés de mortalité maternelle et néonatale.

Heureusement pour le fils d'Ekhomun, le centre pour mères et enfants Amuwo Odofin est l'une des installations les plus modernes du pays. Les médecins ont pu mettre son fils dans une couveuse - souvent rare au Nigeria - et son poids a commencé à augmenter lentement. Mais au moment où il atteignait 1 kg, ce qui est encore un poids très faible pour un nouveau-né, ils l'ont sorti de la couveuse.

Crédit photo, Ayodele Johnson Légende image, Ojoma Ekhomun s'est occupée de son petit garçon en utilisant les soins d'une mère kangourou après sa naissance prématurée

Au lieu de cela, les médecins l'ont plaqué contre la poitrine de sa mère, leur peau nue pressée les uns contre les autres. Ekhomun l'a porté ainsi partout où elle est allée au cours des semaines suivantes, ne le déballant que pour l'allaiter et dormir.

Lentement, son fils a commencé à prendre du poids, environ 30 g par jour, jusqu'à ce qu'il pèse 1,8 kg à 60 jours. Au début, il a dû être nourri à la seringue, mais peu à peu, il a commencé à allaiter. Au cours des mois suivants, Ekhomun a continué à porter son fils emmailloté à côté de sa peau, alors qu'il grandissait pour devenir un bébé sain et rebondissant.

"Il est très en sécurité là-bas", dit la mère de 26 ans. "J'apprécie la chaleur entre le bébé et moi."

Cette approche simple, mais remarquablement efficace - connue sous le nom de "soins kangourou" en raison de la façon dont le bébé est porté sur le ventre de la mère - est considérée comme l'une des meilleures alternatives aux couveuses pour les soins des bébés prématurés et de faible poids.

"Nous avons environ 19 essais randomisés dans le monde entier qui montrent une réduction des décès", explique Joy Lawn, professeur de santé maternelle, reproductive et infantile à la London School of Hygiene and Tropical Medicine au Royaume-Uni. "La plupart de ces essais ont porté sur des bébés qui sont déjà moins malades. Ils sont encore prématurés, mais ils ne sont pas très malades".

Lawn a passé plus d'une décennie à étudier les avantages des soins kangourous, en particulier en Afrique. Ses recherches démontrent que les soins kangourou peuvent constituer une bouée de sauvetage pour les bébés prématurés dans les communautés rurales et difficiles d'accès où le recours aux couveuses est limité.

Mais elle estime que cette approche est largement sous-utilisée et pourrait également être utile dans les pays plus développés pour alléger la pression sur les unités de soins intensifs néonatals qui sont surchargées.

"Ce n'est pas seulement pour les milieux à faibles ressources", explique Mme Lawn.

En raison de leur poids insuffisant, les bébés prématurés peuvent être confrontés à un large éventail de problèmes à la naissance. Sans réserve de graisse corporelle, ils peuvent avoir du mal à réguler leur propre température et perdre rapidement de la chaleur. Des incubateurs sont utilisés pour les aider à maintenir une température stable.

En plaçant le bébé en position verticale sur la poitrine de sa mère de manière à ce que sa peau soit en contact direct, il est capable de partager la chaleur de son corps pour maintenir une température stable et réduire considérablement le risque d'hypothermie pendant les premiers jours de sa vie.

Crédit photo, Alamy Légende image, Les pères peuvent prendre leur part de contact peau à peau en utilisant des soins kangourou avec des résultats similaires à ceux des mères

Proposés pour la première fois en 1978 par deux pédiatres de la maternité de l'hôpital San Juan de Dios à Bogota, en Colombie, les soins de mère kangourou étaient initialement destinés à aider les services surchargés à faire face au nombre élevé de bébés prématurés qui y naissaient. L'hôpital enregistrait environ 11 000 naissances par an et le taux de mortalité était élevé parmi ces nouveau-nés.

Afin de réduire la demande pour les couveuses, les médecins ont suggéré que les mères de bébés de faible poids de naissance aient un contact permanent avec leurs enfants. Les bébés soignés de cette manière semblaient avoir un taux de mortalité plus faible et le personnel pouvait également se concentrer sur les nourrissons les plus gravement malades.

Lorsque les résultats ont été publiés en 1983, ils ont immédiatement attiré l'attention internationale et ont été largement promus par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef). Au départ, la robustesse de l'essai a suscité des inquiétudes en raison de la manière dont les chiffres de mortalité étaient enregistrés, mais des recherches ultérieures menées dans le monde entier ont confirmé ces premiers résultats.

Au fur et à mesure de son adoption dans différents pays du monde, on en a appris davantage sur ses avantages potentiels. Lawn signale un certain nombre d'essais qui ont démontré des améliorations significatives non seulement des taux de mortalité, mais aussi de la maladie ultérieure des bébés prématurés.

Dans le monde entier, on estime que 14,8 millions de bébés naissent prématurément chaque année, ce qui représente environ 11 % de toutes les naissances, et le taux de naissances prématurées semble avoir augmenté, au moins pendant les 14 années comprises entre 2000 et 2014 pour lesquelles il existe des chiffres mondiaux. Les complications liées aux naissances prématurées sont également la principale cause de décès chez les enfants, représentant 18 % des décès des moins de cinq ans et jusqu'à 35 % des décès de bébés de moins de 28 jours.

Les taux de naissances prématurées varient considérablement selon les régions du monde. L'Arabie saoudite et le Belarus ont des taux parmi les plus bas du monde, avec environ 4 % des naissances prématurées, tandis que le Bangladesh et Chypre connaissent des taux de naissance prématurée de 19,2 % et 18,7 % respectivement. Le plus grand nombre de naissances prématurées - près de 80 % des naissances dans le monde - se trouve dans les pays à faible et moyen revenu, en particulier en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, où l'accès à des équipements vitaux tels que les incubateurs est le plus limité.

Malgré les preuves qui soutiennent les soins kangourou, et l'approbation de l'Organisation mondiale de la santé, la technique peine encore à obtenir un statut général dans certaines régions. Dans l'État de Kebbi, au nord-ouest du Nigeria, l'Unicef travaille avec des sages-femmes pour aider à enseigner aux mères et aux accoucheuses traditionnelles les soins kangourou.

Dans de nombreuses communautés difficiles à atteindre, les femmes enceintes comptent sur les matrones traditionnelles pour les aider à accoucher et à s'occuper de leurs bébés pendant le travail. Ces accoucheuses sont généralement des femmes locales plus âgées qui ont rarement une formation médicale, mais sont souvent très respectées au sein de leurs communautés locales. Bien que le recours à des accoucheuses non formées soit en déclin, elles sont souvent utilisées en raison d'une pénurie de sages-femmes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les incubateurs peuvent sauver des vies en contribuant à stabiliser le poids des bébés prématurés, mais ils ne sont pas disponibles dans toutes les régions du monde

Dans la plupart des cas, ils fournissent des soins inestimables, mais peuvent se trouver dans une situation difficile si des complications surviennent lors d'un accouchement sans les bons outils, explique Nyam Musa, une sage-femme de l'Unicef qui dirige une équipe aidant à introduire les soins kangourou dans les communautés rurales de Kebbi. Avant que le coronavirus ne perturbe leur travail, son unité se rendait souvent dans les villages de la région pour aider les mères de bébés en sous-poids.

Son équipe offre des cours aux mères sur la façon d'appliquer les soins kangourou par elles-mêmes et avec l'aide des membres de la famille. Ils leur montrent comment sécuriser le bébé avec des morceaux de tissu pour qu'il s'assoie contre la peau de leur mère, et leur donnent des conseils sur la façon de les garder propres en cas d'accident.

Mais pour convaincre les accoucheuses traditionnelles d'adopter les soins kangourou, il a fallu surmonter de nombreuses croyances de longue date.

Certains croient que si une mère ou un enfant meurt, "c'est juste Dieu qui a fait que cela se produise ainsi", explique Musa. Dans de nombreuses communautés, on pense également que les femmes devraient éviter de se rendre à l'hôpital, symbole de leur force et de leur prestige, dit-elle.

Malgré ces difficultés, ils ont constaté que la plupart d'entre eux sont désireux de recourir à des soins kangourous. "L'acceptation est plus que le rejet", ajoute Musa. L'équipe de l'Unicef utilise des études de cas - des exemples inspirants de réussites passées - pour encadrer les assistants les plus sceptiques.

Mais même dans les régions où il existe des incubateurs et des centres de soins de santé primaires à proximité, l'alimentation électrique intermittente peut rendre l'équipement effectivement inutile. Les soins kangourou deviennent un outil important, même dans les hôpitaux urbains très fréquentés, explique Linda Ethel Nsahtime-Akondeng, responsable du département de santé maternelle, néonatale et infantile de l'Unicef Nigeria.

"C'est peu coûteux et cela peut être fait à grande échelle", dit-elle. Cela pourrait s'avérer essentiel pour un pays dont le nombre de naissances prématurées est le troisième plus élevé au monde derrière l'Inde et la Chine. On estime que 803 000 enfants naissent prématurément au Nigeria chaque année, ce qui exerce une pression énorme sur ses installations de soins de santé.

Oyejoke Oyapero, chef du service de pédiatrie du centre pour la mère et l'enfant Amuwo Odofin à Lagos, affirme que la technique a permis de libérer des couveuses, mais elle pense qu'avoir le bébé si près de sa mère présente de nombreux avantages.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le contact peau à peau avec leur mère peut aider à garder les enfants prématurés au chaud mais aussi améliorer les liens entre eux, entre autres avantages

"Le bébé n'a pas besoin de sa propre énergie ou de calories pour rester au chaud", dit-elle. "Le bébé utilise donc ces calories pour prendre du poids, car la mère lui fournit sa propre chaleur corporelle. Certains [incubateurs] sont équipés de moniteurs d'apnée (pour détecter si le bébé arrête de respirer). Pour les soins de la mère kangourou, la mère est tout ce dont vous avez besoin".

Mais les soins kangourou nécessitent un engagement - les bébés en sous-poids ont besoin d'un contact continu de peau à peau pendant au moins 18 heures par jour. Pour la mère, cela signifie seulement quelques heures de pause.

Antin Ehi, une mère de 40 ans de Lagos dont la fille est née prématurément en avril, a apprécié l'opportunité d'être aussi proche de sa petite fille, qu'elle a appelée Ehi. Avec l'aide du personnel du centre de soins maternels et infantiles de Lagos, Antin Ehi a appris à envelopper sa fille nouveau-née contre sa poitrine avec du lin, à mesure que son état se stabilisait.

"Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de le savoir avant de me retrouver dans cette situation", dit-elle. "Et honnêtement, c'était une expérience formidable. Normalement, on mettait une chemise de nuit et on la mettait à l'intérieur, contre mon corps pour sentir la chaleur. C'était drôle, mais c'était charmant.

"Elle peut rester là toute la journée. Une fois que vous les placez là sur votre poitrine, ils sont juste là, calmes. Elles ne dérangent pas. Ils sont juste détendus."

Bien que les soins kangourous soient principalement axés sur la mère, un nombre croissant de recherches indiquent que les pères peuvent prendre une part du contact peau à peau avec des résultats similaires. Lawn pense également que les soins kangourou pourraient être utiles pour aider à soigner les bébés qui ne sont pas encore complètement stabilisés après la naissance, comme ceux qui ont des difficultés respiratoires ou qui souffrent d'une maladie. Elle et ses collègues mènent actuellement un essai dans des hôpitaux en Gambie pour voir si les bébés prématurés légèrement ou modérément malades bénéficient des soins kangourou. Chez les prématurés stabilisés pesant moins de 2 kg, on a constaté que les soins kangourou réduisaient la mortalité de 36 à 51 %, mais on espère qu'ils pourraient également aider les bébés qui ne sont pas bien, ou même s'ils peuvent être utilisés dans les premières heures suivant la naissance.

Mais la proximité avec la mère que permettent les soins kangourou semble apporter d'autres avantages au bébé.

"Il réduit les infections que [le bébé] peut attraper dans les hôpitaux", explique Lawn. "Il améliore la croissance. Il améliore l'allaitement. Il améliore le cerveau du bébé".

De nombreux bébés prématurés ont du mal à s'allaiter au début, en grande partie parce qu'ils n'ont pas encore développé le réflexe de tétée ou la capacité de coordonner la respiration et la déglutition lorsqu'ils le font. Les mères de bébés prématurés peuvent également ne pas encore produire suffisamment de lait pour leur enfant. Cela signifie souvent que les prématurés finissent par être nourris par des tubes lorsqu'ils sont en couveuse.

Mais on a constaté que les soins prodigués par les mères kangourou aident les nourrissons de faible poids de naissance à commencer l'allaitement plus tôt - jusqu'à 2,6 jours selon une étude - que ceux qui sont soignés à l'aide d'incubateurs ou de chauffe-bébés mécaniques.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La pénurie d'équipements et le manque de fiabilité de l'approvisionnement en électricité dans certaines régions du monde peuvent signifier que les incubateurs ne sont pas toujours disponibles

Une caractéristique qui le rend particulièrement attrayant dans les régions riches et industrialisées est le sentiment d'autonomisation qu'il offre aux mères en leur permettant de participer à l'amélioration de leur bébé prématuré par rapport aux soins en couveuse. Il a également été démontré que cette technique améliore le lien entre la mère et le bébé, notamment parce qu'elle évite de séparer les femmes de leur nouveau-né dans les premiers jours suivant la naissance.

Les bébés qui bénéficient de soins kangourou peuvent même moins pleurer et dormir plus paisiblement, selon certaines études à petite échelle. Il a également été établi un lien avec le développement du cerveau, notamment l'amélioration de l'attention et des mouvements. Une étude a même suggéré que le fait de sentir les battements du cœur de la mère aide à synchroniser la respiration du nourrisson lorsqu'il est attaché à sa poitrine.

Pourtant, malgré les preuves de plus en plus nombreuses des avantages des soins kangourous, leur mise en œuvre dans le monde est inégale, même dans des pays développés comme les États-Unis. Moins de 50 % des nouveau-nés et des mères reçoivent des soins kangourou dans les hôpitaux américains, selon des statistiques, certes dépassées, recueillies par des chercheurs en 2002. Selon Lawn, les choses sont en train de changer.

"Les gouvernements qui investissent le plus dans les soins aux mères kangourou sont probablement les Scandinaves", dit-elle. "En Europe et en Amérique du Nord, les soins aux mères kangourou sont en train de devenir la norme. Soit pour les bébés prématurés stables, mais aussi pour les bébés malades".

Pour Ojoma Ekhomun, qui est mère pour la première fois, cette technique lui a permis de protéger et d'élever son petit garçon dans ses moments les plus vulnérables. Même s'il est maintenant hors de danger et grandit chaque jour, elle a l'intention de continuer à le porter sur sa poitrine.

"Je continuerai jusqu'à ce que [mon] bébé commence à marcher", dit-elle. "C'est très agréable".

