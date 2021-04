Comment les angoisses et les applications alimentent le boom de l'astrologie

Crédit photo, Cham Torres Légende image, L'astrologue canadienne Cham Torres

Charm Torres, astrologue à Toronto, au Canada, a vu ses services susciter un intérêt croissant depuis le début de la pandémie de Covid-19. Bien qu'elle ait dû suspendre les consultations en personne, elle a organisé des sessions virtuelles avec des centaines de clients, la plupart d'entre eux venant d'Amérique du Nord, mais aussi d'aussi loin que ses Philippines natales, dont beaucoup sont des alter-sexuels millénaristes comme elle.

Certains ont perdu des êtres chers à cause du virus. D'autres sont à la recherche d'une nouvelle carrière après avoir perdu un emploi dans un restaurant ou dans le secteur du divertissement. D'autres s'épanouissent en passant beaucoup de temps à la maison. Ce qu'ils partagent, c'est un désir de soutien, de connexion et de connaissance de soi. Lorsque la pandémie a mis un terme à de nombreux aspects de la vie l'année dernière, explique Mme Torres, "les gens ont été obligés de s'asseoir avec eux-mêmes et de réfléchir à ce qu'était leur vie et à ce qu'ils avaient en tête".

Dans le monde entier, l'intérêt pour l'astrologie occidentale connaissait déjà une certaine renaissance dans les années précédant la pandémie, son cachet grandissant chez les jeunes, alimenté par les comptes d'Instagram, les applications d'astrologie financées par le capital-risque comme Co-Star et Sanctuary, et les années déstabilisantes de la présidence de Trump et de Brexit. Mais l'année 2020 semble avoir alimenté le feu.

Crédit photo, Cham Torres Légende image, L'astrologue canadienne Charm Torres estime que "l'astrologie a un moyen de nous amener à être plus connectés à la vie et à quelque chose de plus grand que nous".

Selon Google Trends, les recherches pour "thème de naissance" et "astrologie" ont toutes deux atteint des sommets sur cinq ans en 2020, et de nombreux astrologues professionnels signalent que les affaires ont décollé sous la contrainte. TikTok, l'application qui a connu la croissance la plus rapide de l'année en termes d'utilisateurs actifs mensuels, a introduit une génération de nouveaux venus dans la langue du Zodiaque, et a rendu célèbres sur Internet ses comptes astrologiques les plus réussis. Une nouvelle avant-garde d'astrologues - plus jeunes et plus divers que ce que le secteur a connu jusqu'à présent - a émergé sur les médias sociaux.

Il n'est peut-être pas étonnant que tant de personnes qui ne s'intéressaient pas à l'astrologie auparavant se tournent vers les étoiles pour se faire guider. Pour une grande partie du monde, l'année écoulée a été l'un des rares réconforts terrestres - les câlins ont été rares, des emplois ont été perdus et chaque jour apporte des nouvelles de la souffrance humaine. Torres pense que "l'astrologie a un moyen de nous faire être plus connectés à la vie et à quelque chose de plus grand que nous", à une époque où "nous nous sentons vraiment déconnectés de tout et de tous".

Mais si ce sentiment de déconnexion est peut-être à l'origine de la vague actuelle de recherche de la vérité en astrologie, d'autres facteurs - l'innovation technologique, l'évolution des croyances des millénaires et de la Génération Z - ont jeté les bases bien avant le début de la pandémie.

Ni la science ni la religion

Un rapport IBISWorld de 2019 a estimé la taille de l'industrie américaine des "services psychiques" (une catégorie qui comprend également des services comme la voyance et la lecture de tarot) à 2,2 milliards de dollars (+ de 1 000 milliards FCFA). Mais la hausse des intérêts l'année dernière signifie que ce chiffre est presque certainement en augmentation.

Pour les adeptes de l'astrologie, son évolution vers le courant dominant en période de crise est tout à fait logique.

"Je pense que les gens sont tellement désespérés de trouver un sens, des modèles et un moyen de s'en sortir - de savoir que nous ne sommes pas coincés en ce moment", déclare Caroline Goldstein, 28 ans, écrivain à New York. "Et l'astrologie suit intrinsèquement les cycles planétaires, donc vous regardez l'astrologie, et vous pouvez voir que des schémas similaires se sont produits dans le passé. C'est toujours un moment unique, mais il y a toujours un précédent pour ce qui se passe. Je pense que cela me réconforte certainement".

Il y a quelques années, cherchant à se plonger davantage dans le domaine, Goldstein a réservé une lecture de carte de naissance avec Jeff Hinshaw, un astrologue local et podcasteur favori. Les lectures de cartes de naissance sont un premier choix populaire pour les curieux d'astrologie, et vont bien au-delà de ce que vous pourriez apprendre de l'horoscope quotidien d'un journal, en utilisant une carte du ciel au moment de la naissance d'un client pour établir des liens avec sa personnalité, ses motivations, son but et sa trajectoire dans la vie. Plutôt que de dire à tous les Capricornes de rechercher des opportunités d'affaires, ou à tous les Gémeaux d'éviter les querelles amoureuses, ce type de consultation est individuel et complexe, faisant référence au soleil, à la lune et aux signes ascendants (le signe du zodiaque qui était à l'horizon oriental au moment de la naissance) ainsi qu'à la position des planètes intérieures et extérieures.

Crédit photo, Caroline Goldstein Légende image, Le journal de notes de Caroline Goldstein lors d'une lecture d'astrologie avec l'astrologue et lecteur de tarot Jeff Hinshaw

Goldstein a été attirée par le système des cartes et des transits il y a plusieurs années par son intérêt plus général pour les pratiques spirituelles non monothéistes. Comme beaucoup de ses pairs, elle a trouvé que l'astrologie était une façon intrigante de voir le monde - une façon beaucoup moins dogmatique que la religion organisée. "Elle ne prétend jamais être la seule vérité", dit-elle. "Elle fournit simplement un langage pour comprendre votre propre vérité. C'est le langage, ce n'est pas le livre lui-même".

Selon le Pew Research Center, plus de 60% des Américains du millénaire croient en la spiritualité du Nouvel Ère, bien que le groupe soit moins susceptible que les générations précédentes de croire en Dieu ou de considérer la religion comme une partie importante de leur vie.

Pour certains, ces systèmes alternatifs peuvent être un moyen de combler le vide. "L'astrologie a toujours été en marge de la science et de la plupart des grandes religions comme le christianisme, ce qui la place dans une position étrange dans la société où elle n'est ni entièrement scientifique ni entièrement religieuse", déclare Chris Brennan, astrologue basé à Denver, Colorado, et animateur du podcast d'astrologie. "Et parfois, [pour] les personnes qui se trouvent soit à la recherche d'un pont entre les deux, soit à la recherche de réponses incomplètes dans l'un ou l'autre de ces domaines... l'astrologie peut apparaître comme un moyen terme utile".

Chercher du réconfort dans les étoiles

Dans ce cas, "croire" à l'astrologie est peut-être un peu hors sujet ; pour de nombreux fans, c'est un sujet de curiosité, un outil d'introspection et un moyen de contextualiser leurs sentiments et leurs luttes dans le cadre de quelque chose de plus grand qu'eux.Il n'est donc pas étonnant que de nombreuses personnes s'appuient sur le jargon astrologique dans les conseils psychologiques, expliquant les tendances chaudes et froides d'un partenaire comme les afflictions d'une lune gémeaux ou un changement de carrière majeur comme le bouleversement inévitable de leur retour sur Saturne.

Crédit photo, Co-Star Légende image, Des applications apparaissent alors que l'intérêt pour l'astrologie augmente dans un contexte d'incertitude alimenté par une pandémie

L'astrologue londonienne Honey Astro affirme que ses études de psychologie et de conseil l'aident à mieux travailler avec ses clients. Elle est spécialisée dans la 12e maison de l'inconscient (en astrologie, les 12 maisons signifient différents domaines de la vie), qui concerne des thèmes comme la santé mentale et l'isolement, et considère que son travail consiste à aider les clients à "voir qu'il y a de la lumière au bout du tunnel dans cette maison".

"Lorsque les gens me parlent, ils disent qu'ils ont l'impression d'assister à une séance de thérapie, car beaucoup de sujets que je peux aborder sont très intimes et très privés", dit-elle. "Je ne suis pas ce genre d'astrologue qui aime les roses, les arcs-en-ciel et les choses douces. Je parle du bon, du mauvais et du laid, parce qu'il est important pour le client de tout savoir sur son thème. Et je lui donne des conseils pour travailler avec les choses qui peuvent être un peu laides".

Aujourd'hui, elle dit : "les affaires sont en plein essor". Après une forte augmentation des demandes de consultation en avril, elle faisait des lectures pour pas moins de 80 clients par mois - une augmentation qu'elle attribue en partie au fait que les gens s'ennuient en quarantaine et découvrent son contenu sur les médias sociaux. Mais aujourd'hui, elle essaie de limiter son service le plus populaire - une heure de lecture de cartes de naissance à 100 £ (74 981 FCFA) - à 12 (8 997) par mois afin de libérer du temps pour travailler sur des vidéos pour sa chaîne YouTube et TikTok. Avec Jupiter et Saturne en Verseau - la technologie et la collaboration qui régissent les signes - pendant la plus grande partie de l'année 2021, l'énergie est au rendez-vous, dit-elle. De plus, les chaînes sont à la fois des débouchés créatifs et de nouvelles sources potentielles de revenus.

Une industrie en pleine ascension

Si peu d'astrologues se lancent dans ce domaine pour l'argent, ceux qui ont des disciples importants trouvent de plus en plus de nouvelles façons de monétiser leurs talents.

Chani Nicholas, l'une des astrologues les plus populaires travaillant aujourd'hui, a parié son million de lecteurs mensuels sur un livre à succès, "You Were Born for This" (publié en janvier 2020, il s'est vendu à plus de 14 000 exemplaires dès la première semaine), un contrat Netflix et une nouvelle application autonome, Chani. Sa société, basée à Los Angeles, recrute actuellement pour trois postes de directeur avec des salaires annuels de plus de 100 000 dollars (54 124 969 FCFA). Et contrairement à d'autres start-ups populaires dans le domaine de l'astrologie, son entreprise est entièrement autofinancée.

Tandis que Nicholas a constamment développé son profil pendant la majeure partie de la dernière décennie, Maren Altman - récemment surnommée "l'astrologue la plus sérieuse sur TikTok" par The Cut - est passée de quelques dizaines de vues sur ses vidéos YouTube à plus d'un million d'adeptes de TikTok en l'espace de 10 mois. Après avoir rejoint TikTok au début de la pandémie, ses premiers succès viraux ont été des riffs satiriques sur les stéréotypes du signe solaire ("Why I Hate Your Zodiac Sign"), mais elle s'est fait un nom dans la période précédant l'élection présidentielle américaine grâce à des vidéos prédisant une "cocotte-minute" du collège électoral et le refus de Trump de céder.

Crédit photo, Caroline Goldstein Légende image, "C'est toujours un moment unique, mais il y a toujours un précédent pour ce qui se passe. Je pense que cela me réconforte certainement" - Caroline Goldstein

Plus récemment, elle est devenue une source d'informations sur ce que les stars prédisent pour le prix de Bitcoin et le mouvement de la bourse américaine. L'astrologie financière est sa principale passion et ce qu'elle compte faire pour son entreprise. Actuellement, dit-elle, quelques milliers de membres paient pour ses flux hebdomadaires, son contenu exclusif et d'autres avantages (les adhésions sont échelonnées de 7,77 à 49,49 dollars par mois ou 4 205 à 26 786 FCFA), tandis que d'autres assistent à des webinaires ou suivent des cours. Malgré la réputation de TikTok en tant que refuge pour la Gen Z, Mme Altman affirme que son public est pour la plupart dans la trentaine et que beaucoup ont déjà touché à l'astrologie.

"Je me suis sentie très satisfaite de voir que les gens s'intéressent à [mon contenu] pour se découvrir et finissent par rester et apprendre la finance avec moi", dit-elle. "Cela semble vraiment s'approfondir à mesure que les gens rejoignent la communauté".

Il reste à voir si les nouveaux arrivants resteront dans le coin une fois que leur vie quotidienne aura retrouvé une certaine normalité. Comme Brennan le souligne, dans le monde occidental, l'intérêt populaire pour l'astrologie a connu des vagues - au milieu des années 2000, certains astrologues s'inquiétaient du fait que peu de jeunes gens se lançaient dans ce domaine. Pour l'instant, cependant, avec les algorithmes des médias sociaux qui proposent des mèmes rétrogrades sur Mercure, et la vie moderne qui n'offre que peu de soutien spirituel, la renaissance de l'astrologie semble être là pour durer.

